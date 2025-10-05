कृष्णा श्रॉफ की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अपनी अदाओं से करती हैं सबको दीवाना

कृष्णा फिल्मों से दूर रहते हुए भी हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. वह अपनी फिट और बोल्ड पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने किसी फिल्म में काम तो नहीं किया, लेकिन अपने फिटनेस सेंटर “MMA Matrix Gym” के जरिए एक सफल बिजनेसवुमन के रूप में पहचान बनाई. यह जिम उन्होंने अपने भाई टाइगर श्रॉफ के साथ मिलकर शुरू किया है.