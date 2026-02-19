इवेंट में ऑफ शोल्डर रेड गाउन में करीना कपूर ने लूटी महफिल, एक्ट्रेस की तस्वीरों लूट लेंगी दिल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Feb 2026 12:35 PM (IST)
मुंबई में हुए द ऑनर्स रेड कार्पेट इवेंट में जब करीना कपूर ने एंट्री ली तो हर किसी की नजरें बस उन पर ही टिक गईं. रेड गाउन में उनका अंदाज इतना ग्लैमरस और रॉयल था कि पूरा इवेंट जैसे उनके नाम हो गया हो. स्टाइलिंग से लेकर मेकअप और ज्वेलरी तक हर डिटेल में क्लास और कॉन्फिडेंस झलक रहा था. एक बार फिर बेबो ने साबित कर दिया कि उन्हें रेड कार्पेट क्वीन क्यों कहा जाता है.

मुंबई में हुए 'द ऑनर्स रेड' कार्पेट इवेंट में इस बार सारी नजरें सिर्फ और सिर्फ करीना कपूर पर टिकी रही है. ये इवेंट द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया की तरफ से होस्ट किया गया था और इसमें कई बड़े सितारे शामिल हुए. लेकिन जब बेबो रेड गाउन पहनकर रेड कार्पेट पर उतरीं तो माहौल ही बदल गया. उनका लुक इतना क्लासी और ग्लैमरस था कि हर कोई बस उन्हें देखता रह गया.
इस खास मौके के लिए करीना को स्टाइल किया था रिया कपूर ने. रिया अक्सर आइकॉनिक डिजाइनर्स के लुक्स चुनने के लिए जानी जाती हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है. करीना ने 1987 का विंटेज विक्की टील का रेड रुच्ड गाउन पहना था.
Published at : 19 Feb 2026 12:35 PM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

