साल खत्म होने से पहले करीना कपूर ने पूरा किया 'ग्लो रिचुअल', विंटर वेकेशन की झलकियां भी दिखाई
Kareena Kapoor Winter Vacation: बॉलीवुड की बेबो खूबसूरती के मामले में सबको टक्कर देती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी वेकेशन और ग्लो रिचुअल्स की तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
करीना कपूर की लेटेस्ट तस्वीरें इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही हैं. गांव में सरसों के खेत में एंजॉय करते और साल खत्म होने के पहले अपने स्किनकेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कई तस्वीरें शेयर की है. अदाकारा के इस फैमिली वेकेशन की एक झलक यहां देखें.
Published at : 24 Dec 2025 09:41 PM (IST)
