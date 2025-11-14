एक्सप्लोरर
करीना कपूर ने शेयर की अपनी ही फैमिली की ऐसी तस्वीरें, जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी
Kareena Kapoor Latest Post: करीना कपूर ने अपने लेटेस्ट पोस्ट से यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है. उन्होंने अपनी रैंडम तस्वीरों के साथ फैमिली की भी अनसीन पिक्चर्स शेयर की हैं. आप भी देखें एक झलक.
बॉलीवुड की बेबो अक्सर ही अपने स्टाइल को लेकर तारीफें बटोरती हैं. लेकिन अब सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी रैंडम फोटोज के साथ फैंस का ध्यान खींचा. कभी कार में तो कभी वर्कआउट करते करीना कपूर ने अपने अनसीन तस्वीरों के साथ फैंस को इंप्रेस कर दिया है
Published at : 14 Nov 2025 10:00 PM (IST)
बॉलीवुड
9 Photos
