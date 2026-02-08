ब्लैक आउटफिट में छाए सैफ-करीना, इवेंट में ट्विनिंग कर लूटी महफिल, तस्वीरें हुईं वायरल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडब्लैक आउटफिट में छाए सैफ-करीना, इवेंट में ट्विनिंग कर लूटी महफिल, तस्वीरें हुईं वायरल

Kareena Kapoor Khan-Saif Ali Khan: हाल ही में करीना कपूर और सैफ अली खान को एक इवेंट के दौरान स्पॉट किया गया, जहां कपल ट्विनिंग करता नजर आया. इवेंट से उनकी कई फोटोज सामने आई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Feb 2026 10:52 PM (IST)
बॉलीवुड के लवेबल कपल सैफ अली खान और करीना कपूर को हाल ही एक इवेंट में स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों ने अपने स्टाइलिश लुक्स से सबकी निगाहें अपनी ओर खींच ली. आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.

एक्ट्रेस करीना कपूर और सैफ अली खान हाल ही में एक इवेंट में शामिल हुए.
जहां दोनों ब्लैक आउटफिट पहने ट्विनिंग करते नजर आए. कपल ने अपने लुक्स से सबका ध्यान भी खींचा.
