18 साल की उम्र में दुल्हन बनी ये सिंगर, 3 बच्चों के बाद हुआ तलाक, फिर 43 साल की उम्र में रचाई दूसरी शादी
Kanika Kapoor: बॉलीवुड में कई सिंगर अपनी आवाज के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. ऐसी ही एक सिंगर हैं, जिन्होंने कम उम्र में शादी की, तीन बच्चों की मां बनीं और बाद में तलाक हो गया.
बॉलीवुड में कई ऐसे सिंगर हैं जो अपने गानों के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं.इन्हीं में एक नाम कनिका कपूर का भी शामिल है.उन्होंने महज 18 साल की उम्र में शादी कर ली थी और तीन बच्चों की मां बनीं.हालांकि समय के साथ उनके रिश्ते में दरार आई और आखिरकार दोनों का तलाक हो गया.फिर सिंगर ने 43 साल में दूसरी शादी रचाई उनकी जिंदगी का यह मोड़ काफी सुर्खियों में रहा।
Published at : 16 Feb 2026 09:05 PM (IST)
18 साल की उम्र में दुल्हन बनी ये सिंगर, 3 बच्चों के बाद हुआ तलाक, फिर 43 साल की उम्र में रचाई दूसरी शादी
