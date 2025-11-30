एक्सप्लोरर
शर्ट के साथ हाफ जैकेट पहने एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं करीना कपूर, नो मेकअप लुक में दिखीं गॉर्जियस
Kareena Kapoor Airport Look: एक्ट्रेस करीना कपूर की मुंबई एयरपोर्ट से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. जिसमें उनका एक बार फिर नो मेकअप लुक देखने को मिला है.
बॉलीवुड की फैशन डीवा करीना कपूर को पैपराजी ने हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया. जहां वो काफी स्टाइलिश लुक में दिखी. एक्ट्रेस ने इस दौरान पैप्स को कोई पोज नहीं दिया. डालिए उनकी तस्वीरों पर एक नजर....
Published at : 30 Nov 2025 12:36 PM (IST)
Tags :Bollywood KAREENA KAPOOR
बॉलीवुड
