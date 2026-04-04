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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपिंक साड़ी में कियारा आडवाणी ने उड़ाए होश, ग्लैमरस अवतार ने बढ़ाया तापमान, देखें तस्वीरें

पिंक साड़ी में कियारा आडवाणी ने उड़ाए होश, ग्लैमरस अवतार ने बढ़ाया तापमान, देखें तस्वीरें

Kiara Advani Post: कियारा आडवाणी ने इंस्टाग्राम पर पिंक साड़ी में खूबसूरत तस्वीरें शेयर की है. उनके एलिगेंट स्टाइल, मेकअप और ग्रेसफुल अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया है और उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Apr 2026 11:14 PM (IST)
Kiara Advani Post: कियारा आडवाणी ने इंस्टाग्राम पर पिंक साड़ी में खूबसूरत तस्वीरें शेयर की है. उनके एलिगेंट स्टाइल, मेकअप और ग्रेसफुल अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया है और उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

3 अप्रैल को हुए NMACC के तीसरे एनिवर्सरी में बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे, लेकिन कियारा आडवाणी के लुक ने सबका ध्यान खींच लिया. कियारा अपने पति और एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ इस इवेंट में नजर आईं. पिंक साड़ी में उनका ग्रेसफुल अंदाज और खूबसूरत मुस्कान फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. कियारा ने अपने इस शानदार लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं.

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कियारा ने अपने बालों को सॉफ्ट वेव्स के साथ खुला रखा, जो उनके पूरे लुक को बहुत एलिगेंट बना रहा है. साथ ही साइड पार्टिंग के साथ उनका हेयरस्टाइल बहुत नेचुरल और ग्रेसफुल है.
कियारा ने अपने बालों को सॉफ्ट वेव्स के साथ खुला रखा, जो उनके पूरे लुक को बहुत एलिगेंट बना रहा है. साथ ही साइड पार्टिंग के साथ उनका हेयरस्टाइल बहुत नेचुरल और ग्रेसफुल है.
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उन्होंने अपने लुक के साथ एक स्टाइलिश चोकर नेकलेस चुना, जिसमें पर्ल और गोल्डन टच है. इसके साथ मैचिंग ईयररिंग्स ने उनके पूरे लुक को क्लासी और रॉयल बना दिया.
उन्होंने अपने लुक के साथ एक स्टाइलिश चोकर नेकलेस चुना, जिसमें पर्ल और गोल्डन टच है. इसके साथ मैचिंग ईयररिंग्स ने उनके पूरे लुक को क्लासी और रॉयल बना दिया.
Published at : 04 Apr 2026 11:14 PM (IST)
Tags :
Kiara Advani NMACC

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