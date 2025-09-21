हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Birthday Special: इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स

Kareena Kapoor Films: करीना कपूर ने अपने करियर में एक से बढ़कर हिट फिल्में देकर खुद को एक सफल एक्ट्रेस के रूप में स्टैब्लिश किया है. जन्मदिन के मौके पर देखिए एक्ट्रेस की ये बेहतरीन फिल्में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Sep 2025 12:54 PM (IST)
Kareena Kapoor Films: करीना कपूर ने अपने करियर में एक से बढ़कर हिट फिल्में देकर खुद को एक सफल एक्ट्रेस के रूप में स्टैब्लिश किया है. जन्मदिन के मौके पर देखिए एक्ट्रेस की ये बेहतरीन फिल्में.

करीना कपूर आज देश ही नहीं दुनियाभर में एक बड़ा नाम बन चुकी हैं. अपने टैलेंट और मेहनत से उन्होंने ग्लोबल लेवल पर अलग मुकाम हासिल किया है. 21 सितंबर को वो अपना 45वां जन्मदिन मनाएंगी. ऐसे में एक्ट्रेस की ये शानदार फिल्में तो मस्ट वॉच हैं.

करीना कपूर और शाहिद कपूर की जोड़ी ने 2007 में 'जब वी मेट' से बॉक्स ऑफिस पर खूब तबाही मचाई थी. इस फिल्म में एक्ट्रेस का गीत का किरदार काफी पॉपुलर हुआ था और आज भी दर्शकों को इसका एक–एक डायलॉग याद है. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं.
2018 में रिलीज भी 'वीरे दी वेडिंग' भी करीना कपूर के बेहतरीन फिल्मों में से एक है. इस फिल्म में करीना कपूर के साथ सोनम कपूर और स्वरा भास्कर को भी लीड रोल में देखा गया था. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
करीना कपूर और इमरान खान की ये रॉमकॉम फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं. 'एक मैं और एक तू' की कहानी के साथ दर्शकों ने इसके एल्बम को भी बहुत प्यार दिया था.
2010 में मल्टी स्टारर फिल्म 'गोलमाल 3' रिलीज हुई थी. इसमें एक्ट्रेस ने टॉमबॉय डब्बू का रोल प्ले किया था. इस कॉमेडी फिल्म को आप घर बैठे प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं.
'गुड न्यूज' में अक्षय कुमार के साथ करीना कपूर की केमिस्ट्री को बहुत सराहा गया था. दोनों ने साथ मिलकर दर्शकों के एंटरटेनमेंट में कोई कसर नहीं छोड़ी. आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर जरूर देखें.
'बॉडीगार्ड' में करीना कपूर और सलमान खान की जोड़ी खूब जमी. इस रॉमकॉम की कहानी आपके दिल को छू लेगी. करीना के एक्सप्रेशंस और डायलॉग आपके दिल में छाप छोड़ देंगे. अदाकारा के जन्मदिन इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देखिए.
अर्जुन कपूर और करीना कपूर की फिल्म की एंड का की कहानी ने तारीफे लूटी थे. इस फिल्म में करीना कपूर ने पुरुषों का रोल निभाया जो घर चलाते हैं तो वहीं अर्जुन कपूर ने ऐसे पति का कैरेक्टर प्ले किया जो घर को संभालते हैं. फिल्म ने ट्रेडीशनल जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ा था. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
Published at : 21 Sep 2025 07:08 AM (IST)
