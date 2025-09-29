एक्सप्लोरर
काजोल की ननद की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में एक्ट्रेस से कम नहीं नीलम देवगन
Ajay Devgn Sister Pics: बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल की ननद नीलम देवगन बहुत खूबसूरत दिखती हैं. वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं जहां वो अक्सर अपनी और अपनी फैमिली की फोटोज शेयर करती रहती हैं.
काजोल की ननद का नाम नीलन देवगन हैं जिन्हें अक्सर फेस्टिवल्स पर देवगन फैमिली के साथ देखा जाता है. नीलम शादीशुदा हैं और उनके दो जवान बेटे भी हैं. नीलम खूबसूरती में अपनी भाभी काजोल से कम नहीं हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 29 Sep 2025 05:34 PM (IST)
Tags :Kajol Ajay Devgn Neelam Devgan
बॉलीवुड
10 Photos
शाहिद कपूर की ऑनस्क्रीन साली 'छोटी' हैं बेहद ग्लैमरस, अमृता प्रकाश की तस्वीरों पर हार बैठेंगे दिल
बॉलीवुड
7 Photos
स्टाइलिश लुक में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं प्रियंका, छोटी फैन के साथ खिंचवाई फोटो
बॉलीवुड
8 Photos
माधुरी दीक्षित के बेटों की 8 तस्वीरें, फिल्मों से दूर कर रहे ये काम, मां की तरह डांस में हैं माहिर
बॉलीवुड
7 Photos
बेटी और एक्स पति राजीव सेन संग दुर्गा पूजा में शामिल हुईं चारू असोपा, फैंस बोले- 'अब अलग मत होना'
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
क्रिकेट
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
ओटीटी
युजवेंद्र चहल का था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तलाक के बाद धनश्री का बड़ा खुलासा
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion