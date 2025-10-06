हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडखुशी कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, साड़ी में बला की हसीन लगती हैं श्रीदेवी की छोटी बेटी

खुशी कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, साड़ी में बला की हसीन लगती हैं श्रीदेवी की छोटी बेटी

Khushi Kapoor look: अंशुला कपूर की सगाई में खुशी कपूर ने ऑर्गेंजा साड़ी में ग्लैमरस और एलिगेंट लुक फ्लॉन्ट किया. ट्रेडिशनल स्टाइल में खुशी कहर ढा रही हैं और उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Oct 2025 09:58 PM (IST)
Khushi Kapoor look: अंशुला कपूर की सगाई में खुशी कपूर ने ऑर्गेंजा साड़ी में ग्लैमरस और एलिगेंट लुक फ्लॉन्ट किया. ट्रेडिशनल स्टाइल में खुशी कहर ढा रही हैं और उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

अंशुला कपूर की सगाई कपूर फैमिली के लिए एक खास और यादगार मौका रही, जिसमें पूरे परिवार ने अपनी मौजूदगी से जश्न को और भी खास बना दिया. इस इवेंट में फैशन और स्टाइल का भी जबरदस्त तड़का देखने को मिला, खासकर श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर के लुक ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा.

1/9
खुशी का ये लुक इस बात का सबूत था कि कम मेकअप और सिंपल ज्वेलरी के साथ भी आप बेहद खूबसूरत लग सकते हैं. उन्होंने सिंपलिसिटी और स्टाइल का ऐसा मिक्स पेश किया जो आने वाले वेडिंग सीजन के लिए एक परफेक्ट फैशन इंस्पिरेशन बन गया.
खुशी का ये लुक इस बात का सबूत था कि कम मेकअप और सिंपल ज्वेलरी के साथ भी आप बेहद खूबसूरत लग सकते हैं. उन्होंने सिंपलिसिटी और स्टाइल का ऐसा मिक्स पेश किया जो आने वाले वेडिंग सीजन के लिए एक परफेक्ट फैशन इंस्पिरेशन बन गया.
2/9
खुशी ने इस इवेंट के लिए ट्रेडिशनल लेकिन बेहद एलिगेंट लुक चुना. उन्होंने हल्के पिस्ता हरे रंग की ऑर्गेंजा साड़ी पहनी, जो उन पर बेमिसाल लग रही थी. ये साड़ी अपने कलर और टेक्सचर के कारण बहुत रिच और ग्रेसफुल लग रही थी.
खुशी ने इस इवेंट के लिए ट्रेडिशनल लेकिन बेहद एलिगेंट लुक चुना. उन्होंने हल्के पिस्ता हरे रंग की ऑर्गेंजा साड़ी पहनी, जो उन पर बेमिसाल लग रही थी. ये साड़ी अपने कलर और टेक्सचर के कारण बहुत रिच और ग्रेसफुल लग रही थी.
3/9
खुशी की साड़ी पर की गई सिल्वर और पेस्टल टोन की बॉर्डर एंब्रॉयडरी ने पूरे लुक को फेस्टिव टच दिया. ये लुक क्लासिक होते हुए भी काफी मॉडर्न था, जो खुशी के फैशन सेंस को बखूबी दिखाता है.
खुशी की साड़ी पर की गई सिल्वर और पेस्टल टोन की बॉर्डर एंब्रॉयडरी ने पूरे लुक को फेस्टिव टच दिया. ये लुक क्लासिक होते हुए भी काफी मॉडर्न था, जो खुशी के फैशन सेंस को बखूबी दिखाता है.
4/9
साड़ी के साथ खुशी ने मैचिंग ब्लाउज कैरी किया, जिसमें डीपनेक डिजाइन और सॉफ्ट पिंक डिटेलिंग हैं. ब्लाउज की ये हल्की पिंक एंब्रॉयडरी उनके पिस्ता ग्रीन साड़ी के साथ खूबसूरती से मैच खा रही थी और पूरे लुक में सॉफ्टनेस और फेमिनिन टच जोड़ रही हैं.
साड़ी के साथ खुशी ने मैचिंग ब्लाउज कैरी किया, जिसमें डीपनेक डिजाइन और सॉफ्ट पिंक डिटेलिंग हैं. ब्लाउज की ये हल्की पिंक एंब्रॉयडरी उनके पिस्ता ग्रीन साड़ी के साथ खूबसूरती से मैच खा रही थी और पूरे लुक में सॉफ्टनेस और फेमिनिन टच जोड़ रही हैं.
5/9
खुशी ने अपनी एक्सेसरीज को बहुत सटल रखा. उन्होंने सिर्फ डायमंड नेकलेस और छोटे ईयररिंग्स पहने, जिससे उनका लुक और भी क्लासी नजर आया. उनके खुले बाल और नैचुरल मेकअप ने उनकी सिंपलीसिटी में चार चांद लगा दिए.
खुशी ने अपनी एक्सेसरीज को बहुत सटल रखा. उन्होंने सिर्फ डायमंड नेकलेस और छोटे ईयररिंग्स पहने, जिससे उनका लुक और भी क्लासी नजर आया. उनके खुले बाल और नैचुरल मेकअप ने उनकी सिंपलीसिटी में चार चांद लगा दिए.
6/9
वहीं, जाह्नवी कपूर ने भी अपनी बहन की तरह ट्रेडिशनल लुक अपनाया. उन्होंने हल्के येलो रंग का लहंगा पहना, जिसमें सिल्वर वर्क किया गया था. हेवी डायमंड नेकलेस और ओपन हेयर ने उनके लुक को रॉयल टच दिया.
वहीं, जाह्नवी कपूर ने भी अपनी बहन की तरह ट्रेडिशनल लुक अपनाया. उन्होंने हल्के येलो रंग का लहंगा पहना, जिसमें सिल्वर वर्क किया गया था. हेवी डायमंड नेकलेस और ओपन हेयर ने उनके लुक को रॉयल टच दिया.
7/9
जाह्नवी और खुशी दोनों बहनें इवेंट में एक साथ बेहद प्यारी लग रही थीं. दोनों की हंसी-मजाक और बॉन्डिंग ने पूरे माहौल में खुशियां घोल दीं. सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें जमकर वायरल हुईं और फैंस ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए.
जाह्नवी और खुशी दोनों बहनें इवेंट में एक साथ बेहद प्यारी लग रही थीं. दोनों की हंसी-मजाक और बॉन्डिंग ने पूरे माहौल में खुशियां घोल दीं. सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें जमकर वायरल हुईं और फैंस ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए.
8/9
अंशुला कपूर ने अपनी सगाई के लिए पर्पल कलर का हेवी एंब्रॉयडरी सूट पहना. गोल्ड और ग्रीन डिटेलिंग वाले इस आउटफिट में वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उनकी मुस्कान और खुशी से पूरा इवेंट जगमगा उठा.
अंशुला कपूर ने अपनी सगाई के लिए पर्पल कलर का हेवी एंब्रॉयडरी सूट पहना. गोल्ड और ग्रीन डिटेलिंग वाले इस आउटफिट में वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उनकी मुस्कान और खुशी से पूरा इवेंट जगमगा उठा.
9/9
अंशुला की सगाई का ये जश्न कपूर फैमिली के लिए एक शानदार और यादगार शाम साबित हुआ. इस सेलिब्रेशन की हाइलाइट रही खुशी कपूर का साड़ी लुक जो एलीगेंस, ग्रेस और मॉडर्निटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था.
अंशुला की सगाई का ये जश्न कपूर फैमिली के लिए एक शानदार और यादगार शाम साबित हुआ. इस सेलिब्रेशन की हाइलाइट रही खुशी कपूर का साड़ी लुक जो एलीगेंस, ग्रेस और मॉडर्निटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था.
Published at : 06 Oct 2025 09:56 PM (IST)
Tags :
Sridevi KHUSHI KAPOOR Anshula Kapoor

