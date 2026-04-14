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हाथों में हाथ थामे Kirti Kulhari ने रोमांटिक अंदाज में बॉयफ्रेंड Rajiv Siddhartha को किया बर्थडे विश, तस्वीरों में दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री
Kirti Kulhari-Rajeev Siddhartha: 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' के स्टार कीर्ति कुल्हारी और राजीव सिद्धार्थ इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. इस कपल ने नए साल 2026 पर अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था.
बॉलीवुड एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी पिछले कुछ समय से अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. वो 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' के स्टार राजीव सिद्धार्थ को डेट कर रहे हैं. उन्होंने 2026 की शुरुआत में अपने रिश्ते को खुद ऑफिशियल किया था. अब कीर्ति ने रोमांटिक अंदाज में बॉयफ्रेंड राजीव सिद्धार्थ को बर्थडे विश किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.
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Published at : 14 Apr 2026 10:20 AM (IST)
Tags :Kirti Kulhari Rajeev Siddhartha
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प्रेम कुमारJournalist
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