एक्सप्लोरर
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
Katrina-Vicky AI Photo: विक्की कौशल और कैटरीना कैफ हाल ही में पेरेंट्स बने हैं. एक्ट्रेस ने बेटे को जन्म दिया है. विक्की-कैटरीना ने बेटे के साथ फोटो शेयर नहीं की है मगर कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं.
विक्की कौशल और कैटरीना कैफ 7 नवंबर को पेरेंट्स बने हैं. एक्ट्रेस ने बेटे को जन्म दिया है. कैटरीना और विक्की कौशल की सोशल मीडिया पर बेटे संग फोटोज वायरल हो रही हैं. क्या है इन फोटोज की सच्चाई.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 19 Nov 2025 08:46 AM (IST)
Tags :Katrina Kaif VICKY KAUSHAL
बॉलीवुड
7 Photos
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
बॉलीवुड
10 Photos
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर से बनाती हैं दीवाना
बॉलीवुड
7 Photos
नेटवर्थ के मामले में बॉलीवुड की 'धुरंधर' एक्ट्रेस कौन? कमाई में पतियों को छोड़ चुकी हैं पीछे
बॉलीवुड
7 Photos
संजय दत्त वर्सेज रणवीर सिंह: दोनों में से कौन है ज्यादा अमीर? धुरंधर में आएंगे आमने-सामने
बॉलीवुड
7 Photos
सलीम-सलमा की 61वीं वेडिंग एनिवर्सरी में शामिल हुआ पूरा खान परिवार, देखें इनसाइड तस्वीरें
बॉलीवुड
8 Photos
एक की उम्र 44 दूसरी 45 की, दोनों की खूबसूरती के रहते हैं चर्चे, जानें कौन ज्यादा अमीर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'क्राउन प्रिंस को कुछ पता नहीं था', खगोशी मर्डर केस पर ट्रंप का बड़ा कदम; खारिज कर दी खुफिया रिपोर्ट
बिहार
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
क्रिकेट
गुवाहाटी टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका के दो खिलाड़ी पहुंचे अस्पताल, जानिए ऐसा क्या हुआ
बॉलीवुड
पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है कपिल शर्मा की फिल्म? फैंस को है इंतजार
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
बॉलीवुड
10 Photos
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर से बनाती हैं दीवाना
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion