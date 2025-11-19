हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Nov 2025 08:47 AM (IST)
विक्की कौशल और कैटरीना कैफ 7 नवंबर को पेरेंट्स बने हैं. एक्ट्रेस ने बेटे को जन्म दिया है. कैटरीना और विक्की कौशल की सोशल मीडिया पर बेटे संग फोटोज वायरल हो रही हैं. क्या है इन फोटोज की सच्चाई.

कैटरीना कैफ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर कुछ दिन पहले ही घर गई हैं. उन्होंने अभी तक बेबी की झलक फैंस को नहीं दिखाई है.
विक्की कौशल ने सोशल मीडिया पर 7 नवंबर को पोस्ट शेयर करके जानकारी दी थी कि वो पिता बन गए हैं. कैटरीना ने बेटे को जन्म दिया है.
घर में जूनियर कौशल के आने से सभी बहुत खुश हैं. एक तरफ विक्की और कैटरीना ने बेटे की झलक नहीं दिखाई है वहीं सोशल मीडिया पर बेटे के साथ कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं.
बेबी बॉय के साथ कैटरीना और विक्की की वायरल हो रही तस्वीरें AI हैं.
इन फोटोज को देखकर फैंस कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कहां से आईं. मगर इन फोटोज पर खूब प्यार भी लुटा रहे हैं.
जूनियर कौशल की दादी, मां और पापा के साथ एक क्यूट फोटो वायरल हो रही है. जिसे खूब पसंद किया जा रहा है. आपको बता दें ये फेक फोटोज हैं. विक्की और कैटरीना में से किसी ने अभी तक बेबी के साथ कोई फोटो शेयर नहीं की है.
बता दें सितंबर में कैटरीना और विक्की ने एक क्यूट सी फोटो शेयर करके प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी. इस फोटो में विक्की कैटरीना का बेबी बंप पकड़े नजर आ रहे थे.
Published at : 19 Nov 2025 08:46 AM (IST)
बॉलीवुड फोटो गैलरी

