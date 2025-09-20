एक्सप्लोरर
करीना कपूर की 'भाभी' की 10 तस्वीरें, ग्लैमर में 'बेबो' से भी चार कदम है आगे
बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में करीना कपूर की गिनती होती है. इतना ही नहीं बल्कि वो काफी फिट भी हैं और अपनी अदाओं से लोगों को दीवाना बनाती रहती हैं. लेकिन उनकी भाभी के बारे में नहीं जानते होंगे आप.
करीना कपूर की जिस भाभी की बात हम कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि अलेखा अडवाणी है. अलेखा ने बेबो के भाई आदर जैन संग शादी की है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 20 Sep 2025 08:51 PM (IST)
Tags :Alekha Advani KAREENA KAPOOR
10 Photos
