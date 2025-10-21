हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकरीना कपूर ने किड्स क्लब में मनाई दिवाली, फैंस को दी खास नसीहत, कहा- अपने अंदर का बच्चा जिंदा रखो

करीना कपूर ने किड्स क्लब में मनाई दिवाली, फैंस को दी खास नसीहत, कहा- अपने अंदर का बच्चा जिंदा रखो

Kareena Kapoor Diwali Celebration: करीना कपूर ने किड्स क्लब में बच्चों के साथ दीवाली मनाते हुए फैंस को संदेश दिया कि अपने अंदर के बच्चे को कभी मत खोना.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Oct 2025 06:05 PM (IST)
Kareena Kapoor Diwali Celebration: करीना कपूर ने किड्स क्लब में बच्चों के साथ दीवाली मनाते हुए फैंस को संदेश दिया कि अपने अंदर के बच्चे को कभी मत खोना.

करीना कपूर ने इस बार दीवाली किड्स क्लब में बच्चों के साथ मिलकर मनाई. उन्होंने सभी के साथ हंसी-मजाक करते हुए खूब मस्ती की. सोशल मीडिया पर उन्होंने फैंस के लिए एक प्यारा संदेश भी शेयर किया. करीना ने कहा, “अपने अंदर के बच्चे को कभी मत खोना.” उनकी ये बात फैंस के दिल को छू गई और खूब पसंद की जा रही है.

बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर खान हर मौके को अपने अलग अंदाज में सेलिब्रेट करती हैं. इस बार भी उन्होंने दीवाली को बेहद खास तरीके से मनाया. करीना ने इस साल अपनी दीवाली किड्स क्लब में सेलिब्रेट की, जहां उन्होंने बच्चों के साथ खूब मस्ती की और त्यौहार का आनंद लिया. उनके इस अनोखे दीवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
करीना कपूर ने इस मौके पर अपने फैंस को एक प्यारा और प्रेरणादायक संदेश भी दिया. उन्होंने कहा, “यह दीवाली बच्चों के क्लब में थी क्योंकि मेरे दोस्तों, अपने अंदर के बच्चे को कभी मत खोना. सभी को प्यार और प्रकाश… आशीर्वाद बना रहे.''
करीना के इस संदेश ने फैंस का दिल जीत लिया. उन्होंने जो बात कही, वह सीधे दिल को छू जाने वाली है. जीवन में चाहे कितनी भी जिम्मेदारियां या उम्र बढ़ जाए, लेकिन इंसान को अपने अंदर के बच्चे की मासूमियत और खुशी हमेशा जिंदा रखनी चाहिए.
करीना कपूर का यह दिवाली सेलिब्रेशन उनके पॉजिटिव एटिट्यूड और जिंदादिल नेचर को दिखाता है. वह हमेशा अपने परिवार, बच्चों और दोस्तों के साथ हर त्योहार को खास बनाने की कोशिश करती हैं.
किड्स क्लब में बच्चों के साथ उनका खेलना और मुस्कुराना इस बात का सबूत है कि वह अपनी स्टारडम के बावजूद जमीन से जुड़ी हुई हैं.
सोशल मीडिया पर करीना की तस्वीरें वायरल होते ही फैंस ने कमेंट्स में प्यार लुटाना शुरू कर दिया. किसी ने लिखा- बेबो हमेशा दिल जीत लेती हैं, तो किसी ने कहा- यही है असली खुशी का तरीका.
करीना ने इस मौके पर लाइट ब्लू कलर के लहंगे और लॉन्ग चोली के साथ अपने ट्रेडिशनल लुक को फ्लॉन्ट किया
उन्होंने अपने दुपट्टे को परफेक्टली स्टाइल किया और मिनिमल ज्वेलरी, मैचिंग चूड़ियां और कंट्रास्टिंग झुमकों के साथ अपने लुक को पूरा किया.
माथे पर बिंदी और बालों में गजरा सजाकर करीना ने अपने नवाबी अंदाज को और भी खास बना दिया
उनके सटल मेकअप और विंग्ड आईलाइनर ने उनके खूबसूरत चेहरे को और भी खूबसूरत बना दिया .
Published at : 21 Oct 2025 06:05 PM (IST)
