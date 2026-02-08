एक्सप्लोरर
ब्लैक आउटफिट में छाए सैफ-करीना, इवेंट में ट्विनिंग कर लूटी महफिल, तस्वीरें हुईं वायरल
Kareena Kapoor Khan-Saif Ali Khan: हाल ही में करीना कपूर और सैफ अली खान को एक इवेंट के दौरान स्पॉट किया गया, जहां कपल ट्विनिंग करता नजर आया. इवेंट से उनकी कई फोटोज सामने आई हैं.
बॉलीवुड के लवेबल कपल सैफ अली खान और करीना कपूर को हाल ही एक इवेंट में स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों ने अपने स्टाइलिश लुक्स से सबकी निगाहें अपनी ओर खींच ली. आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.
1/7
2/7
Published at : 08 Feb 2026 10:52 PM (IST)
Tags :Kareena Kapoor Khan SAIF ALI KHAN
बॉलीवुड
7 Photos
ब्लैक आउटफिट में छाए सैफ-करीना, इवेंट में ट्विनिंग कर लूटी महफिल, तस्वीरें हुईं वायरल
बॉलीवुड
13 Photos
सोनम कपूर की गोदभराई में लगा सितारों का जमावड़ा, दिल जीत लेगा करीना, खुशी और भूमि का देसी अवतार
बॉलीवुड
7 Photos
इन फिल्मों में प्यार के नाम पर दिखाया गया पागलपन, लिस्ट में आमिर खान से लेकर सलमान खान तक की फिल्म शामिल
बॉलीवुड
8 Photos
54 साल की उम्र में भी कुंवारी है ये एक्ट्रेस, कभी शादीशुदा एक्टर संग रही थी अफेयर की चर्चा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
खाकी पैंट में गांधीजी, कांग्रेस के विज्ञापन पर BJP का जवाब- बापू ने राहुल गांधी को छड़ी से पीटा
दिल्ली NCR
दिल्ली: पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में 3 शव मिलने से सनसनी, मृतकों की हुई पहचान, पुलिस जांच में जुटी
इंडिया
RSS चीफ मोहन भागवत ने किया सावरकर को भारत रत्न देने की मांग का सपोर्ट, कांग्रेस का पलटवार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में नेपाल का दमदार प्रदर्शन देख खुशी से उछल पड़े डेल स्टेन, टीम को दिया बड़ा ऑफर
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
ब्लैक आउटफिट में छाए सैफ-करीना, इवेंट में ट्विनिंग कर लूटी महफिल, तस्वीरें हुईं वायरल
बॉलीवुड
13 Photos
सोनम कपूर की गोदभराई में लगा सितारों का जमावड़ा, दिल जीत लेगा करीना, खुशी और भूमि का देसी अवतार
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion