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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकरीना कपूर आज होतीं बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार, अगर ठुकराई ना होतीं ये 10 ब्लॉकबस्टर फिल्में

करीना कपूर आज होतीं बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार, अगर ठुकराई ना होतीं ये 10 ब्लॉकबस्टर फिल्में

करीना कपूर खान ने फिल्म 'रिफ्यूजी' के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया. आइए उन 10 फिल्मों पर एक नजर डालते हैं, जिन्होंने करीना कपूर ने रिजेक्ट किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Apr 2026 06:08 PM (IST)
करीना कपूर खान ने फिल्म 'रिफ्यूजी' के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया. आइए उन 10 फिल्मों पर एक नजर डालते हैं, जिन्होंने करीना कपूर ने रिजेक्ट किया.

करीना कपूर ने रिजेक्ट की थी ये ब्लॉकबस्टर फिल्में

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'हम दिल दे चुके सनम':- संजय लीला भंसाली की फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के लिए पहले करीना कपूर को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने यह फिल्म करने से मना कर दिया. बाद में यह रोल ऐश्वर्या राय बच्चन को मिला.
'हम दिल दे चुके सनम':- संजय लीला भंसाली की फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के लिए पहले करीना कपूर को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने यह फिल्म करने से मना कर दिया. बाद में यह रोल ऐश्वर्या राय बच्चन को मिला.
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'फैशन':- मधुर भंडारकर की फिल्म 'फैशन' के लिए पहले करीना कपूर से संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया. बाद में ये फिल्म प्रियंका चोपड़ा के पास गई.
'फैशन':- मधुर भंडारकर की फिल्म 'फैशन' के लिए पहले करीना कपूर से संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया. बाद में ये फिल्म प्रियंका चोपड़ा के पास गई.
Published at : 23 Apr 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
Kareena Kapoor Khan Bollywood

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