जवानी के दिनों में सांवली थीं काजोल, एक्ट्रेस की आज की तस्वीरें देख खा जाएंगे धोखा

जवानी के दिनों में सांवली थीं काजोल, एक्ट्रेस की आज की तस्वीरें देख खा जाएंगे धोखा

Kajol Pics: काजोल अपनी जवानी के दिनों में काफी सांवली थीं. उनकी तब की और की तस्वीरें देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे. दरअसल काजोल की रंग अब काफी उजली हो गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 03:11 PM (IST)
Kajol Pics: काजोल अपनी जवानी के दिनों में काफी सांवली थीं. उनकी तब की और की तस्वीरें देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे. दरअसल काजोल की रंग अब काफी उजली हो गई है.

काजोल बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस रही हैं. उन्होंने अपने 30 साल से ज्यादा के करियर में तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं और अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया है. फैंस आज भी एक्ट्रेस की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं. इन सबके बीच काजोल ने अपना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन भी किया है. कभी काजोल की रंगत सांवली हुआ करती थी लेकिन आज एक्ट्रेस गोरी हो चुकी हैं. उनकी पुरानी और आज की तस्वीरों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे.

1/7
1992 में आई फिल्म बेखुदी से काजोल ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था. उस समया काजोल काफी काली थीं. उन्हें उस दौरान उनके स्किन टोन के लिए काफी ट्रोल भी होना पड़ा था.
1992 में आई फिल्म बेखुदी से काजोल ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था. उस समया काजोल काफी काली थीं. उन्हें उस दौरान उनके स्किन टोन के लिए काफी ट्रोल भी होना पड़ा था.
2/7
बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक काजोल ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किय़ा था कि उन्होंने खूब बॉडी शेमिंग झेली थी. लोग मोटापे और उनके सांवले रंग का खूब मजाक बनाते थे और उन्हें भद्दी कहते थे.
बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक काजोल ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किय़ा था कि उन्होंने खूब बॉडी शेमिंग झेली थी. लोग मोटापे और उनके सांवले रंग का खूब मजाक बनाते थे और उन्हें भद्दी कहते थे.
3/7
हालांकि काजोल ने इन सब बातों से खुद को प्रभावित नहीं होने दिया और बस अपना पूरा ध्यान काम पर रखा.
हालांकि काजोल ने इन सब बातों से खुद को प्रभावित नहीं होने दिया और बस अपना पूरा ध्यान काम पर रखा.
4/7
कभी सावंली दिखने वाली काजोल का लुक आज पूरी तरह बदल चुका है. उनकी पुरानी और आज की तस्वीरें देख आपकी आंखों को यकीन नहीं होगा.
कभी सावंली दिखने वाली काजोल का लुक आज पूरी तरह बदल चुका है. उनकी पुरानी और आज की तस्वीरें देख आपकी आंखों को यकीन नहीं होगा.
5/7
51 साल की काजोल अब बला की हसीन लगती हैं और उनकी रंगत भी अब सांवली नहीं रही है.
51 साल की काजोल अब बला की हसीन लगती हैं और उनकी रंगत भी अब सांवली नहीं रही है.
6/7
काजोल को अब फेयर स्किन टोन को लेकर ट्रोल किया जाता है. दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि एक्ट्रेस ने स्किन टोन को लाइट करने के लिए सर्जरी कराई है. हालांकि काजोल ने हमेशा इन रूमर्स को खारिज ही किया है.
काजोल को अब फेयर स्किन टोन को लेकर ट्रोल किया जाता है. दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि एक्ट्रेस ने स्किन टोन को लाइट करने के लिए सर्जरी कराई है. हालांकि काजोल ने हमेशा इन रूमर्स को खारिज ही किया है.
7/7
वहीं एक इंटरव्यू के दौरान स्किन व्हाइटनिंग सर्जरी के आरोपों पर काजोल ने चुप्पी तोड़ी थी और सच बताते हुए कहा था कि उन्होंने कभी स्किन व्हाइटनिंग सर्जरी नहीं कराई. उन्होंने कहा था कि पहले वे सीधे धूप में रहती थीं इस वजह से उनकी स्किन टैन हो गई थी लेकिन अब वे धूप में काम नहीं करती हैंतो उनकी स्किन भी निखर गई है.
वहीं एक इंटरव्यू के दौरान स्किन व्हाइटनिंग सर्जरी के आरोपों पर काजोल ने चुप्पी तोड़ी थी और सच बताते हुए कहा था कि उन्होंने कभी स्किन व्हाइटनिंग सर्जरी नहीं कराई. उन्होंने कहा था कि पहले वे सीधे धूप में रहती थीं इस वजह से उनकी स्किन टैन हो गई थी लेकिन अब वे धूप में काम नहीं करती हैंतो उनकी स्किन भी निखर गई है.
Published at : 01 Oct 2025 03:11 PM (IST)
Kajol

Photo Gallery

Embed widget