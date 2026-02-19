एक्सप्लोरर
इवेंट में ऑफ शोल्डर रेड गाउन में करीना कपूर ने लूटी महफिल, एक्ट्रेस की तस्वीरों लूट लेंगी दिल
The Honours Event: मुंबई में हुए 'द ऑनर्स रेड कार्पेट' इवेंट में करीना कपूर ने अपने ग्लैमरस लुक से सबका ध्यान खींच लिया है. उन्होंने रेड गाउन पहना था. जिसे रिया कपूर ने स्टाइल किया था.
मुंबई में हुए द ऑनर्स रेड कार्पेट इवेंट में जब करीना कपूर ने एंट्री ली तो हर किसी की नजरें बस उन पर ही टिक गईं. रेड गाउन में उनका अंदाज इतना ग्लैमरस और रॉयल था कि पूरा इवेंट जैसे उनके नाम हो गया हो. स्टाइलिंग से लेकर मेकअप और ज्वेलरी तक हर डिटेल में क्लास और कॉन्फिडेंस झलक रहा था. एक बार फिर बेबो ने साबित कर दिया कि उन्हें रेड कार्पेट क्वीन क्यों कहा जाता है.
Published at : 19 Feb 2026 12:35 PM (IST)
