हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकरिश्मा कपूर की जवानी की 10 तस्वीरें: नंबर वन हीरोइन के ग्लैमर को देखकर धक-धक करने लगता था ऑडियंस का दिल

करिश्मा कपूर की जवानी की 10 तस्वीरें: नंबर वन हीरोइन के ग्लैमर को देखकर धक-धक करने लगता था ऑडियंस का दिल

karisma Kapoor Glamorous Pics: करिश्मा कपूर की जवानी के दिनों का ग्लैमर और स्टाइल आज भी लोगों के दिलों में बसता है. उनकी खूबसूरती और अदाओं ने 90 के दशक में हर दिल की धड़कन बढ़ा दी थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Oct 2025 07:18 PM (IST)
karisma Kapoor Glamorous Pics: करिश्मा कपूर की जवानी के दिनों का ग्लैमर और स्टाइल आज भी लोगों के दिलों में बसता है. उनकी खूबसूरती और अदाओं ने 90 के दशक में हर दिल की धड़कन बढ़ा दी थी.

करिश्मा कपूर 90 के दशक की सबसे पॉपुलर और टैलेंटेड हीरोइनों में से एक रही हैं. उनकी खूबसूरती, स्टाइल और जबरदस्त एक्टिंग ने उन्हें उस दौर की नंबर वन एक्ट्रेस बना दिया था. फिल्मों में उनका ग्लैमरस अंदाज और एनर्जी भरे डांस मूव्स देखकर फैंस का दिल सच में "धक-धक" करने लगता था.

1/10
एक जमाना था जब करिश्मा कपूर की फिल्में और उनकी खूबसूरती के चर्चे थे. 90 के दशक में करिश्मा ने बॉलीवुड में कदम रखा था और साबित कर दिया था कि कपूर खानदान की लड़कियां भी एक्टिंग में कम नहीं है.करिश्मा ने हर किरदार में एक नया रंग भरा, चाहे रोमांटिक रोल हो या इमोशनल ड्रामा.
एक जमाना था जब करिश्मा कपूर की फिल्में और उनकी खूबसूरती के चर्चे थे. 90 के दशक में करिश्मा ने बॉलीवुड में कदम रखा था और साबित कर दिया था कि कपूर खानदान की लड़कियां भी एक्टिंग में कम नहीं है.करिश्मा ने हर किरदार में एक नया रंग भरा, चाहे रोमांटिक रोल हो या इमोशनल ड्रामा.
2/10
उनकी जवानी की तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, जो उनके चार्म और एवरग्रीन ब्यूटी को दिखाती हैं. करिश्मा कपूर का स्टाइल, कॉन्फिडेंस और ग्लो आज भी बॉलीवुड की नई एक्ट्रेसेस के लिए इंस्पिरेशन है.
उनकी जवानी की तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, जो उनके चार्म और एवरग्रीन ब्यूटी को दिखाती हैं. करिश्मा कपूर का स्टाइल, कॉन्फिडेंस और ग्लो आज भी बॉलीवुड की नई एक्ट्रेसेस के लिए इंस्पिरेशन है.
3/10
करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 को मुंबई, में हुआ था. करिश्मा कपूर ने 1991 में फिल्म प्रेम कैदी से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था.
करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 को मुंबई, में हुआ था. करिश्मा कपूर ने 1991 में फिल्म प्रेम कैदी से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था.
4/10
उन्होंने 1990 के दशक में एक प्रमुख एक्ट्रेस के रूप में खुद को स्थापित किया और 'राजा हिंदुस्तानी' और 'दिल तो पागल है' जैसी हिट फिल्में दीं
उन्होंने 1990 के दशक में एक प्रमुख एक्ट्रेस के रूप में खुद को स्थापित किया और 'राजा हिंदुस्तानी' और 'दिल तो पागल है' जैसी हिट फिल्में दीं
5/10
शुरुआती करियर में कई फिल्में करने के बाद भी करिश्मा कपूर को बड़ी पहचान नहीं मिली थी और फिर साल 1922 में अपनी सातवीं फिल्म जिगर से उन्होंने अजय देवगन के साथ पहली हिट फिल्म का स्वाद चखा था
शुरुआती करियर में कई फिल्में करने के बाद भी करिश्मा कपूर को बड़ी पहचान नहीं मिली थी और फिर साल 1922 में अपनी सातवीं फिल्म जिगर से उन्होंने अजय देवगन के साथ पहली हिट फिल्म का स्वाद चखा था
6/10
करिश्मा कपूर ने अनाड़ी, मुकाबला, धनवान, राजा बाबू, खुद्दार, अंदाज, अंदाज अपना-अपना, सुहाग, गोपी किशन, कूली नंबर 1, साजन चले ससुराल और जीत जैसी फिल्मों से अपना सिक्का जमा लिया.
करिश्मा कपूर ने अनाड़ी, मुकाबला, धनवान, राजा बाबू, खुद्दार, अंदाज, अंदाज अपना-अपना, सुहाग, गोपी किशन, कूली नंबर 1, साजन चले ससुराल और जीत जैसी फिल्मों से अपना सिक्का जमा लिया.
7/10
90 के दशक में उनकी जोड़ी गोविंदा के साथ खूब हिट हुई थी. गोविंदा के साथ करिश्मा ने राजा बाबू, कूली नंबर 1, मुकाबला, हीरो नंबर 1 और हसीना मान जाएगी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं थी.
90 के दशक में उनकी जोड़ी गोविंदा के साथ खूब हिट हुई थी. गोविंदा के साथ करिश्मा ने राजा बाबू, कूली नंबर 1, मुकाबला, हीरो नंबर 1 और हसीना मान जाएगी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं थी.
8/10
करिश्मा कपूर ने साल 2003 में दिल्ली बेस्ड संजय कपूर से शादी रचाने के बाद कुछ सालों के लिए बॉलीवुड से किनारा कर लिया था और साल 2006 में फिर फिल्मों में वापसी की.
करिश्मा कपूर ने साल 2003 में दिल्ली बेस्ड संजय कपूर से शादी रचाने के बाद कुछ सालों के लिए बॉलीवुड से किनारा कर लिया था और साल 2006 में फिर फिल्मों में वापसी की.
9/10
साल 2006 में उन्होंने अक्षय कुमार और अमीषा पटेल के साथ फिल्म मेरे जीवन साथी की, जो फैंस को खूब पसंद आई थी. फिर वह बॉलीवुड से छह साल के लिए गायब हो गईं.
साल 2006 में उन्होंने अक्षय कुमार और अमीषा पटेल के साथ फिल्म मेरे जीवन साथी की, जो फैंस को खूब पसंद आई थी. फिर वह बॉलीवुड से छह साल के लिए गायब हो गईं.
10/10
साल 2012 में रजनीश दुग्गल स्टारर फिल्म डेंजरस इश्क से बड़े पर्दे पर लौटीं, लेकिन फिर करिश्मा कपूर घर बैठ गईं और इक्का-दुक्का फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस करने लगीं, जिसमें बॉम्बे टॉकीज और शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा स्टारर फिल्म जीरो भी शामिल है.
साल 2012 में रजनीश दुग्गल स्टारर फिल्म डेंजरस इश्क से बड़े पर्दे पर लौटीं, लेकिन फिर करिश्मा कपूर घर बैठ गईं और इक्का-दुक्का फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस करने लगीं, जिसमें बॉम्बे टॉकीज और शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा स्टारर फिल्म जीरो भी शामिल है.
Published at : 16 Oct 2025 07:18 PM (IST)
Tags :
Raja Babu Karisma Kapoor Haseena Maan Jaayegi

