मां हैं ईसाई, पिता थे मुस्लिम, फिर कौन-सा धर्म फॉलो करती हैं कैटरीना कैफ?
Katrina Kaif: कैटरीना कैफ की मां ईसाई हैं और पिता मुस्लिम, ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर एक्ट्रेस किस धर्म को मानती हैं. आइए जानते हैं, कैटरीना खुद को किस धर्म से जोड़ती हैं.
कैटरीना कैफ सिर्फ अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं. फैंस अक्सर जानना चाहते हैं कि आखिर कैटरीना किस धर्म को मानती हैं, क्योंकि उनकी मां ईसाई हैं और पिता मुस्लिम. ऐसे में कई बार लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या कैटरीना किसी खास धर्म को फॉलो करती हैं.
Published at : 07 Nov 2025 08:28 PM (IST)
