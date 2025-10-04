हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कमल हासन की बेटी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में गई हैं पूरी मां पर

कमल हासन की बेटी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में गई हैं पूरी मां पर

Shruti Hasan Beauty: कमल हासन की बेटी श्रुति हसन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. उनकी खूबसूरती और स्टाइल देखकर फैंस कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी तरह अपनी मां की शक्ल और अंदाज अपनाया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Oct 2025 03:13 PM (IST)
Shruti Hasan Beauty: कमल हासन की बेटी श्रुति हसन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. उनकी खूबसूरती और स्टाइल देखकर फैंस कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी तरह अपनी मां की शक्ल और अंदाज अपनाया है.

कमल हासन की बेटी श्रुति हासन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. उनकी सुंदरता और ग्रेस देखकर फैंस दंग रह गए हैं. फैंस कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी मां की खूबसूरती और स्टाइल पूरी तरह से अपनाया है.

1/10
कहते हैं कि खूबसूरती और टैलेंट परिवार के साथ-साथ जन्म से भी जुड़ा होता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल हैं कमल हासन की बेटी श्रुति हासन.श्रुति हासन सिर्फ अपने माता-पिता के लिए ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री में अपने टैलेंट और खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं.
कहते हैं कि खूबसूरती और टैलेंट परिवार के साथ-साथ जन्म से भी जुड़ा होता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल हैं कमल हासन की बेटी श्रुति हासन.श्रुति हासन सिर्फ अपने माता-पिता के लिए ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री में अपने टैलेंट और खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं.
2/10
श्रुति हासन का जन्म 28 जनवरी 1986 को हुआ था. वे अपने पिता कमल हासन, जो साउथ इंडियन सिनेमा के लीजेंडरी एक्टर और प्रोड्यूसर हैं, और मां सारिका, जो एक पापुलर एक्ट्रेस रही हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन की खूबसूरती में बढ़ी हुई हैं. उनकी सिंपलीसिटी , एलिगेंस और फैशन सेंस देखकर फैंस अक्सर तारीफ करते नहीं थकते.
श्रुति हासन का जन्म 28 जनवरी 1986 को हुआ था. वे अपने पिता कमल हासन, जो साउथ इंडियन सिनेमा के लीजेंडरी एक्टर और प्रोड्यूसर हैं, और मां सारिका, जो एक पापुलर एक्ट्रेस रही हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन की खूबसूरती में बढ़ी हुई हैं. उनकी सिंपलीसिटी , एलिगेंस और फैशन सेंस देखकर फैंस अक्सर तारीफ करते नहीं थकते.
3/10
श्रुति हासन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2009 में की थी और उन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम करके खुद को साबित किया है.
श्रुति हासन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2009 में की थी और उन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम करके खुद को साबित किया है.
4/10
वे सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन सिंगर भी हैं. उनका स्टाइल और पर्सनैलिटी उनकी मां सारिका से बहुत हद तक मिलती-जुलती है.
वे सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन सिंगर भी हैं. उनका स्टाइल और पर्सनैलिटी उनकी मां सारिका से बहुत हद तक मिलती-जुलती है.
5/10
सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें हमेशा चर्चा में रहती हैं. चाहे वह रेड कार्पेट इवेंट हो, फिल्म प्रमोशन या फैमिली फंक्शन, श्रुति का स्टाइल और खूबसूरती हर जगह लोगों का ध्यान खींचती है.
सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें हमेशा चर्चा में रहती हैं. चाहे वह रेड कार्पेट इवेंट हो, फिल्म प्रमोशन या फैमिली फंक्शन, श्रुति का स्टाइल और खूबसूरती हर जगह लोगों का ध्यान खींचती है.
6/10
उनके चेहरे की मासूमियत और ग्रेस उनके माता-पिता की झलक देती है, यही कारण है कि फैंस कहते हैं कि श्रुति पूरी तरह अपनी मां पर गई हैं.
उनके चेहरे की मासूमियत और ग्रेस उनके माता-पिता की झलक देती है, यही कारण है कि फैंस कहते हैं कि श्रुति पूरी तरह अपनी मां पर गई हैं.
7/10
फैंस उनकी खूबसूरती और टैलेंट दोनों की तारीफ करते हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें अक्सर वायरल होती हैं और लोग कमेंट करते हैं कि श्रुति में मां और पिता दोनों की खूबियां दिखाई देती हैं.
फैंस उनकी खूबसूरती और टैलेंट दोनों की तारीफ करते हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें अक्सर वायरल होती हैं और लोग कमेंट करते हैं कि श्रुति में मां और पिता दोनों की खूबियां दिखाई देती हैं.
8/10
श्रुति की जिंदगी में फैमिली हमेशा सबसे पहले रही है. वे अपने माता-पिता के बेहद करीब हैं और अक्सर उनके साथ वक्त बिताती रहती हैं. उनका यह बांड फैंस को भी काफी पसंद आता है.
श्रुति की जिंदगी में फैमिली हमेशा सबसे पहले रही है. वे अपने माता-पिता के बेहद करीब हैं और अक्सर उनके साथ वक्त बिताती रहती हैं. उनका यह बांड फैंस को भी काफी पसंद आता है.
9/10
कुल मिलाकर, श्रुति सिर्फ अपनी एक्टिंग और सिंगिंग की वजह से ही नहीं, बल्कि अपनी नेचुरल ब्यूटी और फैमिली लुक की वजह से भी सबकी फेवरेट हैं.
कुल मिलाकर, श्रुति सिर्फ अपनी एक्टिंग और सिंगिंग की वजह से ही नहीं, बल्कि अपनी नेचुरल ब्यूटी और फैमिली लुक की वजह से भी सबकी फेवरेट हैं.
10/10
उनका स्टाइल और पर्सनैलिटी यह साबित करता है कि खूबसूरती और ग्रेस जेनेटिक्स के साथ-साथ उनकी खुद की मेहनत और सिंपलीसिटी का नतीजा भी है.
उनका स्टाइल और पर्सनैलिटी यह साबित करता है कि खूबसूरती और ग्रेस जेनेटिक्स के साथ-साथ उनकी खुद की मेहनत और सिंपलीसिटी का नतीजा भी है.
Published at : 04 Oct 2025 03:13 PM (IST)
Tags :
Kamal Haasan Shruti Hasan

Photo Gallery

View More
