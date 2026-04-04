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पिंक साड़ी में कियारा आडवाणी ने उड़ाए होश, ग्लैमरस अवतार ने बढ़ाया तापमान, देखें तस्वीरें
Kiara Advani Post: कियारा आडवाणी ने इंस्टाग्राम पर पिंक साड़ी में खूबसूरत तस्वीरें शेयर की है. उनके एलिगेंट स्टाइल, मेकअप और ग्रेसफुल अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया है और उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
3 अप्रैल को हुए NMACC के तीसरे एनिवर्सरी में बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे, लेकिन कियारा आडवाणी के लुक ने सबका ध्यान खींच लिया. कियारा अपने पति और एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ इस इवेंट में नजर आईं. पिंक साड़ी में उनका ग्रेसफुल अंदाज और खूबसूरत मुस्कान फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. कियारा ने अपने इस शानदार लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं.
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Published at : 04 Apr 2026 11:14 PM (IST)
Tags :Kiara Advani NMACC
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