किसी ने लिखवाया पिया का नाम, तो किसी ने बनवाया खास डिजाइन, देखें बॉलीवुड हसीनाओं के मेहंदी डिजाइन
Karwa Chauth 2025: बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस हैं. जो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए करवाचौथ का व्रत रखती हैं. यहां हम आपको यूनिक मेहंदी डिजाइन दिखा रहे हैं.
करवा चौथ आज यानि 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है. ऐसे में बॉलीवुड डीवाज ने मेहंदी से लेकर सरगी तक की अपनी सारी तैयारियां कर ली है. इस रिपोर्ट में हम आपको एक्ट्रेसेस के मेहंदी डिजाइन दिखा रहे हैं. जो बहुत ही खास और यूनिक हैं.
Published at : 10 Oct 2025 08:29 AM (IST)
