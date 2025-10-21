एक्सप्लोरर
करीना कपूर ने किड्स क्लब में मनाई दिवाली, फैंस को दी खास नसीहत, कहा- अपने अंदर का बच्चा जिंदा रखो
Kareena Kapoor Diwali Celebration: करीना कपूर ने किड्स क्लब में बच्चों के साथ दीवाली मनाते हुए फैंस को संदेश दिया कि अपने अंदर के बच्चे को कभी मत खोना.
करीना कपूर ने इस बार दीवाली किड्स क्लब में बच्चों के साथ मिलकर मनाई. उन्होंने सभी के साथ हंसी-मजाक करते हुए खूब मस्ती की. सोशल मीडिया पर उन्होंने फैंस के लिए एक प्यारा संदेश भी शेयर किया. करीना ने कहा, “अपने अंदर के बच्चे को कभी मत खोना.” उनकी ये बात फैंस के दिल को छू गई और खूब पसंद की जा रही है.
21 Oct 2025 06:05 PM (IST)
