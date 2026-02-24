हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडरेखा और रानी के साथ शाम गुजारती नजर आईं कीर्ति सुरेश, बॉलीवुड की ये हसीना भी हुई शामिल

रेखा और रानी के साथ शाम गुजारती नजर आईं कीर्ति सुरेश, बॉलीवुड की ये हसीना भी हुई शामिल

साउथ एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने हाल ही में रेखा, रानी मुखर्जी और हुमा कुरैशी के साथ अपनी यादगार शाम की तस्वीरें साझा की है. तस्वीरों में सभी एक्ट्रेस काफी स्टाइलिश नजर आ रही थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Feb 2026 07:42 PM (IST)
साउथ एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने हाल ही में रेखा, रानी मुखर्जी और हुमा कुरैशी के साथ अपनी यादगार शाम की तस्वीरें साझा की है. तस्वीरों में सभी एक्ट्रेस काफी स्टाइलिश नजर आ रही थी.

बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री की एक्ट्रेस के बीच अब कैट फाइट की जगह गर्ल गैंग की बातें ज्यादा सुनने को मिलती हैं. हाल ही में कीर्ति सुरेश ने रेखा, रानी मुखर्जी और हुमा कुरैशी के साथ एक खास गेट-टू-गेदर किया था. जिसकी तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं और फैंस के बीच चर्चा का केंद्र बन गई हैं.

1/8
बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में अब कैट फाइट से ज्यादा गर्ल गैंग की बातें सुनने को मिलती हैं.हाल ही में एक ऐसा ही खास गेट-टू-गेदर देखने को मिला है.
बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में अब कैट फाइट से ज्यादा गर्ल गैंग की बातें सुनने को मिलती हैं.हाल ही में एक ऐसा ही खास गेट-टू-गेदर देखने को मिला है.
2/8
साउथ एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने वेटरन एक्ट्रेस रेखा, रानी मुखर्जी और हुमा कुरैशी के साथ बिताई अपनी शाम की तस्वीरें साझा की हैं
साउथ एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने वेटरन एक्ट्रेस रेखा, रानी मुखर्जी और हुमा कुरैशी के साथ बिताई अपनी शाम की तस्वीरें साझा की हैं
Published at : 24 Feb 2026 07:42 PM (IST)
Tags :
Rekha Rani Mukerji Keerthy Suresh

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
'उनके साथ काम करना जिंदगीभर का अनुभव होता है', सिंगर अभय जोधपुरकर ने रहमान के साथ काम करने पर कही ये बात
'उनके साथ काम करना जिंदगीभर का अनुभव होता है', सिंगर अभय जोधपुरकर ने रहमान के साथ काम करने पर कही ये बात
मनोरंजन
'स्प्लिट्सविला 7' फेम मयंक पवार का हुआ निधन, 37 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
'स्प्लिट्सविला 7' फेम मयंक पवार का हुआ निधन, 37 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
मनोरंजन
यश की 'टॉक्सिक' में नजर आएंगे अक्षय ओबेरॉय, 'टोनी' बन डार्क और इंटेंस अवतार में आए नजर
यश की 'टॉक्सिक' में नजर आएंगे अक्षय ओबेरॉय, 'टोनी' बन डार्क और इंटेंस अवतार में आए नजर
मनोरंजन
सनी देओल का बॉक्स ऑफिस पर किसने किया सबसे ज्यादा नुकसान? ऐसा न होता तो बॉर्डर 2 की होती बंपर कमाई!
सनी देओल का बॉक्स ऑफिस पर किसने किया सबसे ज्यादा नुकसान? ऐसा न होता तो बॉर्डर 2 की होती बंपर कमाई!
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

₹20,000 Crore Push: Airtel का Financial Inclusion Mission | Paisa Live
IPO Alert: PNGS Reva Diamond Jewellery IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band |Paisa Live
'The Art of Sarah': एक murder mystery जिसने खोले branded दुनिया का राज
Bollywood News: आदित्य धर की मल्टीस्टारर फिल्म का खुलासा—क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ही इसका सीक्रेट वेपन हैं?
Mannat: 🧐Mannat की वापसी, Dua को मिला पिता! क्या Aishwarya को मिलेगी सजा? #sbs

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान पर दबाव बनाने के बीच बढ़ी अमेरिकी सैनिकों की मुश्किलें! 8 महीने से समुद्र में फंसे 5,000 नौसैनिक, जहाज पर रहना दूभर
ईरान पर दबाव बनाने के बीच बढ़ी अमेरिकी सैनिकों की मुश्किलें! 8 महीने से समुद्र में फंसे 5,000 नौसैनिक, जहाज पर रहना दूभर
मध्य प्रदेश
भोपाल: धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश, दो बहनें मिलकर बिछाती थीं जाल, 4 गिरफ्तार
भोपाल: धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश, दो बहनें मिलकर बिछाती थीं जाल, 4 गिरफ्तार
आईपीएल 2026
अब IPL 2026 में लखनऊ को कोई नहीं रोक पाएगा? LSG के साथ आए श्री गणेश; नया अपडेट शुभ भी और विजयी भी
अब IPL 2026 में लखनऊ को कोई नहीं रोक पाएगा? LSG के साथ आए श्री गणेश; नया अपडेट शुभ भी और विजयी भी
टेलीविजन
'स्प्लिट्सविला 7' फेम मयंक पवार का हुआ निधन, 37 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
'स्प्लिट्सविला 7' फेम मयंक पवार का हुआ निधन, 37 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
विश्व
मिडिल ईस्ट में ट्रंप के साथ हो जाएगा खेल! ईरान को क्रूज मिसाइल देगा चीन, जानें कितनी खतरनाक?
मिडिल ईस्ट में ट्रंप के साथ हो जाएगा खेल! ईरान को क्रूज मिसाइल देगा चीन, जानें कितनी खतरनाक?
यूटिलिटी
रेलवे ने कश्मीर को दी बड़ी सौगात, 1 मार्च से श्रीनगर-जम्मू के बीच चलेगी 20 कोच वाली वंदे भारत
रेलवे ने कश्मीर को दी बड़ी सौगात, 1 मार्च से श्रीनगर-जम्मू के बीच चलेगी 20 कोच वाली वंदे भारत
ट्रैवल
Holi 2026 Special: इस बार रंगों के त्योहार को बनाएं यादगार, इन शहरों में लें होली का दोगुना मजा
इस बार रंगों के त्योहार को बनाएं यादगार, इन शहरों में लें होली का दोगुना मजा
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget