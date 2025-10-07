हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसैफ अली खान की जबरदस्त फैन हैं ये दिग्गज एक्ट्रेस, यकीन न हो तो खुद देख लीजिए उनका पोस्ट

सैफ अली खान की जबरदस्त फैन हैं ये दिग्गज एक्ट्रेस, यकीन न हो तो खुद देख लीजिए उनका पोस्ट

Saif Ali Khan Fan: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान इन दिनों हर जगह छाए हुए हैं. उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है मगर एक एक्ट्रेस हैं जो सैफ की सबसे बड़ी फैन हैं. आइए आपको इनके बारे में बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Oct 2025 01:04 PM (IST)
Saif Ali Khan Fan: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान इन दिनों हर जगह छाए हुए हैं. उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है मगर एक एक्ट्रेस हैं जो सैफ की सबसे बड़ी फैन हैं. आइए आपको इनके बारे में बताते हैं.

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की एक सबसे बड़ी फैन उनके घर में ही है. जो उनकी फोटोज अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती है.

1/7
सैफ की जिस बड़ी फैन की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि करीना कपूर हैं. करीना अपने पति की अक्सर फोटोज शेयर करती रहती हैं.
सैफ की जिस बड़ी फैन की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि करीना कपूर हैं. करीना अपने पति की अक्सर फोटोज शेयर करती रहती हैं.
2/7
सैफ की तारीफ करने का करीना एक मौका नहीं छोड़ती हैं. सैफ को गिटार बजाना बहुत पसंद है और वो अक्सर प्ले करते हैं.
सैफ की तारीफ करने का करीना एक मौका नहीं छोड़ती हैं. सैफ को गिटार बजाना बहुत पसंद है और वो अक्सर प्ले करते हैं.
3/7
इस बार भी करीना ने सैफ की कुछ फोटोज शेयर की हैं जो वायरल हो रही हैं. सैफ की गिटार बजाते हुए फोटो शेयर करते हुए करीना ने लिखा- सबसे कूल. बाकी प्लीज घर जाओ और खाना खाओ.
इस बार भी करीना ने सैफ की कुछ फोटोज शेयर की हैं जो वायरल हो रही हैं. सैफ की गिटार बजाते हुए फोटो शेयर करते हुए करीना ने लिखा- सबसे कूल. बाकी प्लीज घर जाओ और खाना खाओ.
4/7
दूसरी फोटो में सैफ बैठे हुए हैं. इस फोटो के साथ करीना ने हार्ट इमोजी पोस्ट की है.
दूसरी फोटो में सैफ बैठे हुए हैं. इस फोटो के साथ करीना ने हार्ट इमोजी पोस्ट की है.
5/7
ये पहली बार नहीं है जब करीना ने सैफ की तारीफ में पोस्ट शेयर किया हो. वो अक्सर इस तरह के पोस्ट शेयर करती हैं.
ये पहली बार नहीं है जब करीना ने सैफ की तारीफ में पोस्ट शेयर किया हो. वो अक्सर इस तरह के पोस्ट शेयर करती हैं.
6/7
जब कहीं वेकेशन पर करीना जाती हैं तो उनकी सैफ के साथ फोटोज जरुर वायरल होती हैं. ये कपल एक-दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं.
जब कहीं वेकेशन पर करीना जाती हैं तो उनकी सैफ के साथ फोटोज जरुर वायरल होती हैं. ये कपल एक-दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं.
7/7
बता दें हाल ही में सैफ पर उनके घर में हमला हुआ था. जिसमें उन्हें काफी चोट लगी थी. इस हमले के बाद करीना काफी डर गई थीं.
बता दें हाल ही में सैफ पर उनके घर में हमला हुआ था. जिसमें उन्हें काफी चोट लगी थी. इस हमले के बाद करीना काफी डर गई थीं.
Published at : 07 Oct 2025 01:04 PM (IST)
Tags :
SAIF ALI KHAN KAREENA KAPOOR

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
बिहार
Bihar Election 2025 Live: धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से चिराग पासवान की मुलाकात, सीट बंटवारे पर होगी चर्चा?
धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से चिराग पासवान की मुलाकात, सीट बंटवारे पर होगी चर्चा?
विश्व
अंबानी से भी महंगा प्राइवेट जेट, 3 बड़े महलों के मालिक, जानें कौन हैं सऊदी के सबसे रईस अल वलीद बिन तलाल
अंबानी से भी महंगा प्राइवेट जेट, 3 बड़े महलों के मालिक, जानें कौन हैं सऊदी के सबसे रईस अल वलीद बिन तलाल
क्रिकेट
Women’s World Cup 2025: मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Data Centers का HUB बनेगा भारत, किन Shares में होगी कमाई ?| Paisa Live
Maithili Thakur Political Entry: बिहार चुनाव 2025 से पहले Maithili Thakur की राजनीति में चर्चा तेज
Early Snowfall: पहाड़ों पर बिछी बर्फ़ की चादर, J&K से Uttarakhand तक Winter का आगाज़!
Gold-Silver के बाद अब Bitcoin की धमाकेदार उड़ान – Record High पर पहुंचा, Amazon को भी पछाड़ा!
Shilpa Shetty Questioned: 60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में 5 घंटे हुई शिल्पा शेट्टी से पूछताछ

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
बिहार
Bihar Election 2025 Live: धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से चिराग पासवान की मुलाकात, सीट बंटवारे पर होगी चर्चा?
धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से चिराग पासवान की मुलाकात, सीट बंटवारे पर होगी चर्चा?
विश्व
अंबानी से भी महंगा प्राइवेट जेट, 3 बड़े महलों के मालिक, जानें कौन हैं सऊदी के सबसे रईस अल वलीद बिन तलाल
अंबानी से भी महंगा प्राइवेट जेट, 3 बड़े महलों के मालिक, जानें कौन हैं सऊदी के सबसे रईस अल वलीद बिन तलाल
क्रिकेट
Women’s World Cup 2025: मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
ओटीटी
रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं मिर्जापुर की 'गोलू', श्वेता त्रिपाठी की इन 10 तस्वीरों पर हार बैठेंगे दिल
रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं मिर्जापुर की 'गोलू', श्वेता त्रिपाठी की इन 10 तस्वीरों पर हार बैठेंगे दिल
जनरल नॉलेज
क्या पूरी तरह सोने का होता है गोल्ड मेडल? सच्चाई जानकर हैरान रह जाएंगे आप
क्या पूरी तरह सोने का होता है गोल्ड मेडल? सच्चाई जानकर हैरान रह जाएंगे आप
नौकरी
Police Jobs 2025: MP पुलिस कर रही SI से लेकर इन पदों पर भर्ती, ऐसे करें फटाफट आवेदन, ये है लास्ट डेट
MP पुलिस कर रही SI से लेकर इन पदों पर भर्ती, ऐसे करें फटाफट आवेदन, ये है लास्ट डेट
यूटिलिटी
आपके खाते में आएंगे या नहीं किसान सम्मान निधि के 2000, फटाफट कर लें चेक
आपके खाते में आएंगे या नहीं किसान सम्मान निधि के 2000, फटाफट कर लें चेक
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget