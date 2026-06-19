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व्हाइट शर्ट, ब्लू जींस पहन स्टाइलिश अंदाज में एयरपोर्ट पहुंची करीना कपूर, लोग बोले- इतनी गर्मी में लेदर जैकेट?
Kareena Kapoor Photos: करीना कपूर को हाल ही में बच्चों जेह और तैमूर के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान एक्ट्रेस का काफी स्टाइलिश लुक देखने को मिला.
बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस करीना कपूर 45 साल की उम्र में भी बेहद खूबसूरती दिखती हैं. उन्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि वो दो बच्चों जेह और तैमूर की मां हैं. करीना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है. हाल ही में करीना को अपने दोनों बच्चों के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां उनका स्टाइलिश और कूल अंदाज देखने को मिला.
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Published at : 19 Jun 2026 11:40 AM (IST)
Tags :KAREENA KAPOOR
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राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक
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