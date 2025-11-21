एक्सप्लोरर
करीना कपूर हैं बेहद क्लासी, मिक्स एंड मैच आउटफिट में दिखाई खूबसूरती, तस्वीरें वायरल
Kareena Kapoor Photos: बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की जिन्हें देखकर आप भी उनकी खूबसूरती के कायल हो जाएंगे.
करीना कपूर ने अपनी लेटेस्ट पिक्चर्स से ये साबित कर दिया है कि स्टाइल के मामले में वो आज भी किसी से कम नहीं हैं. सोशल मीडिया पर एक बार फिर उनके नाम के चर्चे हो रहे हैं. यहां देखिए एक्ट्रेस की खूबसूरती को एक झलक.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 21 Nov 2025 05:14 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
करीना कपूर हैं बेहद क्लासी, मिक्स एंड मैच आउटफिट में दिखाई खूबसूरती, तस्वीरें वायरल
बॉलीवुड
8 Photos
'हार्दिक पछता रहे होंगे...' जैस्मीन वालिया ने साड़ी में फ्लॉन्ट की पतली कमर तो बोले फैंस
बॉलीवुड
7 Photos
पापा धर्मेंद्र और बेटे सनी देओल दोनों संग पर्दे पर इश्क लड़ा चुकी हैं ये 5 एक्ट्रेसेस, जान लीजिए लिस्ट
बॉलीवुड
6 Photos
पापा की बर्थ एनिवर्सरी पर इमोशनल हुईं ऐश्वर्या राय, आराध्या की नाना के साथ शेयर की क्यूट फोटोज
बॉलीवुड
12 Photos
स्टाइलिश लुक में दिखे रितेश,विवेक और आफताब...रेड टॉप संग ट्रांसपेरेंट पेंट पहनकर पहुंचीं राखी
बॉलीवुड
7 Photos
खानदानी विरासत छोड़ फिल्मों में रखा कदम, असफल रहा करियर फिर भी आलिशान जिंदगी जीती हैं नेहा शर्मा
बॉलीवुड
7 Photos
डेब्यू से रातों रात स्टार बन गईं अक्षय कुमार की ये एक्ट्रेस, जानें कहां गायब हैं आरती छाबड़िया
बॉलीवुड
7 Photos
दुबई में फैमिली संग वेकेशन मना रही हैं गौहर, पहली बार फैंस को दिखाई दूसरे बेटे की झलक
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
50,000 फीट तक उड़ने की क्षमता और 13,500 Kg भार ले जाने में सक्षम, जानें स्वदेशी तेजस एयरक्राफ्ट की खासियतें
राजस्थान
Rajasthan में SIR पर ग्राउंड रिपोर्ट: इन 4 मामलों से समझें BLOs का दर्द, किसी के घर 12 बजे रात आ रहे लोग, कोई 15-16 घंटे कर रहा काम
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
करीना कपूर हैं बेहद क्लासी, मिक्स एंड मैच आउटफिट में दिखाई खूबसूरती, तस्वीरें वायरल
बॉलीवुड
8 Photos
'हार्दिक पछता रहे होंगे...' जैस्मीन वालिया ने साड़ी में फ्लॉन्ट की पतली कमर तो बोले फैंस
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion