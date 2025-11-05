एक्सप्लोरर
खुशी कपूर की 10 तस्वीरें, अपनी ग्लैमरस अदाओं से सबको टक्कर देती है ये एक्ट्रेस
Khushi Kapoor Birthday Special: अगर फैशन की बात करें तो खुशी कपूर का आउटफिट हमेशा मॉडर्न और एलीगेंट लुक का बेहतरीन मेल होता है. हर स्टाइल में अपनी खूबसूरती से सबका ध्यान खींच लेती हैं.
द आर्चीज एक्ट्रेस खुशी स्टाइल और ग्रेस के साथ अपनी अलग पहचान बना रही हैं. यही कारण है कि उनकी हर तस्वीर सोशल मीडिया पर आते ही छा जाती है और फैंस उन्हें खूब पसंद करते हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 05 Nov 2025 11:52 AM (IST)
Tags :KHUSHI KAPOOR The Archies Nadaaniyan
