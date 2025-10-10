हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकिसी ने लिखवाया पिया का नाम, तो किसी ने बनवाया खास डिजाइन, देखें बॉलीवुड हसीनाओं के मेहंदी डिजाइन

किसी ने लिखवाया पिया का नाम, तो किसी ने बनवाया खास डिजाइन, देखें बॉलीवुड हसीनाओं के मेहंदी डिजाइन

Karwa Chauth 2025: बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस हैं. जो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए करवाचौथ का व्रत रखती हैं. यहां हम आपको यूनिक मेहंदी डिजाइन दिखा रहे हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 10 Oct 2025 08:29 AM (IST)
Karwa Chauth 2025: बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस हैं. जो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए करवाचौथ का व्रत रखती हैं. यहां हम आपको यूनिक मेहंदी डिजाइन दिखा रहे हैं.

करवा चौथ आज यानि 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है. ऐसे में बॉलीवुड डीवाज ने मेहंदी से लेकर सरगी तक की अपनी सारी तैयारियां कर ली है. इस रिपोर्ट में हम आपको एक्ट्रेसेस के मेहंदी डिजाइन दिखा रहे हैं. जो बहुत ही खास और यूनिक हैं.

1/7
एक्ट्रेस कृति खरबंदा ने करवा चौथ की मेहंदी रचा ली है. एक्ट्रेस ने हथेली पर बहुत कम मेहंदी और पीछे की तरफ एक खास डिजाइन बनाया है.
एक्ट्रेस कृति खरबंदा ने करवा चौथ की मेहंदी रचा ली है. एक्ट्रेस ने हथेली पर बहुत कम मेहंदी और पीछे की तरफ एक खास डिजाइन बनाया है.
2/7
image 2
image 2
3/7
एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपने हाथों में कमल के फूल के डिजाइन की मेहंदी लगवाई है. जो खूब सुंदर लग रही है.
एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपने हाथों में कमल के फूल के डिजाइन की मेहंदी लगवाई है. जो खूब सुंदर लग रही है.
4/7
शिल्पा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर मेहंदी के साथ-साथ सरगी की भी झलक दिखाई है. जिसमें कई सारी चीजें देखने को मिली.
शिल्पा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर मेहंदी के साथ-साथ सरगी की भी झलक दिखाई है. जिसमें कई सारी चीजें देखने को मिली.
5/7
प्रियंका चोपड़ा ने करवाचौथ से एक दिन पहले ही मेहंदी लगवा ली थी. एक्ट्रेस ने डिजाइन को कम रखते हुए बीच में पति निक का नाम लिखवाया.
प्रियंका चोपड़ा ने करवाचौथ से एक दिन पहले ही मेहंदी लगवा ली थी. एक्ट्रेस ने डिजाइन को कम रखते हुए बीच में पति निक का नाम लिखवाया.
6/7
प्रियंका के साथ-साथ उनकी लाडली बेटी मालती मैरी जोनस ने भी मेहंदी लगवाई. एक्ट्रेस ने फैंस को उसकी झलक भी दिखाई.
प्रियंका के साथ-साथ उनकी लाडली बेटी मालती मैरी जोनस ने भी मेहंदी लगवाई. एक्ट्रेस ने फैंस को उसकी झलक भी दिखाई.
7/7
एक्ट्रेस हिना खान इस साल अपना पहला करवा चौथ का व्रत रखेंगी. ऐसे में एक्ट्रेस ने भी बहुत ही सुंदर मेहंदी लगवाई. एक्ट्रेस के पति रॉकी ने भी हिना का नाम हैशटैग के साथ अपनी हथेली पर लिखवाया.
एक्ट्रेस हिना खान इस साल अपना पहला करवा चौथ का व्रत रखेंगी. ऐसे में एक्ट्रेस ने भी बहुत ही सुंदर मेहंदी लगवाई. एक्ट्रेस के पति रॉकी ने भी हिना का नाम हैशटैग के साथ अपनी हथेली पर लिखवाया.
Published at : 10 Oct 2025 08:29 AM (IST)
Tags :
Priyanka Chopra Shilpa SheTTy Karwa Chauth 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Nobel Peace Prize: ट्रंप को मिलेगा शांति का नोबेल या नहीं? ऐलान से पहले समिति को सता रहा इस बात डर
ट्रंप को मिलेगा शांति का नोबेल या नहीं? ऐलान से पहले समिति को सता रहा इस बात डर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुलायम सिंह यादव: पहलवानी के अखाड़े से राजनीति के मैदान तक, कैसे चहेते 'नेताजी' बने साधारण किसान के बेटे
मुलायम सिंह यादव: पहलवानी के अखाड़े से राजनीति के मैदान तक, कैसे चहेते 'नेताजी' बने साधारण किसान के बेटे
इंडिया
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election 2025: संसदीय बोर्ड की बैठक आज, उम्मीदवारों की लिस्ट होगी फाइनल!
Ayodhya Blast: सीएम योगी ने अयोध्या धमाके पर पैनी नजर रखने के दिए निर्देश | Breaking
RSS Worker Assault: बैतूल में RSS प्रचारक पर हमला, 5 आरोपी गिरफ्तार
Bihar Assembly Elections: Congress संभावित Candidates List, इन बड़े नेताओं को मिल सकता है टिकट!
Toxic Cough Syrup: MP में 24 बच्चों की मौत, SC में सुनवाई, Ranganathan Govindan गिरफ्तार

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Nobel Peace Prize: ट्रंप को मिलेगा शांति का नोबेल या नहीं? ऐलान से पहले समिति को सता रहा इस बात डर
ट्रंप को मिलेगा शांति का नोबेल या नहीं? ऐलान से पहले समिति को सता रहा इस बात डर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुलायम सिंह यादव: पहलवानी के अखाड़े से राजनीति के मैदान तक, कैसे चहेते 'नेताजी' बने साधारण किसान के बेटे
मुलायम सिंह यादव: पहलवानी के अखाड़े से राजनीति के मैदान तक, कैसे चहेते 'नेताजी' बने साधारण किसान के बेटे
इंडिया
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
'चुपचाप लड़ाईयां लड़ना ही मेरा तरीका है', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
'अपनी लड़ाईयां लड़ना ही मेरा...', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth 2025: पिया मन भाए और पड़ोसन देखती रह जाए... इस करवाचौथ पहनें ऐसी ट्रेंडी और स्टाइलिश साड़ी
पिया मन भाए और पड़ोसन देखती रह जाए... इस करवाचौथ पहनें ऐसी ट्रेंडी और स्टाइलिश साड़ी
जनरल नॉलेज
इतिहास हो चुकी हैं भारतीय डाक की ये सर्विसेज, नाम देख लेंगे तो याद आ जाएगा बचपन
इतिहास हो चुकी हैं भारतीय डाक की ये सर्विसेज, नाम देख लेंगे तो याद आ जाएगा बचपन
ट्रेंडिंग
ट्रंप को नोबेल! नेतन्याहू ने पोस्ट किया फोटो तो यूजर्स ने लगाया रोता हुआ बच्चा, किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स
ट्रंप को नोबेल! नेतन्याहू ने पोस्ट किया फोटो तो यूजर्स ने लगाया रोता हुआ बच्चा, किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget