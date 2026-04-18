'मिशन मंगल':- इस लिस्ट में पहला नाम अक्षय कुमार की फिल्म 'मिशन मंगल' का है, जो 2019 में रिलीज हुई थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी. सैकनिल्क के मुताबिक, पहले दिन इस फिल्म ने 29.16 करोड़ रुपये की कमाई थी और इसी के साथ ये अक्षय के करियर की पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी. ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर है.