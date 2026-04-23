करीना कपूर आज होतीं बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार, अगर ठुकराई ना होतीं ये 10 ब्लॉकबस्टर फिल्में

'हम दिल दे चुके सनम':- संजय लीला भंसाली की फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के लिए पहले करीना कपूर को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने यह फिल्म करने से मना कर दिया. बाद में यह रोल ऐश्वर्या राय बच्चन को मिला.