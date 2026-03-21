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तैमूर और जेह के लिए बुआ सबा ने की खास ईदी तैयार, पिंक सूट में खूबसूरत दिखीं करीना की ननद

Eid 2026: करीना कपूर खान की ननद सबा पटौदी ने ईद के मौके पर कई तस्वीरें शेयर की हैं. ट्रेडिशनल लुक और बच्चों के लिए ईदी की तस्वीरों ने सबका दिल जीत लिया है, जिसमें परिवार का अपनापन नजर आता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Mar 2026 10:09 PM (IST)
Eid 2026: करीना कपूर खान की ननद सबा पटौदी ने ईद के मौके पर कई तस्वीरें शेयर की हैं. ट्रेडिशनल लुक और बच्चों के लिए ईदी की तस्वीरों ने सबका दिल जीत लिया है, जिसमें परिवार का अपनापन नजर आता है.

करीना कपूर खान के परिवार में इस बार ईद की तैयारियां बहुत खास अंदाज में देखने को मिल रही हैं. उनकी ननद सबा पटौदी ने अपने घर के बच्चों के लिए प्यार से ईदी तैयार की है, जिसकी झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की. पटौदी परिवार हर त्योहार को मिल-जुलकर मनाता है, चाहे वह ईद हो या दिवाली. यही वजह है कि इस परिवार की परंपराएं और रिश्ते लोगों का दिल जीत लेती हैं. इसी बीच आइए सबा की कुछ तस्वीरें देखते है.

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सबा पटौदी ने ईद के मौके पर घर के सभी बच्चों के लिए खास ईदी तैयार की. उन्होंने छोटे-छोटे लिफाफों में पैसे और तोहफे रखे, जो खास तौर पर बच्चों के नाम से सजाए गए है. सबा ने स्टोरी लगाते हुए तस्वीर पर लिखा, 'सारे बच्चों की ईदी!! यानी परिवार के सभी नन्हे-मुन्नों के लिए ईदी.'
सबा पटौदी ने ईद के मौके पर घर के सभी बच्चों के लिए खास ईदी तैयार की. उन्होंने छोटे-छोटे लिफाफों में पैसे और तोहफे रखे, जो खास तौर पर बच्चों के नाम से सजाए गए है. सबा ने स्टोरी लगाते हुए तस्वीर पर लिखा, 'सारे बच्चों की ईदी!! यानी परिवार के सभी नन्हे-मुन्नों के लिए ईदी.'
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इसके अलावा सबा ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिफाफों के अलावा खुद की तस्वीरें भी शेयर की. साथ ही एक वीडियो में सभी को ईद की मुबारकबाद दी.
इसके अलावा सबा ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिफाफों के अलावा खुद की तस्वीरें भी शेयर की. साथ ही एक वीडियो में सभी को ईद की मुबारकबाद दी.
Published at : 21 Mar 2026 10:09 PM (IST)
Tags :
Kareena Kapoor Khan Saba Pataudi SAIF ALI KHAN

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