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तैमूर और जेह के लिए बुआ सबा ने की खास ईदी तैयार, पिंक सूट में खूबसूरत दिखीं करीना की ननद
Eid 2026: करीना कपूर खान की ननद सबा पटौदी ने ईद के मौके पर कई तस्वीरें शेयर की हैं. ट्रेडिशनल लुक और बच्चों के लिए ईदी की तस्वीरों ने सबका दिल जीत लिया है, जिसमें परिवार का अपनापन नजर आता है.
करीना कपूर खान के परिवार में इस बार ईद की तैयारियां बहुत खास अंदाज में देखने को मिल रही हैं. उनकी ननद सबा पटौदी ने अपने घर के बच्चों के लिए प्यार से ईदी तैयार की है, जिसकी झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की. पटौदी परिवार हर त्योहार को मिल-जुलकर मनाता है, चाहे वह ईद हो या दिवाली. यही वजह है कि इस परिवार की परंपराएं और रिश्ते लोगों का दिल जीत लेती हैं. इसी बीच आइए सबा की कुछ तस्वीरें देखते है.
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Published at : 21 Mar 2026 10:09 PM (IST)
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