कीर्ति ने हाल ही में एक पोस्ट के जरिए रोमांटिक अंदाज में बॉयफ्रेंड राजीव सिद्धार्थ को बर्थडे विश किया है. बता दें कि राजीव 11 अप्रैल को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. हालांकि, कीर्ति ने 2 दिन बाद अपने बॉयफ्रेंड के लिए बर्थडे पोस्ट शेयर किया है.