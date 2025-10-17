करीना -सैफ की पर सबा पटौदी ने लुटाया प्यार, वेडिंग एनिवर्सरी पर शेयर की अनदेखी तस्वीरें

एक्सप्लोरर
करीना कपूर और सैफ अली खान की वेडिंग एनिवर्सरी पर सबा पटौदी ने लुटाया प्यार, शेयर की भाई-भाभी की अनदेखी तस्वीरें
Kareena Kapoor-Saif Ali Khan Anniversary: बॉलीवुड कपल करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी को 13 साल हो गए हैं. कपल की वेडिंग एनिवर्सरी के मौके पर सबा पटौदी ने उन्हें खास अंदाज में विश किया है.
करीना कपूर और सैफ अली खान ने 16 अक्तूबर को अपनी शादी की 13वीं सालगिरह सेलिब्रेट की. इस मौके पर सैफ की बहन सबा पटौदी ने कपल के लिए खूबसूरत पोस्ट शेयर किया और अपनी भाभी की तारीफों के पुल बांधे.
Published at : 17 Oct 2025 03:31 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
