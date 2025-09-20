हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडActress Maternity Shoot: कोई पति की बाहों में हुईं रोमांटिक, तो किसी ने शर्ट का बटन खोलकर दिखाया बेबी बंप, देखिए तस्वीरें

Actress Maternity Shoot: कोई पति की बाहों में हुईं रोमांटिक, तो किसी ने शर्ट का बटन खोलकर दिखाया बेबी बंप, देखिए तस्वीरें

Bollywood Actress Maternity Shoot: आज हम आपके लिए बॉलीवुड हसीनाओं की प्रेग्नेंसी फोटोशूट की तस्वीरें लेकर आए हैं. देखिए किसने कैसे करवाया अपना खास पल कैमरे में शूट...

By : सखी चौधरी  | Updated at : 20 Sep 2025 09:33 PM (IST)
Bollywood Actress Maternity Shoot: आज हम आपके लिए बॉलीवुड हसीनाओं की प्रेग्नेंसी फोटोशूट की तस्वीरें लेकर आए हैं. देखिए किसने कैसे करवाया अपना खास पल कैमरे में शूट...

बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस कैटरीना कैफ इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में हैं. कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हैं और इसी साल अपने पहले बच्चे को जन्म देंगी. हाल ही में उनका एक वीडियो भी सामने आया था. जिसमें एक्ट्रेस के बेबी बंप की झलक दिखाई दी. इसको देखकर विक्की और कैटरीना के फैंस काफी एक्साइटिड हो गए हैं. इसी बीच हम आपको कुछ एक्ट्रेसेस के प्रेग्नेंसी फोटोशूट की झलक दिखा रहे हैं. जो काफी वायरल हुए थे.

1/7
करीना कपूर – बॉलीवुड की बेबो ने प्रेग्नेंसी में कई बार बेबी बंप के साथ अपनी तस्वीरें शेयर की थी. इसमें कुछ में वो योगा करते भी दिखाई दी थी. एक्ट्रेस का ये मैटरनिटी फोटोशूट खूब चर्चा में रहा था. जिसकी लोगों ने तारीफ भी की थी.
करीना कपूर – बॉलीवुड की बेबो ने प्रेग्नेंसी में कई बार बेबी बंप के साथ अपनी तस्वीरें शेयर की थी. इसमें कुछ में वो योगा करते भी दिखाई दी थी. एक्ट्रेस का ये मैटरनिटी फोटोशूट खूब चर्चा में रहा था. जिसकी लोगों ने तारीफ भी की थी.
2/7
दीपिका पादुकोण – दीपिका का मैटरनिटी फोटोशूट बेहद खास था. क्योंकि इसमें एक्ट्रेस अपने पति रणवीर सिंह की बाहों में रोमांटिक होती दिखाई दी थी. एक्ट्रेस ने शर्ट के बटन खोलकर अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट किया था.
दीपिका पादुकोण – दीपिका का मैटरनिटी फोटोशूट बेहद खास था. क्योंकि इसमें एक्ट्रेस अपने पति रणवीर सिंह की बाहों में रोमांटिक होती दिखाई दी थी. एक्ट्रेस ने शर्ट के बटन खोलकर अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट किया था.
3/7
कियारा आडवाणी – बॉलीवुड की न्यू मॉम कियारा आडवाणी ने अपना प्रेग्नेंसी फोटोशूट उस दौरान शूट करवाया था. जब वो मेट गाला का हिस्सा बनी थी. एक्ट्रेस ने इसके लिए ब्लैक और गोल्डन ऑफ शोल्डर गाउन पहना था.
कियारा आडवाणी – बॉलीवुड की न्यू मॉम कियारा आडवाणी ने अपना प्रेग्नेंसी फोटोशूट उस दौरान शूट करवाया था. जब वो मेट गाला का हिस्सा बनी थी. एक्ट्रेस ने इसके लिए ब्लैक और गोल्डन ऑफ शोल्डर गाउन पहना था.
4/7
आलिया भट्ट - आलिया ने अपनी प्रेगनेंसी फोटोशूट कुछ ज्यादा खास नहीं बनाया था. बल्कि एक्ट्रेस उस दौरान सिंपल और कंफर्टेबल ड्रेस में अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई थी.
आलिया भट्ट - आलिया ने अपनी प्रेगनेंसी फोटोशूट कुछ ज्यादा खास नहीं बनाया था. बल्कि एक्ट्रेस उस दौरान सिंपल और कंफर्टेबल ड्रेस में अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई थी.
5/7
सोनम कपूर - सोनम कपूर ने अपने प्रेगनेंसी शूट्स के लिए कई लुक कैरी किए थे. इसमें से एक में एक्ट्रेस ब्लैक गाउन में बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखी. उनकी फोटोज भी खासी वायरल हुई थी.
सोनम कपूर - सोनम कपूर ने अपने प्रेगनेंसी शूट्स के लिए कई लुक कैरी किए थे. इसमें से एक में एक्ट्रेस ब्लैक गाउन में बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखी. उनकी फोटोज भी खासी वायरल हुई थी.
6/7
बिपाशा बसु - एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने भी अपना मैटरनिटी फोटोशूट पति करण सिंह ग्रोवर के साथ शूट किया था. इस दौरान वो व्हाइट शर्ट में बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखी.
बिपाशा बसु - एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने भी अपना मैटरनिटी फोटोशूट पति करण सिंह ग्रोवर के साथ शूट किया था. इस दौरान वो व्हाइट शर्ट में बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखी.
7/7
बात करें कैटरीना कैफ की तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में एक्ट्रेस के एक करीबी ने उनकी प्रेग्नेंसी की जानकारी दी थी. उनके मुताबिक एक्ट्रेस अक्टूबर या नवंबर में मां बन सकती हैं.
बात करें कैटरीना कैफ की तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में एक्ट्रेस के एक करीबी ने उनकी प्रेग्नेंसी की जानकारी दी थी. उनके मुताबिक एक्ट्रेस अक्टूबर या नवंबर में मां बन सकती हैं.
Published at : 20 Sep 2025 09:33 PM (IST)
Katrina Kaif   Katrina Kaif Alia Bhatt KAREENA KAPOOR

Embed widget