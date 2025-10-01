जवानी के दिनों में सांवली थीं काजोल, एक्ट्रेस की आज की तस्वीरें देख खा जाएंगे धोखा

वहीं एक इंटरव्यू के दौरान स्किन व्हाइटनिंग सर्जरी के आरोपों पर काजोल ने चुप्पी तोड़ी थी और सच बताते हुए कहा था कि उन्होंने कभी स्किन व्हाइटनिंग सर्जरी नहीं कराई. उन्होंने कहा था कि पहले वे सीधे धूप में रहती थीं इस वजह से उनकी स्किन टैन हो गई थी लेकिन अब वे धूप में काम नहीं करती हैंतो उनकी स्किन भी निखर गई है.