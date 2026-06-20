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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसाड़ी में कंगना रनौत ने ढाया कहर, हुमा कुरैशी का दिखा स्टाइलिश लुक, एयरपोर्ट पर छाया एक्ट्रेसेस का अंदाज

साड़ी में कंगना रनौत ने ढाया कहर, हुमा कुरैशी का दिखा स्टाइलिश लुक, एयरपोर्ट पर छाया एक्ट्रेसेस का अंदाज

kangana-Huma Airport Look:बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और हुमा कुरैशी को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों एक्ट्रेस ने अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींचा.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Jun 2026 03:07 PM (IST)
kangana-Huma Airport Look:बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और हुमा कुरैशी को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों एक्ट्रेस ने अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींचा.

हाल ही में कंगना रनौत और हुमा कुरैशी को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां दोनों अपने-अपने फैशन स्टेटमेंट से लाइमलाइट बटोरती नजर आईं. कंगना ने अपने एलिगेंट अंदाज से सबका ध्यान खींचा, वहीं हुमा कुरैशी का स्टाइलिश लुक भी चर्चा में रहा. दोनों एक्ट्रेसेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

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बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को आज मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान कंगना साड़ी पहने नजर आई.
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को आज मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान कंगना साड़ी पहने नजर आई.
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अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए कंगना ने बालों में जुड़ा बनाया और ब्राउन गॉगल्स भी लगाए. कंगना की ये फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.
अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए कंगना ने बालों में जुड़ा बनाया और ब्राउन गॉगल्स भी लगाए. कंगना की ये फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.
Published at : 20 Jun 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Huma Qureshi

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