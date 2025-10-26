एक्सप्लोरर
तैमूर और जेह के साथ बीच पर मस्ती करती दिखीं करीना कपूर, बिकिनी में शेयर की गॉर्जियस सेल्फी
Kareena Kapoor Vacation Pics: करीना कपूर ने अपने लेटेस्ट वेकेशन की झलक फैंस को दिखाई है. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस अपने दोनों बेटों के साथ मस्ती करती हुई नजर आई.
बॉलीवुड की फैशन डीवा करीना कपूर इन दिनों काम से दूर अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं. इसकी झलक एक्ट्रेस ने अब अपने फैंस के साथ भी शेयर की हैं. तस्वीरों में करीना का एक बार फिर बिकिनी लुक देखने को मिला.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 26 Oct 2025 01:34 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
तैमूर और जेह के साथ बीच पर मस्ती करती दिखीं करीना, बिकिनी में शेयर की गॉर्जियस सेल्फी
बॉलीवुड
14 Photos
पंचतत्व में विलीन हुए एक्टर सतीश शाह, रुपाली गांगुली से पंकज कपूर तक पहुंचे ये स्टार्स
बॉलीवुड
8 Photos
सौनल चौहान की 8 तस्वीरें: 38 की उम्र में भी बेहद फिट और हसीन दिखती हैं ‘जन्नत’ गर्ल
बॉलीवुड
10 Photos
53 की उम्र में भी 25 जैसी खूबसूरती की मालकिन हैं रवीना, 20 साल की बेटी राशा को देती हैं टक्कर
बॉलीवुड
10 Photos
जवानी में ऐसी दिखती थीं ट्रेजडी क्वीन मीना कुमारी, फैशन और ग्लैमर की मिसाल हैं ये 10 तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
बिहार
RJD में वापसी करेंगे तेज प्रताप यादव? पूर्व मंंत्री ने परिवार से विवाद पर कह दी बड़ी बात
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, 38 साल के रोहित कितने नंबर पर?
विश्व
PAK का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion