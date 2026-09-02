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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकरीना कपूर खान ने कहां से की है पढ़ाई? जानें- एक्ट्रेस की क्वालिफिकेशन

करीना कपूर खान ने कहां से की है पढ़ाई? जानें- एक्ट्रेस की क्वालिफिकेशन

करीना कपूर खान बॉलीवुड के जाने माने कपूर खानदान से आती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई है. बॉलीवुड में कदम रखने से पहले उन्होंने कितनी पढ़ाई की है?

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Sep 2026 02:27 PM (IST)
करीना कपूर खान बॉलीवुड के जाने माने कपूर खानदान से आती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई है. बॉलीवुड में कदम रखने से पहले उन्होंने कितनी पढ़ाई की है?

करीना कपूर खान की एजुकेशन क्वालिफिकेशन

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करीना कपूर खान इन दिनों अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने किरदारों के चुनाव को लेकर भी चर्चा में हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म ‘दायरा’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. करीना के इस नए अंदाज को उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.
करीना कपूर खान इन दिनों अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने किरदारों के चुनाव को लेकर भी चर्चा में हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म ‘दायरा’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. करीना के इस नए अंदाज को उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.
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लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में अपनी खास पहचान बनाने वाली करीना कपूर कितनी पढ़ी-लिखी हैं? उन्होंने अलग-अलग विषयों की पढ़ाई की है. एक्टिंग में करियर बनाने से पहले लॉ की पढ़ाई भी शुरू की थी. आखिर करीना कपूर ने कहां तक पढ़ाई की और उनकी एजुकेशन जर्नी कैसी रही? आइए जानते हैं.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में अपनी खास पहचान बनाने वाली करीना कपूर कितनी पढ़ी-लिखी हैं? उन्होंने अलग-अलग विषयों की पढ़ाई की है. एक्टिंग में करियर बनाने से पहले लॉ की पढ़ाई भी शुरू की थी. आखिर करीना कपूर ने कहां तक पढ़ाई की और उनकी एजुकेशन जर्नी कैसी रही? आइए जानते हैं.
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करीना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल से की. इसके बाद मां के कहने पर देहरादून के बोर्डिंग स्कूल वेल्हैम गर्ल्स स्कूल से आगे की पढ़ाई की.
करीना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल से की. इसके बाद मां के कहने पर देहरादून के बोर्डिंग स्कूल वेल्हैम गर्ल्स स्कूल से आगे की पढ़ाई की.
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स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद पहले उन्होंने दो साल तक मीठीबाई कॉलेज, विले पार्ले से कॉमर्स की पढ़ाई की.
स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद पहले उन्होंने दो साल तक मीठीबाई कॉलेज, विले पार्ले से कॉमर्स की पढ़ाई की.
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इसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से माइक्रो कंप्यूटर्स का तीन महीने का समर कोर्स भी किया. फिर उनका इंटरेस्ट लॉ की तरफ हुआ और उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया. लेकिन एक्टिंग में करियर बनाने के लिए उन्होंने लॉ की पढ़ाई भी अधूरी छोड़ दी.
इसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से माइक्रो कंप्यूटर्स का तीन महीने का समर कोर्स भी किया. फिर उनका इंटरेस्ट लॉ की तरफ हुआ और उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया. लेकिन एक्टिंग में करियर बनाने के लिए उन्होंने लॉ की पढ़ाई भी अधूरी छोड़ दी.
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एक साल तक लॉ पढ़ने के बाद उन्होंने मुंबई के किशोर नामित कपूर एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली. ट्रेनिंग के वक्त उन्हें राकेश रोशन की फिल्म 'कहो ना प्यार है' के लिए ऋतिक रोशन के साथ लीड़ रोल के लिए चुना गया था. लेकिन डायरेक्टर के बेटे ऋतिक रोशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने की वजह से उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी.
एक साल तक लॉ पढ़ने के बाद उन्होंने मुंबई के किशोर नामित कपूर एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली. ट्रेनिंग के वक्त उन्हें राकेश रोशन की फिल्म 'कहो ना प्यार है' के लिए ऋतिक रोशन के साथ लीड़ रोल के लिए चुना गया था. लेकिन डायरेक्टर के बेटे ऋतिक रोशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने की वजह से उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी.
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बाद में, उसी साल उन्होंने जेपी दत्ता की फिल्म 'रिफ्यूजी' से डेब्यू किया. पहली ही फिल्म में शानदार एक्टिंग के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला.
बाद में, उसी साल उन्होंने जेपी दत्ता की फिल्म 'रिफ्यूजी' से डेब्यू किया. पहली ही फिल्म में शानदार एक्टिंग के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला.
Published at : 02 Sep 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
Kareena Kapoor Khan

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