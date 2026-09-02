करीना कपूर खान ने कहां से की है पढ़ाई? जानें- एक्ट्रेस की क्वालिफिकेशन

एक साल तक लॉ पढ़ने के बाद उन्होंने मुंबई के किशोर नामित कपूर एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली. ट्रेनिंग के वक्त उन्हें राकेश रोशन की फिल्म 'कहो ना प्यार है' के लिए ऋतिक रोशन के साथ लीड़ रोल के लिए चुना गया था. लेकिन डायरेक्टर के बेटे ऋतिक रोशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने की वजह से उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी.