एक्सप्लोरर
कमल हासन की बेटी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में गई हैं पूरी मां पर
Shruti Hasan Beauty: कमल हासन की बेटी श्रुति हसन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. उनकी खूबसूरती और स्टाइल देखकर फैंस कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी तरह अपनी मां की शक्ल और अंदाज अपनाया है.
कमल हासन की बेटी श्रुति हासन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. उनकी सुंदरता और ग्रेस देखकर फैंस दंग रह गए हैं. फैंस कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी मां की खूबसूरती और स्टाइल पूरी तरह से अपनाया है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 04 Oct 2025 03:13 PM (IST)
Tags :Kamal Haasan Shruti Hasan
बॉलीवुड
10 Photos
सलमान खान की एक्स भाभी की 10 तस्वीरें: 51 की उम्र में भी बिजलियां गिरातीं हैं मलाइका अरोड़ा
बॉलीवुड
7 Photos
किसी महल से कम नहीं है विजय देवरकोंडा का घर, इनसाइड तस्वीरें देख फटी रह जाएंगी आंखें
बॉलीवुड
10 Photos
रणवीर सिंह की सास हैं बेहद खूबसूरत, बेटी दीपिका पादुकोण को देती हैं कड़ी टक्कर, देखें तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका में मुसलमानों-सिखों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन के आदेश पर भड़के लोग; पेंटागन का फरमान
बिहार
'इस बार कोई बड़ा-छोटा...', दिलीप जायसवाल का बयान JDU की बढ़ाएगा टेंशन!
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या बाहर
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion