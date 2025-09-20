एक्सप्लोरर
Actress Maternity Shoot: कोई पति की बाहों में हुईं रोमांटिक, तो किसी ने शर्ट का बटन खोलकर दिखाया बेबी बंप, देखिए तस्वीरें
Bollywood Actress Maternity Shoot: आज हम आपके लिए बॉलीवुड हसीनाओं की प्रेग्नेंसी फोटोशूट की तस्वीरें लेकर आए हैं. देखिए किसने कैसे करवाया अपना खास पल कैमरे में शूट...
बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस कैटरीना कैफ इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में हैं. कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हैं और इसी साल अपने पहले बच्चे को जन्म देंगी. हाल ही में उनका एक वीडियो भी सामने आया था. जिसमें एक्ट्रेस के बेबी बंप की झलक दिखाई दी. इसको देखकर विक्की और कैटरीना के फैंस काफी एक्साइटिड हो गए हैं. इसी बीच हम आपको कुछ एक्ट्रेसेस के प्रेग्नेंसी फोटोशूट की झलक दिखा रहे हैं. जो काफी वायरल हुए थे.
20 Sep 2025 09:33 PM (IST)
कोई पति की बाहों में हुई थीं रोमांटिक, तो किसी ने शर्ट का बटन खोलकर दिखाया बेबी बंप
