एक्सप्लोरर
Birthday Special: इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
Kareena Kapoor Films: करीना कपूर ने अपने करियर में एक से बढ़कर हिट फिल्में देकर खुद को एक सफल एक्ट्रेस के रूप में स्टैब्लिश किया है. जन्मदिन के मौके पर देखिए एक्ट्रेस की ये बेहतरीन फिल्में.
करीना कपूर आज देश ही नहीं दुनियाभर में एक बड़ा नाम बन चुकी हैं. अपने टैलेंट और मेहनत से उन्होंने ग्लोबल लेवल पर अलग मुकाम हासिल किया है. 21 सितंबर को वो अपना 45वां जन्मदिन मनाएंगी. ऐसे में एक्ट्रेस की ये शानदार फिल्में तो मस्ट वॉच हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 21 Sep 2025 07:08 AM (IST)
Tags :Ki And Ka KAREENA KAPOOR Golmal 3
मनोरंजन
7 Photos
इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
मनोरंजन
7 Photos
एक्टर बनने से पहले पहलवान था साउथ का ये सुपरस्टार, एक साल में दे चुका है 25 हिट फिल्में
मनोरंजन
10 Photos
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
मनोरंजन
9 Photos
पत्नी संग दिखे नसीरुद्दीन शाह, स्टाइलिश लुक में पहुंचीं मीरा, ईशान ने डैशिंग अवतार में दिए पोज
मनोरंजन
7 Photos
नेटफ्लिक्स के इन शोज ने बटोरे हैं मिलियन व्यूज, दर्शकों ने भर-भर के लुटाया है प्यार
मनोरंजन
7 Photos
कोई पति की बाहों में हुई थीं रोमांटिक, तो किसी ने शर्ट का बटन खोलकर दिखाया बेबी बंप
मनोरंजन
7 Photos
51 की उम्र में भी बरकरार है ट्विंकल खन्ना का निखार, स्टाइलिश अवतार में जुहू में नजर आईं डीवा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका के लिए कितना अहम है बगराम एयरबेस, जिसे लेने के लिए तालिबान से आर-पार के मूड़ में ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
बॉलीवुड
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
Advertisement
मनोरंजन
7 Photos
इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion