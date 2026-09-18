कृति खरबंदा के 7 साड़ी लुक्स ने खींचा ध्यान, कभी ग्लैमरस तो कभी दिखीं बेहद एलिगेंट

कृति खरबंदा ने 'राज़ रीबूट' से बॉलीवुड में कदम रखा था और अब उनके फिल्मी सफर को 10 साल पूरे हो चुके हैं. अभिनय के साथ वह अपने शानदार फैशन सेंस और खासकर साड़ी लुक्स के लिए भी पसंद की जाती हैं.