साल खत्म होने से पहले करीना कपूर ने पूरा किया 'ग्लो रिचुअल', विंटर वेकेशन की झलकियां भी दिखाई

करीना कपूर ने मुंबई की सिटी लाइफ से थोड़ा ब्रेक लिया है और अब वो अपने फार्म में सर्दियों की छुट्टियां इंजॉय कर रही हैं. अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन में फोटोज शेयर कर उन्होंने फैंस के साथ फैमिली वेकेशन की झलकियां शेयर की. सनग्लास लगाए हुए उनकी नेचुरल ब्यूटी देखी जा सकती है जहां वो अपने सरसों के साग का वेट करती दिखीं.