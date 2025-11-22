हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडफ्लोरल साड़ी में खुशी कपूर का दिखा रॉयल अंदाज, डिजाइनर ब्लाउज में लगीं बेहद हसीन

फ्लोरल साड़ी में खुशी कपूर का दिखा रॉयल अंदाज, डिजाइनर ब्लाउज में लगीं बेहद हसीन

Khushi Kapoor Photos: खुशी कपूर अपने खूबसूरत लुक्स को लेकर फैंस की तारीफें बटोरती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ फोटोज शेयर किए हैं जिसमें उनका रॉयल लुक देखने को मिला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Nov 2025 11:06 PM (IST)
खुशी कपूर ने अपने लेटेस्ट पोस्ट से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. फ्लोरल डिजाइन साड़ी में हसीना बला की खूबसूरत लग रही हैं.

खुशी कपूर ने अपने लेटेस्ट पोस्ट से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. फ्लोरल डिजाइन साड़ी में हसीना बला की खूबसूरत लग रही हैं.

खुशी कपूर की लेटेस्ट फोटोज वायरल हो रही हैं. अपनी खूबसूरत अदाओं से उन्होंने फैंस को फिर अपना मुरीद बना लिया है.
खुशी कपूर की लेटेस्ट फोटोज वायरल हो रही हैं. अपनी खूबसूरत अदाओं से उन्होंने फैंस को फिर अपना मुरीद बना लिया है.
आज हसीना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी दोस्त की शादी से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की जिसमें एक्ट्रेस बला की हसीन लग रही थीं. इस खूबसूरत सी साड़ी में उनका लुक काफी ड्रीमी लग रहा है जिससे नजरें हटा पाना मुश्किल है.
आज हसीना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी दोस्त की शादी से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की जिसमें एक्ट्रेस बला की हसीन लग रही थीं. इस खूबसूरत सी साड़ी में उनका लुक काफी ड्रीमी लग रहा है जिससे नजरें हटा पाना मुश्किल है.
अपनी इस साड़ी को फ्लॉन्ट करते हुए एक्ट्रेस ने कई अलग पोज देते हुए अपनी तस्वीरें शेयर की हैं. उनका ये ड्रीमी लुक धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
अपनी इस साड़ी को फ्लॉन्ट करते हुए एक्ट्रेस ने कई अलग पोज देते हुए अपनी तस्वीरें शेयर की हैं. उनका ये ड्रीमी लुक धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक्ट्रेस ने पेस्टल कलर की साड़ी कैरी की है. इस नेट साड़ी में बारीक कारीगरी की गई है जिसमें फ्लोरल डिजाइन बना हुआ है. इसके साथ ही उन्होंने मैचिंग ब्लाउज ब्लाउज कैरी किया है जो उनके ओवरऑल लुक को काफी एन्हैन्स कर रहा है.
तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक्ट्रेस ने पेस्टल कलर की साड़ी कैरी की है. इस नेट साड़ी में बारीक कारीगरी की गई है जिसमें फ्लोरल डिजाइन बना हुआ है. इसके साथ ही उन्होंने मैचिंग ब्लाउज ब्लाउज कैरी किया है जो उनके ओवरऑल लुक को काफी एन्हैन्स कर रहा है.
खुशी कपूर के इस हैवी डिजाइनर साड़ी का ब्लाउज भी सबका ध्यान खींच रहा है. उनके ब्लाउज का बैक डिजाइन भी काफी खूबसूरत है. इसमें मोतीयों के लटकन लगे है जो ब्लाउज की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा है.
खुशी कपूर के इस हैवी डिजाइनर साड़ी का ब्लाउज भी सबका ध्यान खींच रहा है. उनके ब्लाउज का बैक डिजाइन भी काफी खूबसूरत है. इसमें मोतीयों के लटकन लगे है जो ब्लाउज की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा है.
हसीना के हेयर मेकअप और ज्वेलरी की बात करें तो सभी बिल्कुल परफेक्ट हैं. उन्होंने अपने आउटफिट के मैचिंग नेकपीस कैरी किया है साथ ही छोटे इयरिंग्स पेयर किए. सटल क्लीन मेकअप के साथ उन्होंने ये लुक कंप्लीट किया.
हसीना के हेयर मेकअप और ज्वेलरी की बात करें तो सभी बिल्कुल परफेक्ट हैं. उन्होंने अपने आउटफिट के मैचिंग नेकपीस कैरी किया है साथ ही छोटे इयरिंग्स पेयर किए. सटल क्लीन मेकअप के साथ उन्होंने ये लुक कंप्लीट किया.
अपनी इन लेटेस्ट तस्वीरों से तो उन्होंने फैंस को बहुत इंप्रेस किया. अब खुशी कपूर बॉक्स ऑफिस पर अपनी इस फिल्म से भी आपका दिल जीतेंगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस अपनी मां की हिट फिल्म 'मॉम' के सिक्वल में नजर आएंगी.
अपनी इन लेटेस्ट तस्वीरों से तो उन्होंने फैंस को बहुत इंप्रेस किया. अब खुशी कपूर बॉक्स ऑफिस पर अपनी इस फिल्म से भी आपका दिल जीतेंगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस अपनी मां की हिट फिल्म 'मॉम' के सिक्वल में नजर आएंगी.
Published at : 22 Nov 2025 11:03 PM (IST)
KHUSHI KAPOOR MOM-2

बॉलीवुड फोटो गैलरी

