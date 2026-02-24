एक्सप्लोरर
रेखा और रानी के साथ शाम गुजारती नजर आईं कीर्ति सुरेश, बॉलीवुड की ये हसीना भी हुई शामिल
साउथ एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने हाल ही में रेखा, रानी मुखर्जी और हुमा कुरैशी के साथ अपनी यादगार शाम की तस्वीरें साझा की है. तस्वीरों में सभी एक्ट्रेस काफी स्टाइलिश नजर आ रही थी.
बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री की एक्ट्रेस के बीच अब कैट फाइट की जगह गर्ल गैंग की बातें ज्यादा सुनने को मिलती हैं. हाल ही में कीर्ति सुरेश ने रेखा, रानी मुखर्जी और हुमा कुरैशी के साथ एक खास गेट-टू-गेदर किया था. जिसकी तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं और फैंस के बीच चर्चा का केंद्र बन गई हैं.
Published at : 24 Feb 2026 07:42 PM (IST)
