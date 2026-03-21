तैमूर और जेह के लिए बुआ सबा ने की खास ईदी तैयार, पिंक सूट में खूबसूरत दिखीं करीना की ननद

सबा पटौदी ने ईद के मौके पर घर के सभी बच्चों के लिए खास ईदी तैयार की. उन्होंने छोटे-छोटे लिफाफों में पैसे और तोहफे रखे, जो खास तौर पर बच्चों के नाम से सजाए गए है. सबा ने स्टोरी लगाते हुए तस्वीर पर लिखा, 'सारे बच्चों की ईदी!! यानी परिवार के सभी नन्हे-मुन्नों के लिए ईदी.'