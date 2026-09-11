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'दायरा' के म्यूजिक लॉन्च में करीना कपूर ने पेस्टल साड़ी में लूटी महफिल, पृथ्वीराज सुकुमारन भी छाए
करीना कपूर जल्द ही फिल्म ‘दायरा’ में नजर आएंगी. इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन भी लीड रोल में हैं. इन दिनों दोनों स्टार्स फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म 'दायरा' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर फिल्म में करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आएंगे. हाल ही में मेकर्स ने मुंबई में 'दायरा' का म्यूजिक लॉन्च इवेंट रखा, जहां पूरी स्टारकास्ट शानदार अंदाज में पहुंची. आइए, देखते हैं इवेंट की तस्वीरें.
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Published at : 11 Sep 2026 03:47 PM (IST)
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