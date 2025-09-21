अर्जुन कपूर और करीना कपूर की फिल्म की एंड का की कहानी ने तारीफे लूटी थे. इस फिल्म में करीना कपूर ने पुरुषों का रोल निभाया जो घर चलाते हैं तो वहीं अर्जुन कपूर ने ऐसे पति का कैरेक्टर प्ले किया जो घर को संभालते हैं. फिल्म ने ट्रेडीशनल जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ा था. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.