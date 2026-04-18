हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडAkshay Kumar की टॉप 10 ओपनिंग करने वाली फिल्में, जानें- 'भूत बंगला' को मिली कौन सी पोजिशन

Akshay Kumar की टॉप 10 ओपनिंग करने वाली फिल्में, जानें- 'भूत बंगला' को मिली कौन सी पोजिशन

अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने रिलीज के पहले दिन 12.25 करोड़ रुपये कमाए. आइए खिलाड़ी कुमार की उन 10 फिल्मों के बारे में जानें, जिन्होंने पहले दिन खूब कमाई की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Apr 2026 12:29 PM (IST)
अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने रिलीज के पहले दिन 12.25 करोड़ रुपये कमाए. आइए खिलाड़ी कुमार की उन 10 फिल्मों के बारे में जानें, जिन्होंने पहले दिन खूब कमाई की.

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म 'भूत बंगला' आखिरकार 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, 'भूत बंगला' ने पेड प्रीव्यू शो में 3.40 करोड़ की नेट कमाई की थी. वहीं रिलीज के पहले दिन इस फिल्म ने 12.25 करोड़ रुपये कमाए. इसी के साथ पेड प्रीव्यू और पहले दिन की कमाई मिलाकर 'भूत बंगला' का भारत में कलेक्शन 15.75 करोड़ रुपये हो गया है. आइए ऐसे में अक्षय कुमार की उन 10 फिल्मों के बारे में जानें, जिन्होंने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की.

1/10
'मिशन मंगल':- इस लिस्ट में पहला नाम अक्षय कुमार की फिल्म 'मिशन मंगल' का है, जो 2019 में रिलीज हुई थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी. सैकनिल्क के मुताबिक, पहले दिन इस फिल्म ने 29.16 करोड़ रुपये की कमाई थी और इसी के साथ ये अक्षय के करियर की पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी. ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर है.
'मिशन मंगल':- इस लिस्ट में पहला नाम अक्षय कुमार की फिल्म 'मिशन मंगल' का है, जो 2019 में रिलीज हुई थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी. सैकनिल्क के मुताबिक, पहले दिन इस फिल्म ने 29.16 करोड़ रुपये की कमाई थी और इसी के साथ ये अक्षय के करियर की पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी. ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर है.
2/10
'सूर्यवंशी':- अक्षय कुमार की फिल्म 'सूर्यवंशी' साल 2021 में रिलीज हुई थी और इसे दर्शकों का खूब प्यार मिला. सैकनिल्क के मुताबिक, इस फिल्म ने पहले दिन 26.29 करोड़ रुपये कमाए थे. इस लिहाज से ये पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ी कुमारी की फिल्मों में दूसरे नंबर पर है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'सूर्यवंशी':- अक्षय कुमार की फिल्म 'सूर्यवंशी' साल 2021 में रिलीज हुई थी और इसे दर्शकों का खूब प्यार मिला. सैकनिल्क के मुताबिक, इस फिल्म ने पहले दिन 26.29 करोड़ रुपये कमाए थे. इस लिहाज से ये पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ी कुमारी की फिल्मों में दूसरे नंबर पर है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
Published at : 18 Apr 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Bhooth Bangla

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Dhurandhar 2 BO Day 30: ‘भूत बंगला’ के काले साये से कांपी ‘धुरंधर 2’? जानें- 30वें दिन कितना रहा रणवीर सिंह की फिल्म का कलेक्शन
‘भूत बंगला’ के काले साये से कांपी ‘धुरंधर 2’? जानें- 30वें दिन कितना रहा कलेक्शन
मनोरंजन
बिहार या यूपी, किसकी होगी जीत? रिलीज हुआ रानी चटर्जी और संजना पांडेय की 'यूपी वाली, बिहार वाली' का ट्रेलर
बिहार या यूपी, किसकी होगी जीत? रिलीज हुआ रानी चटर्जी और संजना पांडेय की 'यूपी वाली, बिहार वाली' का ट्रेलर
मनोरंजन
इस वजह से उर्फी जावेद को नहीं मिल रहा है बड़ा ब्रेक, एक्ट्रेस का छलका दर्द
इस वजह से उर्फी जावेद को नहीं मिल रहा है बड़ा ब्रेक, एक्ट्रेस का छलका दर्द
मनोरंजन
क्या अक्षय कुमार की 'गोरखा' भी हुई बंद? खिलाड़ी कुमार ने दिया अपडेट, बोले- 'ये नहीं बन...'
क्या अक्षय कुमार की 'गोरखा' भी हुई बंद? खिलाड़ी कुमार ने दिया अपडेट, बोले- 'ये नहीं बन...'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: VIP रौब की डरावनी पिक्चर ! | MP News | MLA
Breaking News: ईरान ने खोला होर्मुज, युद्ध खत्म? | Iran Israel US War | Trump | Netanyahu
Women's Reservation Bill गिरने के बाद Amit Shah का आया बयान | Breaking | BJP | Congress
Women's Reservation Bill: गिर गया महिला आरक्षण और परिसीमन बिल | Congress | Breaking
Women Reservation Bill: बीच संसद Amit Shah ने स्पीकर से क्यों की ये खास अपील? | Parliament Session

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US Peace Talk: ईरान और अमेरिका के बीच कब और कहां होगी दूसरे दौर की बातचीत? सामने आई जगह और तारीख
ईरान और अमेरिका के बीच कब और कहां होगी दूसरे दौर की बातचीत? सामने आई जगह और तारीख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'किस बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं...', महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद बोलीं सपा सांसद इकरा हसन
'किस बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं...', महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद बोलीं सपा सांसद इकरा हसन
विश्व
Strait of Hormuz: 'होर्मुज स्ट्रेट के दोबारा खुलने से शी जिनपिंग बहुत खुश', डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति को लेकर क्यों किया ये दावा?
'होर्मुज के दोबारा खुलने से जिनपिंग खुश', ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति को लेकर क्यों किया ये दावा?
क्रिकेट
LizLaz On Virat Kohli Like: विराट कोहली के लाइक पर मॉडल लिजलाज ने तोड़ी चुप्पी, कहा-
विराट कोहली के लाइक पर मॉडल लिजलाज ने तोड़ी चुप्पी, कहा- "शायद उनका इरादा...
ओटीटी
Bhooth Bangla OTT Release: थिएटर के बाद 'भूत बंगला' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल्स
'भूत बंगला' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
अब गर्लफ्रेंड करने आएगी जनगणना, नगरपालिका का चौंकाने वाला फरमान; लेटर वायरल
अब गर्लफ्रेंड करने आएगी जनगणना, नगरपालिका का चौंकाने वाला फरमान; लेटर वायरल
इंडिया
Women Reservation Bill 2026: महिला आरक्षण बिल संसद में नहीं हुआ पास तो जगन मोहन रेड्डी का आया रिएक्शन, सरकार या विपक्ष किसके साथ?
महिला आरक्षण बिल संसद में नहीं हुआ पास तो जगन मोहन रेड्डी का आया रिएक्शन, सरकार या विपक्ष किसके साथ?
Results
​WBBSE Madhyamik Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड इस दिन जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, जानें कैसे कर सकते हैं चेक
पश्चिम बंगाल बोर्ड इस दिन जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, जानें कैसे कर सकते हैं चेक
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget