बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर खान हर मौके को अपने अलग अंदाज में सेलिब्रेट करती हैं. इस बार भी उन्होंने दीवाली को बेहद खास तरीके से मनाया. करीना ने इस साल अपनी दीवाली किड्स क्लब में सेलिब्रेट की, जहां उन्होंने बच्चों के साथ खूब मस्ती की और त्यौहार का आनंद लिया. उनके इस अनोखे दीवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.