हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकरीना कपूर की 'भाभी' की 10 तस्वीरें, ग्लैमर में 'बेबो' से भी चार कदम है आगे

करीना कपूर की 'भाभी' की 10 तस्वीरें, ग्लैमर में 'बेबो' से भी चार कदम है आगे

बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में करीना कपूर की गिनती होती है. इतना ही नहीं बल्कि वो काफी फिट भी हैं और अपनी अदाओं से लोगों को दीवाना बनाती रहती हैं. लेकिन उनकी भाभी के बारे में नहीं जानते होंगे आप.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Sep 2025 08:51 PM (IST)
करीना कपूर की जिस भाभी की बात हम कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि अलेखा अडवाणी है. अलेखा ने बेबो के भाई आदर जैन संग शादी की है.

अलेखा आडवाणी सिर्फ आदर जैन की पत्नी ही नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन भी हैं.
डीएनए की रिपोर्ट के अनुसार अलेखा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के होटल स्कूल से ग्रेजुएशन कर रखा है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक mnc से की थी.
अलेखा ने सबसे पहले लॉस एंजिल्स में एक एमएनसी में काम किया और वो मुंबई वापस आ गईं, जहां उन्होंने जुहू में काम किया.
अलेखा ने 2020 में कई सेमिनार्स और रिट्रीट के जरिए स्वास्थ्य और कल्याम को बढ़ावा देने के लिए वे वेल की स्थापना की.
अलेखा ने कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर एक साहसिक कदम उठाया.
अलेखा संग रिश्ते से पहले उनके पति आदर जैन बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया संग रिलेशनशिप में थे. उनका रिलेशनल लगभग तीन साल चला.
अलेखा इस दौरान दोनों के साथ दिखा करती थीं. एक बार तो उन्होंने आदर और तारा के रिश्ते के बीच खुद को तीसरा पहिया बताया था.
जब आदर और अलेखा ने रिलेशनशिप को कंफर्म किया तो लोगों ने इन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. क्योंकि आदर और तारा के ब्रेकअप की वजह अलेखा को माना गया.
आपको बता दें कि अलेखा बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया की बेस्ट फ्रेंड भी थीं. बाद में उन्हीं के एक्स से शादी भी कर ली.
अलेखा सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 37.1K फॉलोवर्स हैं.
Published at : 20 Sep 2025 08:51 PM (IST)
Embed widget