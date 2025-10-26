हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडतैमूर और जेह के साथ बीच पर मस्ती करती दिखीं करीना कपूर, बिकिनी में शेयर की गॉर्जियस सेल्फी

तैमूर और जेह के साथ बीच पर मस्ती करती दिखीं करीना कपूर, बिकिनी में शेयर की गॉर्जियस सेल्फी

Kareena Kapoor Vacation Pics: करीना कपूर ने अपने लेटेस्ट वेकेशन की झलक फैंस को दिखाई है. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस अपने दोनों बेटों के साथ मस्ती करती हुई नजर आई.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 26 Oct 2025 01:34 PM (IST)
Kareena Kapoor Vacation Pics: करीना कपूर ने अपने लेटेस्ट वेकेशन की झलक फैंस को दिखाई है. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस अपने दोनों बेटों के साथ मस्ती करती हुई नजर आई.

बॉलीवुड की फैशन डीवा करीना कपूर इन दिनों काम से दूर अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं. इसकी झलक एक्ट्रेस ने अब अपने फैंस के साथ भी शेयर की हैं. तस्वीरों में करीना का एक बार फिर बिकिनी लुक देखने को मिला.

1/7
करीना कपूर ने अपने लेटेस्ट वेकेशन से कई सारी खूबसूरत तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जो अब वायरल हो रही हैं.
करीना कपूर ने अपने लेटेस्ट वेकेशन से कई सारी खूबसूरत तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जो अब वायरल हो रही हैं.
2/7
इन तस्वीरों में करीना कपूर बीच पर अपने दोनों बेटों तैमूर और जेह अली खान के साथ मस्ती करती हुई भी नजर आई.
इन तस्वीरों में करीना कपूर बीच पर अपने दोनों बेटों तैमूर और जेह अली खान के साथ मस्ती करती हुई भी नजर आई.
3/7
इन तस्वीरों में से एक में तैमूर बैडमिंटन खेलता हुए नजर आए. फोटोज में उनका फेस दिखाई नहीं दे रहा.
इन तस्वीरों में से एक में तैमूर बैडमिंटन खेलता हुए नजर आए. फोटोज में उनका फेस दिखाई नहीं दे रहा.
4/7
इसके अलावा एक फोटो में बेबो अपने लाडले बेटे जेह अली खान को बाइक राइड देती हुई भी दिखाई दी है. उनकी ये फोटो फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.
इसके अलावा एक फोटो में बेबो अपने लाडले बेटे जेह अली खान को बाइक राइड देती हुई भी दिखाई दी है. उनकी ये फोटो फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.
5/7
इस वेकेशन पर करीना कपूर ने अपना बिकिनी लुक भी फ्लॉन्ट किया. एक्ट्रेस ने अलग-अलग बिकिनी में सेल्फी शेयर की हैं.
इस वेकेशन पर करीना कपूर ने अपना बिकिनी लुक भी फ्लॉन्ट किया. एक्ट्रेस ने अलग-अलग बिकिनी में सेल्फी शेयर की हैं.
6/7
करीना कपूर इन फोटोज में नो मेकअप लुक में नजर आई. उनका ये अंदाज फैंस को दिल लूट रहा है.
करीना कपूर इन फोटोज में नो मेकअप लुक में नजर आई. उनका ये अंदाज फैंस को दिल लूट रहा है.
7/7
एक्ट्रेस ने इन फोटोज को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘इस बात का प्रमाण कि वीकेंड लंबा होना चाहिए’
एक्ट्रेस ने इन फोटोज को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘इस बात का प्रमाण कि वीकेंड लंबा होना चाहिए’
Published at : 26 Oct 2025 01:34 PM (IST)
Tags :
Taimur Ali Khan Bollywood Jeh Ali Khan KAREENA KAPOOR

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
बिहार
Bihar Politics: आरजेडी में वापसी करेंगे तेज प्रताप यादव? पूर्व मंंत्री ने परिवार से विवाद पर कह दी बड़ी बात
RJD में वापसी करेंगे तेज प्रताप यादव? पूर्व मंंत्री ने परिवार से विवाद पर कह दी बड़ी बात
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, 38 साल के रोहित शर्मा कितने नंबर पर?
वनडे में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, 38 साल के रोहित कितने नंबर पर?
विश्व
पाकिस्तान का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
PAK का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Interview with Neetu Chandra | बिहार से बॉलीवुड और हॉलीवुड तक | सांस्कृतिक जड़ें | 'छठ' और भी बहुत कुछ
Tej Pratap Yadav किसकी वजह से परिवार से निकाले गए ? बता दिया सारा राज | Bihar Chunav | Mahua
Mann Ki Baat LIVE: पीएम मोदी के मन की बात | 127th Episode | Bihar Election 2025 | Chhath Festival
India फिर बना दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती Economy ! IMF की report में बड़ा खुलासा| Paisa Live
अब Delhi -Noida में खत्म होगी महंगी Cab की tension! सरकार लेकर आई नई Cooperative Taxi Service|

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
बिहार
Bihar Politics: आरजेडी में वापसी करेंगे तेज प्रताप यादव? पूर्व मंंत्री ने परिवार से विवाद पर कह दी बड़ी बात
RJD में वापसी करेंगे तेज प्रताप यादव? पूर्व मंंत्री ने परिवार से विवाद पर कह दी बड़ी बात
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, 38 साल के रोहित शर्मा कितने नंबर पर?
वनडे में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, 38 साल के रोहित कितने नंबर पर?
विश्व
पाकिस्तान का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
PAK का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
टेलीविजन
क्रिस्टल डिसूजा ने अपने बॉयफ्रेंड से तोड़ा रिश्ता, तीन साल से कर रहे थे डेट!
क्रिस्टल डिसूजा ने अपने बॉयफ्रेंड से तोड़ा रिश्ता, तीन साल से कर रहे थे डेट!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
शिक्षा
प्राइवेट जेट उड़ाने वाले पायलट की कितनी होती है सैलरी, जानें कौन-कौन सी डिग्री की पड़ती है जरूरत
प्राइवेट जेट उड़ाने वाले पायलट की कितनी होती है सैलरी, जानें कौन-कौन सी डिग्री की पड़ती है जरूरत
हेल्थ
Kidney Transplant: ट्रांसप्लांट के बाद शरीर को एक्सेप्ट करने में कितना वक्त लेती है किडनी, सपोर्ट न करे तो जान बचाने के क्या ऑप्शन?
ट्रांसप्लांट के बाद शरीर को एक्सेप्ट करने में कितना वक्त लेती है किडनी, सपोर्ट न करे तो जान बचाने के क्या ऑप्शन?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget