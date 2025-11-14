हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
करीना कपूर ने शेयर की अपनी ही फैमिली की ऐसी तस्वीरें, जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी

करीना कपूर ने शेयर की अपनी ही फैमिली की ऐसी तस्वीरें, जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी

Kareena Kapoor Latest Post: करीना कपूर ने अपने लेटेस्ट पोस्ट से यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है. उन्होंने अपनी रैंडम तस्वीरों के साथ फैमिली की भी अनसीन पिक्चर्स शेयर की हैं. आप भी देखें एक झलक.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Nov 2025 10:00 PM (IST)
Kareena Kapoor Latest Post: करीना कपूर ने अपने लेटेस्ट पोस्ट से यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है. उन्होंने अपनी रैंडम तस्वीरों के साथ फैमिली की भी अनसीन पिक्चर्स शेयर की हैं. आप भी देखें एक झलक.

बॉलीवुड की बेबो अक्सर ही अपने स्टाइल को लेकर तारीफें बटोरती हैं. लेकिन अब सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी रैंडम फोटोज के साथ फैंस का ध्यान खींचा. कभी कार में तो कभी वर्कआउट करते करीना कपूर ने अपने अनसीन तस्वीरों के साथ फैंस को इंप्रेस कर दिया है

1/9
करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट फोटोज शेयर की हैं. पहली तस्वीर में करीना कपूर की ब्यूटी साफ छलक रही है. सटल मेकअप के साथ उन्होंने ये लुक कंप्लीट किया है. इसके साथ ही उन्होंने फोटो पर कैप्शन लिखा, 'कार सेल्फीज बेस्ट हैं. '
करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट फोटोज शेयर की हैं. पहली तस्वीर में करीना कपूर की ब्यूटी साफ छलक रही है. सटल मेकअप के साथ उन्होंने ये लुक कंप्लीट किया है. इसके साथ ही उन्होंने फोटो पर कैप्शन लिखा, 'कार सेल्फीज बेस्ट हैं. '
2/9
हर एक फोटो के साथ करीना ने कुछ न कुछ कैप्शन अटैच किया है. अगली तस्वीर में बेबो अपनी बहन करिश्मा के साथ नजर आ रही हैं. दोनों बहनों की ऐसी खूबसूरती देख आप भी उनपर लट्टू हो जाएंगे. ब्लैक ड्रेस में दोनों हसीन लग रही हैं.
हर एक फोटो के साथ करीना ने कुछ न कुछ कैप्शन अटैच किया है. अगली तस्वीर में बेबो अपनी बहन करिश्मा के साथ नजर आ रही हैं. दोनों बहनों की ऐसी खूबसूरती देख आप भी उनपर लट्टू हो जाएंगे. ब्लैक ड्रेस में दोनों हसीन लग रही हैं.
3/9
अगले पिक्चर की बात करें तो इसमें पूरा कपूर खानदान एक साथ नजर आ रहा है. ऋषि कपूर, शम्मी कपूर समेत कई दिग्गज सुपरस्टार्स एक ही फ्रेम में खड़े हैं. इस तस्वीर से समझ आ रहा है की एक्ट्रेस ने अपनी इस ब्लैक एंड वाइट पिक्चर के जरिए बचपन की यादें फैंस के साथ शेयर की हैं.
अगले पिक्चर की बात करें तो इसमें पूरा कपूर खानदान एक साथ नजर आ रहा है. ऋषि कपूर, शम्मी कपूर समेत कई दिग्गज सुपरस्टार्स एक ही फ्रेम में खड़े हैं. इस तस्वीर से समझ आ रहा है की एक्ट्रेस ने अपनी इस ब्लैक एंड वाइट पिक्चर के जरिए बचपन की यादें फैंस के साथ शेयर की हैं.
4/9
इस वायरल पोस्ट के नेक्स्ट पिक्चर में सैफ अली खान नजर आ रहे हैं. रेड शॉर्ट्स, सनग्लास और हाथ में घड़ी पहने अभिनेता के खूब पोज दिए हैं. सैफ अली खान अपने इस बीच वेकेशन लुक में काफी हैंडसम लग रहे हैं.
इस वायरल पोस्ट के नेक्स्ट पिक्चर में सैफ अली खान नजर आ रहे हैं. रेड शॉर्ट्स, सनग्लास और हाथ में घड़ी पहने अभिनेता के खूब पोज दिए हैं. सैफ अली खान अपने इस बीच वेकेशन लुक में काफी हैंडसम लग रहे हैं.
5/9
इतना ही नहीं करीना कपूर ने स्किनकेयर करते हुए भी अपना फोटो फैंस के साथ शेयर किया है. चेहरे पर मास्क लगाते हुए कैजुअल अवतार में फैंस को बेबो का ये अंदाज बहुत भा रहा है.
इतना ही नहीं करीना कपूर ने स्किनकेयर करते हुए भी अपना फोटो फैंस के साथ शेयर किया है. चेहरे पर मास्क लगाते हुए कैजुअल अवतार में फैंस को बेबो का ये अंदाज बहुत भा रहा है.
6/9
नेक्स्ट पिक्चर में करीना कपूर ने अपने बच्चों के खिलौनों की भी झलक दिखाई गई है. तैमूर और जे खिलौनों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस के कैप्शन में लिखा कि, 'बॉय मॉम लाइफ'.
नेक्स्ट पिक्चर में करीना कपूर ने अपने बच्चों के खिलौनों की भी झलक दिखाई गई है. तैमूर और जे खिलौनों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस के कैप्शन में लिखा कि, 'बॉय मॉम लाइफ'.
7/9
अगले पिक्चर में करीना कपूर की मां बबिता कपूर नजर आ रही हैं. कैजुअल आउटफिट पहने वेटरन एक्ट्रेस लिपस्टिक लगा रही हैं. इस फोटो को पोस्ट करते हुए करीना कपूर ने बताया कि स्टाइल और फैशन का इंस्पिरेशन उन्हें अपनी मां से मिला है.
अगले पिक्चर में करीना कपूर की मां बबिता कपूर नजर आ रही हैं. कैजुअल आउटफिट पहने वेटरन एक्ट्रेस लिपस्टिक लगा रही हैं. इस फोटो को पोस्ट करते हुए करीना कपूर ने बताया कि स्टाइल और फैशन का इंस्पिरेशन उन्हें अपनी मां से मिला है.
8/9
इसके बाद करीना कपूर ने अपने वर्कआउट के अनसीन फोटोज शेयर किया. साइड फेस और स्लिक बन हेयरस्टाइल में भी एक्ट्रेस की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है.
इसके बाद करीना कपूर ने अपने वर्कआउट के अनसीन फोटोज शेयर किया. साइड फेस और स्लिक बन हेयरस्टाइल में भी एक्ट्रेस की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है.
9/9
इस लास्ट फोटो में करीना कपूर अपने विंग्ड आईलाइनर को फ्लॉन्ट कर रही हैं. उनका ऐसा आई मेकअप फैंस को भी बहुत पसंद आ रहा है.
इस लास्ट फोटो में करीना कपूर अपने विंग्ड आईलाइनर को फ्लॉन्ट कर रही हैं. उनका ऐसा आई मेकअप फैंस को भी बहुत पसंद आ रहा है.
Published at : 14 Nov 2025 10:00 PM (IST)
Embed widget