करीना -सैफ की पर सबा पटौदी ने लुटाया प्यार, वेडिंग एनिवर्सरी पर शेयर की अनदेखी तस्वीरें

करीना कपूर और सैफ अली खान की वेडिंग एनिवर्सरी पर सबा पटौदी ने लुटाया प्यार, शेयर की भाई-भाभी की अनदेखी तस्वीरें

करीना कपूर और सैफ अली खान की वेडिंग एनिवर्सरी पर सबा पटौदी ने लुटाया प्यार, शेयर की भाई-भाभी की अनदेखी तस्वीरें

Kareena Kapoor-Saif Ali Khan Anniversary: बॉलीवुड कपल करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी को 13 साल हो गए हैं. कपल की वेडिंग एनिवर्सरी के मौके पर सबा पटौदी ने उन्हें खास अंदाज में विश किया है.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 17 Oct 2025 03:54 PM (IST)
Kareena Kapoor-Saif Ali Khan Anniversary: बॉलीवुड कपल करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी को 13 साल हो गए हैं. कपल की वेडिंग एनिवर्सरी के मौके पर सबा पटौदी ने उन्हें खास अंदाज में विश किया है.

करीना कपूर और सैफ अली खान ने 16 अक्तूबर को अपनी शादी की 13वीं सालगिरह सेलिब्रेट की. इस मौके पर सैफ की बहन सबा पटौदी ने कपल के लिए खूबसूरत पोस्ट शेयर किया और अपनी भाभी की तारीफों के पुल बांधे.

सबा पटौदी ने इंस्टाग्राम पर अपने भाई सैफ अली खान और भाभी करीना कपूर को 13वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर मुबारकबाद दी है. उन्होंने कपल की अनसीन तस्वीरें शेयर करते हुए उनके लिए लंबा नोट लिखा है.
सबा पटौदी ने इंस्टाग्राम पर अपने भाई सैफ अली खान और भाभी करीना कपूर को 13वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर मुबारकबाद दी है. उन्होंने कपल की अनसीन तस्वीरें शेयर करते हुए उनके लिए लंबा नोट लिखा है.
आखिर में सबा ने लिखा- 'भाई आप हमेशा मेरे प्यारे भाई रहोगे. आप दोनों को सालगिरह की ढेर सारी मुबारकबाद. एक-दूसरे को देखते रहो, उस शादी की तस्वीर में झलकता प्यार जिसने उस पल को पूरी तरह से कैद कर लिया. प्यार और दुआएं हमेशा रहेंगी.'
आखिर में सबा ने लिखा- 'भाई आप हमेशा मेरे प्यारे भाई रहोगे. आप दोनों को सालगिरह की ढेर सारी मुबारकबाद. एक-दूसरे को देखते रहो, उस शादी की तस्वीर में झलकता प्यार जिसने उस पल को पूरी तरह से कैद कर लिया. प्यार और दुआएं हमेशा रहेंगी.'
सबा ने करीना कपूर के साथ अपनी कई फोटोज भी शेयर की हैं. इन तस्वीरों में ननद-भाभी के बीच का बॉन्ड साफ झलक रहा है.
सबा ने करीना कपूर के साथ अपनी कई फोटोज भी शेयर की हैं. इन तस्वीरों में ननद-भाभी के बीच का बॉन्ड साफ झलक रहा है.
इन प्यारी फोटोज के साथ सबा पटौदी ने कैप्शन में अपने दिल की बात लिखी है और कपल को विश किया है.
इन प्यारी फोटोज के साथ सबा पटौदी ने कैप्शन में अपने दिल की बात लिखी है और कपल को विश किया है.
सबा ने लिखा- 'सालगिरह स्पेशल... भाई और भाभीजान के लिए, जब आप दोनों डेट कर रहे थे, तबसे ली गई तस्वीरों से लेकर अब ली गई तस्वीरों तक लगता है जैसे समय थम सा गया हो.'
सबा ने लिखा- 'सालगिरह स्पेशल... भाई और भाभीजान के लिए, जब आप दोनों डेट कर रहे थे, तबसे ली गई तस्वीरों से लेकर अब ली गई तस्वीरों तक लगता है जैसे समय थम सा गया हो.'
सैफ की बहन आगे लिखती हैं- 'आप दोनों के बीच अब भी वो खास केमिस्ट्री और वाइब है, जबकि एक आपको पागल कर देता है, यानी भाई और दूसरी सब्र से भरी हैं और... बहुत धैर्यवान, इस समय, यानी बेबो. साथ में आप दोनों कमाल लगते हैं. माशाल्लाह.'
सैफ की बहन आगे लिखती हैं- 'आप दोनों के बीच अब भी वो खास केमिस्ट्री और वाइब है, जबकि एक आपको पागल कर देता है, यानी भाई और दूसरी सब्र से भरी हैं और... बहुत धैर्यवान, इस समय, यानी बेबो. साथ में आप दोनों कमाल लगते हैं. माशाल्लाह.'
सबा फिर करीना के लिए लिखती हैं- 'मुझे सेल्फी सिखाने से लेकर साथ में पोज देने तक. बेबो, मैं आपके सीधे-सादे और सीधे रवैये की तारीफ करती हूं. आपने इसे रियल रखा है. परिवार में आपका स्वागत है फिर से.'
सबा फिर करीना के लिए लिखती हैं- 'मुझे सेल्फी सिखाने से लेकर साथ में पोज देने तक. बेबो, मैं आपके सीधे-सादे और सीधे रवैये की तारीफ करती हूं. आपने इसे रियल रखा है. परिवार में आपका स्वागत है फिर से.'
Published at : 17 Oct 2025 03:31 PM (IST)
