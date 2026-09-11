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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'दायरा' के म्यूजिक लॉन्च में करीना कपूर ने पेस्टल साड़ी में लूटी महफिल, पृथ्वीराज सुकुमारन भी छाए

'दायरा' के म्यूजिक लॉन्च में करीना कपूर ने पेस्टल साड़ी में लूटी महफिल, पृथ्वीराज सुकुमारन भी छाए

करीना कपूर जल्द ही फिल्म ‘दायरा’ में नजर आएंगी. इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन भी लीड रोल में हैं. इन दिनों दोनों स्टार्स फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 11 Sep 2026 03:47 PM (IST)
करीना कपूर जल्द ही फिल्म ‘दायरा’ में नजर आएंगी. इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन भी लीड रोल में हैं. इन दिनों दोनों स्टार्स फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म 'दायरा' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर फिल्म में करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आएंगे. हाल ही में मेकर्स ने मुंबई में 'दायरा' का म्यूजिक लॉन्च इवेंट रखा, जहां पूरी स्टारकास्ट शानदार अंदाज में पहुंची. आइए, देखते हैं इवेंट की तस्वीरें.

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'दायरा' के म्यूजिक लॉन्च इवेंट में करीना कपूर ने पूरी महफिल लूट ली. वो हमेशा की तरह अपने ग्लैमरस अंदाज में नजर आईं.
'दायरा' के म्यूजिक लॉन्च इवेंट में करीना कपूर ने पूरी महफिल लूट ली. वो हमेशा की तरह अपने ग्लैमरस अंदाज में नजर आईं.
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बेबो ने पेस्टल शेड्स वाली बेहद खूबसूरत साड़ी पहनी थी, जिसमें उनका लुक काफी एलिगेंट और स्टाइलिश लग रहा था. साड़ी में पिंक, येलो, ब्लू, मिंट ग्रीन और पीच जैसे सॉफ्ट रंगों का खूबसूरत कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है.
बेबो ने पेस्टल शेड्स वाली बेहद खूबसूरत साड़ी पहनी थी, जिसमें उनका लुक काफी एलिगेंट और स्टाइलिश लग रहा था. साड़ी में पिंक, येलो, ब्लू, मिंट ग्रीन और पीच जैसे सॉफ्ट रंगों का खूबसूरत कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है.
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करीना ने इस साड़ी को सिंपल स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पेयर किया है. गले में स्टेटमेंट नेकलेस और छोटे ईयररिंग्स उनके लुक को और खूबसूरत बना रहे हैं. खुले बालों और बेहद मिनिमल मेकअप के साथ करीना का पूरा लुक काफी एलिगेंट और सोबर लग रहा है.
करीना ने इस साड़ी को सिंपल स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पेयर किया है. गले में स्टेटमेंट नेकलेस और छोटे ईयररिंग्स उनके लुक को और खूबसूरत बना रहे हैं. खुले बालों और बेहद मिनिमल मेकअप के साथ करीना का पूरा लुक काफी एलिगेंट और सोबर लग रहा है.
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रेड कार्पेट पर करीना ने पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज दिए. उनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस उनके इस एलिगेंट लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
रेड कार्पेट पर करीना ने पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज दिए. उनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस उनके इस एलिगेंट लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
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इस इवेंट में पृथ्वीराज सुकुमारन भी अपने स्टाइलिश अंदाज से छा गए. उन्होंने ऑलिव-ग्रीन शेड का डबल-ब्रेस्टेड सूट पहना है, जिसे उन्होंने व्हाइट शर्ट के साथ पेयर किया है.
इस इवेंट में पृथ्वीराज सुकुमारन भी अपने स्टाइलिश अंदाज से छा गए. उन्होंने ऑलिव-ग्रीन शेड का डबल-ब्रेस्टेड सूट पहना है, जिसे उन्होंने व्हाइट शर्ट के साथ पेयर किया है.
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आंखों पर लगे स्टाइलिश सनग्लासेस पृथ्वीराज सुकुमारन के लुक को और ज्यादा स्मार्ट बना रहे हैं. वहीं, ब्राउन लेदर शूज के साथ उन्होंने अपने इस फॉर्मल लुक को बेहद स्टाइलिश अंदाज में कंप्लीट किया है.
आंखों पर लगे स्टाइलिश सनग्लासेस पृथ्वीराज सुकुमारन के लुक को और ज्यादा स्मार्ट बना रहे हैं. वहीं, ब्राउन लेदर शूज के साथ उन्होंने अपने इस फॉर्मल लुक को बेहद स्टाइलिश अंदाज में कंप्लीट किया है.
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करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन ने साथ में पैपराजी को ढेर सारे पोज दिए. दोनों की ये तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुई हैं. फैंस अब दोनों को एक साथ फिल्म में देखने के लिए काफी बेताब हैं.
करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन ने साथ में पैपराजी को ढेर सारे पोज दिए. दोनों की ये तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुई हैं. फैंस अब दोनों को एक साथ फिल्म में देखने के लिए काफी बेताब हैं.
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करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की ऑन-स्क्रीन जोड़ी को लेकर भी फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है. दोनों पहली बार साथ काम करते नजर आएंगे, ऐसे में उनकी केमिस्ट्री को पर्दे पर देखने का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं.
करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की ऑन-स्क्रीन जोड़ी को लेकर भी फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है. दोनों पहली बार साथ काम करते नजर आएंगे, ऐसे में उनकी केमिस्ट्री को पर्दे पर देखने का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं.
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इस इवेंट में 'दायरा' की डायरेक्टर मेघना गुलजार भी पहुंचीं. इस दौरान उनके साथ जाने-माने गीतकार और उनके पिता गुलजार भी मौजूद थे.
इस इवेंट में 'दायरा' की डायरेक्टर मेघना गुलजार भी पहुंचीं. इस दौरान उनके साथ जाने-माने गीतकार और उनके पिता गुलजार भी मौजूद थे.
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'दायरा' की बात करें तो इस फिल्म में करीना कपूर डीसीपी अजूनी कोहली आईपीएस की भूमिका में नजर आएंगी. वहीं, पृथ्वीराज सुकुमारन डीसीपी रमन कुमार आईपीएस के रोल में दिखेंगे.
'दायरा' की बात करें तो इस फिल्म में करीना कपूर डीसीपी अजूनी कोहली आईपीएस की भूमिका में नजर आएंगी. वहीं, पृथ्वीराज सुकुमारन डीसीपी रमन कुमार आईपीएस के रोल में दिखेंगे.
Published at : 11 Sep 2026 03:47 PM (IST)
Tags :
Prithviraj Sukumaran KAREENA KAPOOR Daayra

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