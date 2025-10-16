एक्सप्लोरर
करिश्मा कपूर की जवानी की 10 तस्वीरें: नंबर वन हीरोइन के ग्लैमर को देखकर धक-धक करने लगता था ऑडियंस का दिल
karisma Kapoor Glamorous Pics: करिश्मा कपूर की जवानी के दिनों का ग्लैमर और स्टाइल आज भी लोगों के दिलों में बसता है. उनकी खूबसूरती और अदाओं ने 90 के दशक में हर दिल की धड़कन बढ़ा दी थी.
करिश्मा कपूर 90 के दशक की सबसे पॉपुलर और टैलेंटेड हीरोइनों में से एक रही हैं. उनकी खूबसूरती, स्टाइल और जबरदस्त एक्टिंग ने उन्हें उस दौर की नंबर वन एक्ट्रेस बना दिया था. फिल्मों में उनका ग्लैमरस अंदाज और एनर्जी भरे डांस मूव्स देखकर फैंस का दिल सच में "धक-धक" करने लगता था.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
