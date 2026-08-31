एक्सप्लोरर
'दायरा' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में छाईं करीना कपूर, बॉसी लुक में बिखेरा जलवा
एक्ट्रेस करीना कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'दायरा' को लेकर चर्चा में हैं. वहीं हाल ही में फिल्म के लॉन्च इवेंट में एक्ट्रेस ने अपने स्टाइलिश अंदाज से सारी लाइमलाइट लूट ली.
करीना कपूर की अपकमिंग फिल्म 'दायरा' का आज, 31 अगस्त को ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. इसी बीच फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान एक्ट्रेस ने बॉसी लुक में एंट्री ली और अपने स्टाइल से सभी का ध्यान खींच लिया. आइए देखते हैं तस्वीरें.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 31 Aug 2026 06:17 PM (IST)
Tags :KAREENA KAPOOR
बॉलीवुड
7 Photos
स्पेन में नोरा फतेही ने गिराईं बिजलियां, बिकिनी टॉप और शॉर्ट्स में दिखाया ग्लैमरस अंदाज
बॉलीवुड
21 Photos
कुकू कोहली की प्रेयर मीट, अरुणा ईरानी के नहीं रुके आंसू, कटरीना-विक्की कौशल समेत पहुंचे ये सेलेब्स
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'अर्जुन रेड्डी' के दिनों को याद कर भावुक हुए विजय देवरकोंडा
मनोरंजन
4 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर इन दो फिल्मों में क्लैश? ओटीटी पर भी ये फिल्म करेगी धमाल
मनोरंजन
'स्पिरिट' की शूटिंग हैदराबाद में क्यों? प्रणय रेड्डी वांगा ने बताई वजह
मनोरंजन
अजय देवगन ने तब्बू से ली 620% ज्यादा फीस, जानें 'दृश्यम 3' के बाकी सितारों का हाल
Advertisement
प्रो. सोनाली सिंह
Opinion