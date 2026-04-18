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Akshay Kumar की टॉप 10 ओपनिंग करने वाली फिल्में, जानें- 'भूत बंगला' को मिली कौन सी पोजिशन
अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने रिलीज के पहले दिन 12.25 करोड़ रुपये कमाए. आइए खिलाड़ी कुमार की उन 10 फिल्मों के बारे में जानें, जिन्होंने पहले दिन खूब कमाई की.
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म 'भूत बंगला' आखिरकार 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, 'भूत बंगला' ने पेड प्रीव्यू शो में 3.40 करोड़ की नेट कमाई की थी. वहीं रिलीज के पहले दिन इस फिल्म ने 12.25 करोड़ रुपये कमाए. इसी के साथ पेड प्रीव्यू और पहले दिन की कमाई मिलाकर 'भूत बंगला' का भारत में कलेक्शन 15.75 करोड़ रुपये हो गया है. आइए ऐसे में अक्षय कुमार की उन 10 फिल्मों के बारे में जानें, जिन्होंने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की.
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Published at : 18 Apr 2026 11:18 AM (IST)
Tags :Akshay Kumar Bhooth Bangla
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प्रेम कुमारJournalist
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