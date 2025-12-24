साल खत्म होने से पहले करीना कपूर ने पूरा किया 'ग्लो रिचुअल', विंटर वेकेशन की झलकियां भी दिखाई

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसाल खत्म होने से पहले करीना कपूर ने पूरा किया 'ग्लो रिचुअल', विंटर वेकेशन की झलकियां भी दिखाई

Kareena Kapoor Winter Vacation: बॉलीवुड की बेबो खूबसूरती के मामले में सबको टक्कर देती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी वेकेशन और ग्लो रिचुअल्स की तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Dec 2025 09:45 PM (IST)
करीना कपूर की लेटेस्ट तस्वीरें इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही हैं. गांव में सरसों के खेत में एंजॉय करते और साल खत्म होने के पहले अपने स्किनकेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कई तस्वीरें शेयर की है. अदाकारा के इस फैमिली वेकेशन की एक झलक यहां देखें.

करीना कपूर ने मुंबई की सिटी लाइफ से थोड़ा ब्रेक लिया है और अब वो अपने फार्म में सर्दियों की छुट्टियां इंजॉय कर रही हैं. अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन में फोटोज शेयर कर उन्होंने फैंस के साथ फैमिली वेकेशन की झलकियां शेयर की. सनग्लास लगाए हुए उनकी नेचुरल ब्यूटी देखी जा सकती है जहां वो अपने सरसों के साग का वेट करती दिखीं.
इसके अलावा एक्ट्रेस ने बहन करिश्मा कपूर और अपने पति सैफ अली खान फोटो शेयर की है जहां ये दोनों बॉलीवुड स्टार्स सरसों के खेत के सामने पोज करते नजर आ रहे हैं. इस फोटो के साथ बेबो ने कैप्शन लिखा है- 'सरसों के खेत में ओजीज.' दोनों स्टार्स का ये कैजुअल आउटफिट काफी क्लासी भी लग रहा है.
Published at : 24 Dec 2025 09:41 PM (IST)
Karisma Kapoor SAIF ALI KHAN KAREENA KAPOOR

बॉलीवुड फोटो गैलरी

