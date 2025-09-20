करीना कपूर – बॉलीवुड की बेबो ने प्रेग्नेंसी में कई बार बेबी बंप के साथ अपनी तस्वीरें शेयर की थी. इसमें कुछ में वो योगा करते भी दिखाई दी थी. एक्ट्रेस का ये मैटरनिटी फोटोशूट खूब चर्चा में रहा था. जिसकी लोगों ने तारीफ भी की थी.