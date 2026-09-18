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कृति खरबंदा के 7 साड़ी लुक्स ने खींचा ध्यान, कभी ग्लैमरस तो कभी दिखीं बेहद एलिगेंट
कृति खरबंदा के 7 शानदार साड़ी लुक्स में उनका ग्लैमरस, एलिगेंट और ट्रेडिशनल अंदाज देखने को मिलता है. अलग-अलग रंगों और स्टाइल की साड़ियों में कृति ने अपने फैशन सेंस से खूब ध्यान खींचा.
कृति खरबंदा के 10 साल के फिल्मी सफर में उनके 7 शानदार साड़ी लुक्स ने फैशन का अलग अंदाज दिखाया. ग्लैमरस से लेकर एलिगेंट और ट्रेडिशनल लुक्स तक, हर अंदाज में कृति की खूबसूरती और स्टाइल नजर आया.
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Published at : 18 Sep 2026 09:31 PM (IST)
Tags :Kriti Kharbanda
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