खुशी कपूर ने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ मनाया बर्थडे, फैंस ने पूछा- 'वेदांग कहां हैं?'
Khushi Kapoor Birthday: खुशी कपूर अपना 25वां जन्मदिन मना रही हैं. अपने स्पेशल डे को उन्होंने दोस्तों संग सेलिब्रेट किया. इस दौरान उनकी बहन जाह्नवी कपूर और रूमर्ड बॉयफ्रेंड वेदांग रैना नजर नहीं आए.
दिवगंत एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर आज 25 साल की हो गई हैं. अपने बेस्टफ्रेंड्स के साथ हसीना ने बर्थडे सेलिब्रेट किया. तो वहीं दूसरी ओर इस सेलिब्रेशन से जाह्नवी कपूर और वेदांग रैना की गैर मौजूदगी ने फैंस का ध्यान खींचा.
Published at : 05 Nov 2025 06:24 PM (IST)
बॉलीवुड