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, 'कुछ लोगों के हाथ में...'
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश बोले, 'प्रभुत्ववादी सोच नफरत को जन्म देती है'
क्रिकेट
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
ओटीटी
Top 5 Films On OTT This Week: 'सन ऑफ सरदार 2' ने 'महावतार नरसिम्हा' को चटाई धूल, टॉप 5 में 'धड़क 2' भी शामिल
'सन ऑफ सरदार 2' ने OTT पर उड़ाया गर्दा, टॉप 5 फिल्मों में 'धड़क 2' भी शामिल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, सियासत तेज | ABP NEWS
Bihar Assembly Election: तारीखों का ऐलान, EC का 'सबसे अच्छे चुनाव' का वादा!
Insider Outsider Debate: Janhvi Kapoor ने कही दिल की बात, सोशल मीडिया पर हंगामा!
Hidden Marriage: देव-वसुधा की सीक्रेट शादी का प्लान, चंद्रिका देवी से छुपाया सच
Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Video Viral

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, 'कुछ लोगों के हाथ में...'
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश बोले, 'प्रभुत्ववादी सोच नफरत को जन्म देती है'
क्रिकेट
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
ओटीटी
Top 5 Films On OTT This Week: 'सन ऑफ सरदार 2' ने 'महावतार नरसिम्हा' को चटाई धूल, टॉप 5 में 'धड़क 2' भी शामिल
'सन ऑफ सरदार 2' ने OTT पर उड़ाया गर्दा, टॉप 5 फिल्मों में 'धड़क 2' भी शामिल
बिजनेस
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ऑटो
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
ट्रेंडिंग
पेरासिटामोल टेबलेट से महिला ने धोए कपड़े, चमक उठे पीले पड़े कपड़े! वीडियो देख घूम जाएगा माथा
पेरासिटामोल टेबलेट से महिला ने धोए कपड़े, चमक उठे पीले पड़े कपड़े! वीडियो देख घूम जाएगा माथा
जनरल नॉलेज
सौरभ भारद्वाज या सूर्यकुमार यादव... दोनों में ज्यादा अमीर कौन, जानें किसके पास कितनी प्रॉपर्टी?
सौरभ भारद्वाज या सूर्यकुमार यादव... दोनों में ज्यादा अमीर कौन, जानें किसके पास कितनी प्रॉपर्टी?
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget