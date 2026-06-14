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'लगान' की 25वीं एनिवर्सरी में करीना कपूर ने लूटी लाइमलाइट, पिंक सूट में ढाया कहर, देखें तस्वीरें
25 Years of Lagaan: आमिर खान की 'लगान' के 25 साल पूरे होने के जश्न में करीना कपूर अपने खूबसूरत एथनिक लुक से छा गईं. बेबी पिंक आउटफिट में उनके लुक ने सभी का ध्यान खींचा.
2001 में आई फिल्म 'लगान' को 25 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर एक शानदार पार्टी रखी गई, जिसमें फिल्म की टीम और कई सेलेब्स शामिल हुए. इसी बीच करीना कपूर को भी देखा गया, जिनके लुक और सादगी ने सभी का ध्यान खींच लिया. तो आइए उनके लुक पर नजर डालते हैं.
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Published at : 14 Jun 2026 06:41 AM (IST)
Tags :Aamir Khan Lagaan KAREENA KAPOOR
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