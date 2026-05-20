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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है', कृति खरबंदा ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, स्ट्रैपलेस ड्रेस में ढाया कहर

'ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है', कृति खरबंदा ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, स्ट्रैपलेस ड्रेस में ढाया कहर

कृति खरबंदा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं. हालांकि, इन फोटोज से ज्यादा ध्यान उनके कैप्शन ने खींच लिया. ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 May 2026 03:28 PM (IST)
कृति खरबंदा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं. हालांकि, इन फोटोज से ज्यादा ध्यान उनके कैप्शन ने खींच लिया. ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इटली में हैं. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट करते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने 'मेलोडी' ट्रेंड शुरू कर दिया. अब बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति खरबंदा इस ट्रेंड शामिल हो गई हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ ग्लैमरस फोटोज शेयर की हैं और मेलोडी से जुड़ा कैप्शन लिखा है.

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तस्वीरों में कृति खरबंदा एम्ब्रॉइडरी और स्टोन-वर्क से सजे हुए टू-पीस आउटफिट में नजर आ रही हैं, जिसमें स्ट्रैपलेस टॉप के साथ मैचिंग स्कर्ट शामिल है.
तस्वीरों में कृति खरबंदा एम्ब्रॉइडरी और स्टोन-वर्क से सजे हुए टू-पीस आउटफिट में नजर आ रही हैं, जिसमें स्ट्रैपलेस टॉप के साथ मैचिंग स्कर्ट शामिल है.
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इस आउटफिट की बारीक डिटेलिंग और हैवी वर्क इसे एकदम प्रीमियम और पार्टी-रेडी लुक दे रहा है. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया छाई हुई हैं.
इस आउटफिट की बारीक डिटेलिंग और हैवी वर्क इसे एकदम प्रीमियम और पार्टी-रेडी लुक दे रहा है. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया छाई हुई हैं.
Published at : 20 May 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
Kriti Kharbanda Bollywood

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