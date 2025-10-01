एक्सप्लोरर
जवानी के दिनों में सांवली थीं काजोल, एक्ट्रेस की आज की तस्वीरें देख खा जाएंगे धोखा
Kajol Pics: काजोल अपनी जवानी के दिनों में काफी सांवली थीं. उनकी तब की और की तस्वीरें देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे. दरअसल काजोल की रंग अब काफी उजली हो गई है.
काजोल बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस रही हैं. उन्होंने अपने 30 साल से ज्यादा के करियर में तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं और अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया है. फैंस आज भी एक्ट्रेस की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं. इन सबके बीच काजोल ने अपना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन भी किया है. कभी काजोल की रंगत सांवली हुआ करती थी लेकिन आज एक्ट्रेस गोरी हो चुकी हैं. उनकी पुरानी और आज की तस्वीरों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे.
Published at : 01 Oct 2025 03:11 PM (IST)
Kajol
बॉलीवुड
