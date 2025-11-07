हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमां हैं ईसाई, पिता थे मुस्लिम, फिर कौन-सा धर्म फॉलो करती हैं कैटरीना कैफ?

मां हैं ईसाई, पिता थे मुस्लिम, फिर कौन-सा धर्म फॉलो करती हैं कैटरीना कैफ?

Katrina Kaif: कैटरीना कैफ की मां ईसाई हैं और पिता मुस्लिम, ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर एक्ट्रेस किस धर्म को मानती हैं. आइए जानते हैं, कैटरीना खुद को किस धर्म से जोड़ती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Nov 2025 08:28 PM (IST)
कैटरीना कैफ सिर्फ अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं. फैंस अक्सर जानना चाहते हैं कि आखिर कैटरीना किस धर्म को मानती हैं, क्योंकि उनकी मां ईसाई हैं और पिता मुस्लिम. ऐसे में कई बार लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या कैटरीना किसी खास धर्म को फॉलो करती हैं.

एक्ट्रेस कैटरीना कैफ का जन्म एक ब्रिटिश फैमिली में हुआ था.
कैटरीना कैफ में पिता मोहम्मद कैफ एक कश्मीरी मुस्लिम और एक ब्रिटिश बिजनेस थे. वहीं उनकी मां सुजैन टरक्वोट क्रिश्चियन हैं.
बता दें कि कैटरीना कैफ ने साल 2021 में बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल से शादी की थी.
दोनों की शादी भी हिन्दू रीति रिवाज से हुई थी, जहां दोनों ने एक साथ सात फेरे लिए थे.
बता दे, एक्टर विक्की कौशल का ताल्लुक पंजाबी-हिंदू परिवार से है.
ऐसे में एक्ट्रेस सभी धर्मों के मानती हैं वो हर साल हिन्दू त्यौहार जैसे करवा चौथ, होली और दिवाली मनाती है.
साथ ही वो क्रिसमस भी सेलिब्रेट करती हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस अपने दोस्तों के साथ ईद पर भी नजर आ आती है.
Published at : 07 Nov 2025 08:28 PM (IST)
