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करीना कपूर आज होतीं बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार, अगर ठुकराई ना होतीं ये 10 ब्लॉकबस्टर फिल्में
करीना कपूर खान ने फिल्म 'रिफ्यूजी' के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया. आइए उन 10 फिल्मों पर एक नजर डालते हैं, जिन्होंने करीना कपूर ने रिजेक्ट किया.
करीना कपूर ने रिजेक्ट की थी ये ब्लॉकबस्टर फिल्में
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Published at : 23 Apr 2026 05:36 PM (IST)
Tags :Kareena Kapoor Khan Bollywood
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