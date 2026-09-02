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करीना कपूर खान ने कहां से की है पढ़ाई? जानें- एक्ट्रेस की क्वालिफिकेशन
करीना कपूर खान बॉलीवुड के जाने माने कपूर खानदान से आती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई है. बॉलीवुड में कदम रखने से पहले उन्होंने कितनी पढ़ाई की है?
करीना कपूर खान की एजुकेशन क्वालिफिकेशन
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Published at : 02 Sep 2026 02:27 PM (IST)
Tags :Kareena Kapoor Khan
बॉलीवुड
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मनीष खेमका
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