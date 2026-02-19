इवेंट में ऑफ शोल्डर रेड गाउन में करीना कपूर ने लूटी महफिल, एक्ट्रेस की तस्वीरों लूट लेंगी दिल

मुंबई में हुए 'द ऑनर्स रेड' कार्पेट इवेंट में इस बार सारी नजरें सिर्फ और सिर्फ करीना कपूर पर टिकी रही है. ये इवेंट द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया की तरफ से होस्ट किया गया था और इसमें कई बड़े सितारे शामिल हुए. लेकिन जब बेबो रेड गाउन पहनकर रेड कार्पेट पर उतरीं तो माहौल ही बदल गया. उनका लुक इतना क्लासी और ग्लैमरस था कि हर कोई बस उन्हें देखता रह गया.