करीना कपूर हैं बेहद क्लासी, मिक्स एंड मैच आउटफिट में दिखाई खूबसूरती, तस्वीरें वायरल

करीना कपूर हैं बेहद क्लासी, मिक्स एंड मैच आउटफिट में दिखाई खूबसूरती, तस्वीरें वायरल

Kareena Kapoor Photos: बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की जिन्हें देखकर आप भी उनकी खूबसूरती के कायल हो जाएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Nov 2025 05:15 PM (IST)
Kareena Kapoor Photos: बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की जिन्हें देखकर आप भी उनकी खूबसूरती के कायल हो जाएंगे.

करीना कपूर ने अपनी लेटेस्ट पिक्चर्स से ये साबित कर दिया है कि स्टाइल के मामले में वो आज भी किसी से कम नहीं हैं. सोशल मीडिया पर एक बार फिर उनके नाम के चर्चे हो रहे हैं. यहां देखिए एक्ट्रेस की खूबसूरती को एक झलक.

बॉलीवुड की हसीन एक्ट्रेसेस में से एक हैं करीना कपूर. अपनी लेटेस्ट पोस्ट से एक्ट्रेस ने फिर सबका ध्यान खींचा है.
बॉलीवुड की हसीन एक्ट्रेसेस में से एक हैं करीना कपूर. अपनी लेटेस्ट पोस्ट से एक्ट्रेस ने फिर सबका ध्यान खींचा है.
इंस्टाग्राम हैंडल पर एक्ट्रेस ने कुछ तस्वीरें शेयर की जिन्हें देख आप भी उनसे अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे. इन वायरल तस्वीरों में करीना कपूर का लुक आपके दिल में अपनी जगह बना लेगा.
इंस्टाग्राम हैंडल पर एक्ट्रेस ने कुछ तस्वीरें शेयर की जिन्हें देख आप भी उनसे अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे. इन वायरल तस्वीरों में करीना कपूर का लुक आपके दिल में अपनी जगह बना लेगा.
एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखकर बताया कि वो स्पेकटैक्यूलर सऊदी नाम के इवेंट का हिस्सा बनने वाली हैं. इस इवेंट के लिए उन्होंने स्कर्ट और टॉप के कॉम्बिनेशन को परफेक्ट समझा.
एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखकर बताया कि वो स्पेकटैक्यूलर सऊदी नाम के इवेंट का हिस्सा बनने वाली हैं. इस इवेंट के लिए उन्होंने स्कर्ट और टॉप के कॉम्बिनेशन को परफेक्ट समझा.
वायरल पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि एक्ट्रेस ने अपने इस क्लासी आउटफिट में कई अलग-अलग पोज दिए हैं. उन्होंने अपने इस स्टाइलिश और क्लासी आउटफिट को बहुत ही एलिगेंस और कॉन्फिडेंस के साथ कैरी किया है.
वायरल पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि एक्ट्रेस ने अपने इस क्लासी आउटफिट में कई अलग-अलग पोज दिए हैं. उन्होंने अपने इस स्टाइलिश और क्लासी आउटफिट को बहुत ही एलिगेंस और कॉन्फिडेंस के साथ कैरी किया है.
करीना कपूर ने अपने स्पेशल इवेंट के लिए ब्राउन कलर की शर्ट कैरी की है. इसमें फ्लोरल पैटर्न बने हैं जो उनके शर्ट को और भी खूबसूरत बना रहा है. इसके साथ ही एक्ट्रेस ने डार्क ब्राउन कलर का स्कर्ट कैरी किया है जिसमें भी बारीक कारीगरी की गई है.
करीना कपूर ने अपने स्पेशल इवेंट के लिए ब्राउन कलर की शर्ट कैरी की है. इसमें फ्लोरल पैटर्न बने हैं जो उनके शर्ट को और भी खूबसूरत बना रहा है. इसके साथ ही एक्ट्रेस ने डार्क ब्राउन कलर का स्कर्ट कैरी किया है जिसमें भी बारीक कारीगरी की गई है.
इसके साथ ही उन्होंने सॉफ्ट ग्लैम मेकअप और स्लिक बन हेयरस्टाइल से अपना लुक कंप्लीट किया. एक्सेसरीज के लिए उन्होंने स्टेटमेंट वॉच और लॉन्ग इयरिंग्स कैरी किया है. ओवरऑल करीना कपूर ये लुक काफी स्टाइलिश और क्लासी नजर आ रहा है.
इसके साथ ही उन्होंने सॉफ्ट ग्लैम मेकअप और स्लिक बन हेयरस्टाइल से अपना लुक कंप्लीट किया. एक्सेसरीज के लिए उन्होंने स्टेटमेंट वॉच और लॉन्ग इयरिंग्स कैरी किया है. ओवरऑल करीना कपूर ये लुक काफी स्टाइलिश और क्लासी नजर आ रहा है.
अपनी सोलो पिक्चर्स के अलावा करीना कपूर ने बेटे तैमूर के साथ भी अपनी तस्वीर शेयर की जिसमें स्टार किड अपनी मां पर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर बेबो की ये तस्वीरें धड़ल्ले से वायरल हो रही है और फैंस भी इनपर लाइक्स और कॉमेंट्स की बरसात कर रहे हैं.
अपनी सोलो पिक्चर्स के अलावा करीना कपूर ने बेटे तैमूर के साथ भी अपनी तस्वीर शेयर की जिसमें स्टार किड अपनी मां पर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर बेबो की ये तस्वीरें धड़ल्ले से वायरल हो रही है और फैंस भी इनपर लाइक्स और कॉमेंट्स की बरसात कर रहे हैं.
Published at : 21 Nov 2025 05:14 PM (IST)
Kareena Kapoor Photos KAREENA KAPOOR