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'रूसी तेल खरीद पर लगाए प्रतिबंध तो देंगे करारा जवाब', अमेरिका ने दी धमकी तो चीन ने सुना डाला
'रूसी तेल खरीद पर लगाए प्रतिबंध तो देंगे करारा जवाब', अमेरिका ने दी धमकी तो चीन ने सुना डाला
महाराष्ट्र
BMC Diwali Bonus: दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
क्रिकेट
वनडे कप्तानी छिनने के बाद रोहित शर्मा ने पहली बार की गौतम गंभीर से बात, ऑस्ट्रेलिया से सामने आई पहली तस्वीर
वनडे कप्तानी छिनने के बाद रोहित शर्मा ने पहली बार की गौतम गंभीर से बात, ऑस्ट्रेलिया से सामने आई पहली तस्वीर
साउथ सिनेमा
'खलीफा' में गोल्ड स्मगलर बनेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, बर्थडे पर सामने आया फर्स्ट लुक, जानें कब रिलीज होगी फिल्म
'खलीफा' में गोल्ड स्मगलर बनेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, बर्थडे पर सामने आया फर्स्ट लुक
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रूसी तेल खरीद पर लगाए प्रतिबंध तो देंगे करारा जवाब', अमेरिका ने दी धमकी तो चीन ने सुना डाला
'रूसी तेल खरीद पर लगाए प्रतिबंध तो देंगे करारा जवाब', अमेरिका ने दी धमकी तो चीन ने सुना डाला
महाराष्ट्र
BMC Diwali Bonus: दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
क्रिकेट
वनडे कप्तानी छिनने के बाद रोहित शर्मा ने पहली बार की गौतम गंभीर से बात, ऑस्ट्रेलिया से सामने आई पहली तस्वीर
वनडे कप्तानी छिनने के बाद रोहित शर्मा ने पहली बार की गौतम गंभीर से बात, ऑस्ट्रेलिया से सामने आई पहली तस्वीर
साउथ सिनेमा
'खलीफा' में गोल्ड स्मगलर बनेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, बर्थडे पर सामने आया फर्स्ट लुक, जानें कब रिलीज होगी फिल्म
'खलीफा' में गोल्ड स्मगलर बनेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, बर्थडे पर सामने आया फर्स्ट लुक
इंडिया
'वे अपना बचाव नहीं कर सकते', अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार
'वे अपना बचाव नहीं कर सकते', अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार
गुजरात
गुजरात की राजनीति में बड़ी हलचल, सभी 16 मंत्रियों ने सीएम भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा
गुजरात की राजनीति में बड़ी हलचल, सभी 16 मंत्रियों ने सीएम भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा
हेल्थ
Child Health Late Paternity: 92 साल की उम्र में यह शख्स बना बाप, इस उम्र में बच्चे पैदा करने में क्या होता है खतरा?
92 साल की उम्र में यह शख्स बना बाप, इस उम्र में बच्चे पैदा करने में क्या होता है खतरा?
ट्रेंडिंग
वर्चुअल सुनवाई के दौरान महिला संग रोमांस फरमा रहे थे वकील साहब, 'किस' करते हुए वीडियो हो गया वायरल
वर्चुअल सुनवाई के दौरान महिला संग रोमांस फरमा रहे थे वकील साहब, 'किस' करते हुए वीडियो हो गया वायरल
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget