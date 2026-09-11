करीना ने इस साड़ी को सिंपल स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पेयर किया है. गले में स्टेटमेंट नेकलेस और छोटे ईयररिंग्स उनके लुक को और खूबसूरत बना रहे हैं. खुले बालों और बेहद मिनिमल मेकअप के साथ करीना का पूरा लुक काफी एलिगेंट और सोबर लग रहा है.