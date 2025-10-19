एक्सप्लोरर
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
Kareena Kapoor Diwali Look: करीना कपूर ने अपने दिवाली लुक से पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली. फेस्टिव सीजन में उनका नवाबी अंदाज पूरे इंटरनेट पर छा गया है. आप भी यहां देखें एक्ट्रेस की खूबसूरत तस्वीरें.
करीना कपूर ने एक बार फिर अपने हुस्न का जलवा बिखेरते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. हसीना ने दिवाली पार्टीज की तस्वीरें शेयर की हैं जिसमे उनका रॉयल लुक देखा गया. आप भी इन तस्वीरों को देख एक बार फिर एक्ट्रेस के मुरीद हो जाएंगे.
Published at : 19 Oct 2025 10:14 PM (IST)
Tags :Alia Bhatt KAREENA KAPOOR Diwali 2025
बॉलीवुड
