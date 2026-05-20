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'ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है', कृति खरबंदा ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, स्ट्रैपलेस ड्रेस में ढाया कहर
कृति खरबंदा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं. हालांकि, इन फोटोज से ज्यादा ध्यान उनके कैप्शन ने खींच लिया. ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इटली में हैं. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट करते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने 'मेलोडी' ट्रेंड शुरू कर दिया. अब बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति खरबंदा इस ट्रेंड शामिल हो गई हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ ग्लैमरस फोटोज शेयर की हैं और मेलोडी से जुड़ा कैप्शन लिखा है.
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Published at : 20 May 2026 03:28 PM (IST)
Tags :Kriti Kharbanda Bollywood
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