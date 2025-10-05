हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कृष्णा श्रॉफ की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अपनी अदाओं से करती हैं सबको दीवाना

Krishna Shroff Glamorous Pics: कृष्णा श्रॉफ अपनी फिटनेस और ग्लैमरस अदाओं से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. उनकी हर तस्वीर में कॉन्फिडेंस और स्टाइल का अनोखा अंदाज नजर आता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Oct 2025 01:27 PM (IST)
कृष्णा श्रॉफ अपनी फिटनेस, बोल्ड अंदाज और ग्लैमरस लुक से सबको दीवाना बना देती हैं. उनकी हर तस्वीर में कॉन्फिडेंस और खूबसूरती झलकता है. फैंस उनके स्टाइल और पर्सनालिटी के दीवाने हैं और हर नई पोस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं.

1/10
कृष्णा श्रॉफ एक इंडियन सेलिब्रिटी, फिटनेस ट्रेनर और बिजनेसवुमन हैं. वह बॉलीवुड के फेमस एक्टर जैकी श्रॉफ की बेटी और टाइगर श्रॉफ की बहन हैं.
2/10
कृष्णा का जन्म 21 जनवरी 1993 को मुंबई में हुआ था. उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई में पूरी की और बाद में फिटनेस और फिल्ममेकर बनने की दिशा में कदम बढ़ाया.
3/10
कृष्णा फिल्मों से दूर रहते हुए भी हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. वह अपनी फिट और बोल्ड पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने किसी फिल्म में काम तो नहीं किया, लेकिन अपने फिटनेस सेंटर “MMA Matrix Gym” के जरिए एक सफल बिजनेसवुमन के रूप में पहचान बनाई. यह जिम उन्होंने अपने भाई टाइगर श्रॉफ के साथ मिलकर शुरू किया है.
4/10
बचपन से ही कृष्णा को स्पोर्ट्स और फिटनेस में बहुत दिलचस्पी थी. वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी वर्कआउट वीडियो और फिटनेस से जुड़ी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. फैंस उन्हें “फिटनेस आइकन” भी कहते हैं.
5/10
कृष्णा ने रियलिटी शो
6/10
उन्होंने 2025 में रियलिटी शो
7/10
कृष्णा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. वह अफगान MMA फाइटर अब्दुल अजीम बदाख्शी के साथ रिलेशनशिप में हैं.
8/10
अब्दुल अजीम बदाख्शी एक अफगान-इंडियन प्रोफेशनल MMA फाइटर हैं. वह मुंबई में रहते हैं और Matrix Fight Night (MFN) के प्रमुख फाइटर्स में से एक हैं.
9/10
कृष्णा और अब्दुल की मुलाकात MFN इवेंट्स के दौरान हुई थी और दोनों की केमिस्ट्री फैंस को बहुत पसंद आई.
10/10
कृष्णा और अब्दुल का रिश्ता अब्दुल मजबूत बना हुआ है और दोनों अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली शेयर करते रहते हैं.
Published at : 05 Oct 2025 01:27 PM (IST)
