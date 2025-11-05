हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
खुशी कपूर की 10 तस्वीरें, अपनी ग्लैमरस अदाओं से सबको टक्कर देती है ये एक्ट्रेस

खुशी कपूर की 10 तस्वीरें, अपनी ग्लैमरस अदाओं से सबको टक्कर देती है ये एक्ट्रेस

Khushi Kapoor Birthday Special: अगर फैशन की बात करें तो खुशी कपूर का आउटफिट हमेशा मॉडर्न और एलीगेंट लुक का बेहतरीन मेल होता है. हर स्टाइल में अपनी खूबसूरती से सबका ध्यान खींच लेती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Nov 2025 11:52 AM (IST)
Khushi Kapoor Birthday Special: अगर फैशन की बात करें तो खुशी कपूर का आउटफिट हमेशा मॉडर्न और एलीगेंट लुक का बेहतरीन मेल होता है. हर स्टाइल में अपनी खूबसूरती से सबका ध्यान खींच लेती हैं.

द आर्चीज एक्ट्रेस खुशी स्टाइल और ग्रेस के साथ अपनी अलग पहचान बना रही हैं. यही कारण है कि उनकी हर तस्वीर सोशल मीडिया पर आते ही छा जाती है और फैंस उन्हें खूब पसंद करते हैं.

1/10
खुशी कपूर सिर्फ अपनी फिल्म ही नहीं बल्कि यूनिक फैशन सेंस को लेकर भी काफी पॉपुलर हैं. उन्हें बी-टाउन की फैशन आइकन भी कहा जाता है. जो सोशल मीडिया पर अपनी लुक और स्टाइल को लेकर छाई रहती हैं.
खुशी कपूर सिर्फ अपनी फिल्म ही नहीं बल्कि यूनिक फैशन सेंस को लेकर भी काफी पॉपुलर हैं. उन्हें बी-टाउन की फैशन आइकन भी कहा जाता है. जो सोशल मीडिया पर अपनी लुक और स्टाइल को लेकर छाई रहती हैं.
2/10
इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि खुशी कपूर का जन्म एक स्टार फैमिली में हुआ था. इसलिए वो बचपन से ही शानो शौकत के साथ पली हैं.
इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि खुशी कपूर का जन्म एक स्टार फैमिली में हुआ था. इसलिए वो बचपन से ही शानो शौकत के साथ पली हैं.
3/10
खुशी कपूर का जन्म 5 नवंबर 2000 को हुआ था और वह मुंबई में हुआ था
खुशी कपूर का जन्म 5 नवंबर 2000 को हुआ था और वह मुंबई में हुआ था
4/10
बता दें कि खुशी कपूर ने फिल्म ‘द आर्चीज’ से एक्टिंग में कदम रखा. इसके अलावा खुशी ने लवयापा और नादानियां में भी काम किया है
बता दें कि खुशी कपूर ने फिल्म ‘द आर्चीज’ से एक्टिंग में कदम रखा. इसके अलावा खुशी ने लवयापा और नादानियां में भी काम किया है
5/10
इस फिल्म में उनके साथ सुहाना खान, अगस्त्य नंदा और वैदांग रैना ने भी अपना डेब्यू किया.
इस फिल्म में उनके साथ सुहाना खान, अगस्त्य नंदा और वैदांग रैना ने भी अपना डेब्यू किया.
6/10
खबरों की मानें तो खुशी इन दिनों वेदांग रैना को डेट कर रही हैं. कुछ वक्त पहले दोनों साथ में वेकेशन मनाते भी नजर आए थे.
खबरों की मानें तो खुशी इन दिनों वेदांग रैना को डेट कर रही हैं. कुछ वक्त पहले दोनों साथ में वेकेशन मनाते भी नजर आए थे.
7/10
खूबसूरती की बात कर तो खुशी कपूर हर लुक में बेहद खूबसूरत दिखती हो ट्रेडिशनल लुक हो या वेस्टर्न हर लुक में वो फैंस का दिल जीत लेती है
खूबसूरती की बात कर तो खुशी कपूर हर लुक में बेहद खूबसूरत दिखती हो ट्रेडिशनल लुक हो या वेस्टर्न हर लुक में वो फैंस का दिल जीत लेती है
8/10
खुशी कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और उनके इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोअर हैं.
खुशी कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और उनके इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोअर हैं.
9/10
इस लुक मे खुशी ने एक रेड-कार्पेट रेडी लुक किया है. उन्होंने गोल्डन शिमरी ऑफ-शोल्डर गाउन पहना है जिसमें थाइ-हाई स्लिट है. स्टेटमेंट नेकलेस और छोटे व्हाइट हैंडबैग से उनका लुक और स्टाइलिश बन गया है.
इस लुक मे खुशी ने एक रेड-कार्पेट रेडी लुक किया है. उन्होंने गोल्डन शिमरी ऑफ-शोल्डर गाउन पहना है जिसमें थाइ-हाई स्लिट है. स्टेटमेंट नेकलेस और छोटे व्हाइट हैंडबैग से उनका लुक और स्टाइलिश बन गया है.
10/10
खुशी कपूर का ये लुक बहुत ही ग्लैमरस है. उन्होंने ब्लैक लेस ऑफ-शोल्डर ड्रेस पहनी है, जो काफी स्टाइलिश लग रही है.
खुशी कपूर का ये लुक बहुत ही ग्लैमरस है. उन्होंने ब्लैक लेस ऑफ-शोल्डर ड्रेस पहनी है, जो काफी स्टाइलिश लग रही है.
Published at : 05 Nov 2025 11:52 AM (IST)
