हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकाजोल की ननद की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में एक्ट्रेस से कम नहीं नीलम देवगन

काजोल की ननद की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में एक्ट्रेस से कम नहीं नीलम देवगन

Ajay Devgn Sister Pics: बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल की ननद नीलम देवगन बहुत खूबसूरत दिखती हैं. वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं जहां वो अक्सर अपनी और अपनी फैमिली की फोटोज शेयर करती रहती हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 29 Sep 2025 05:45 PM (IST)
Ajay Devgn Sister Pics: बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल की ननद नीलम देवगन बहुत खूबसूरत दिखती हैं. वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं जहां वो अक्सर अपनी और अपनी फैमिली की फोटोज शेयर करती रहती हैं.

काजोल की ननद का नाम नीलन देवगन हैं जिन्हें अक्सर फेस्टिवल्स पर देवगन फैमिली के साथ देखा जाता है. नीलम शादीशुदा हैं और उनके दो जवान बेटे भी हैं. नीलम खूबसूरती में अपनी भाभी काजोल से कम नहीं हैं.

1/10
नीलम देवगन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं. यहां उनके 31.5 हजार फॉलोवर्स हैं.
नीलम देवगन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं. यहां उनके 31.5 हजार फॉलोवर्स हैं.
2/10
नीलम इंस्टाग्राम पर अक्सर अपने बच्चो और भाई-भाभी के साथ फोटोज शेयर करती दिखाई देत हैं. हालांकि वो अपनी सोलो फोटोज बहुत कम ही शेयर करती हैं.
नीलम इंस्टाग्राम पर अक्सर अपने बच्चो और भाई-भाभी के साथ फोटोज शेयर करती दिखाई देत हैं. हालांकि वो अपनी सोलो फोटोज बहुत कम ही शेयर करती हैं.
3/10
नीलम ने भाई अजय देवगन के साथ ढेरों फोटोज पोस्ट की हुई हैं. इस फोटो में वो ब्लैक कलर की ड्रेस में बेहद स्टनिंग दिख रही हैं और अपने भाई के साथ पोज दे रही हैं.
नीलम ने भाई अजय देवगन के साथ ढेरों फोटोज पोस्ट की हुई हैं. इस फोटो में वो ब्लैक कलर की ड्रेस में बेहद स्टनिंग दिख रही हैं और अपने भाई के साथ पोज दे रही हैं.
4/10
ब्राउन कलर के गाउन में नीलम बहुत खूबसूरत लग रही हैं. इस फोटो में उन्हें अपने बच्चों के साथ-साथ भतीजी निसा के साथ देखा जा सकता है.
ब्राउन कलर के गाउन में नीलम बहुत खूबसूरत लग रही हैं. इस फोटो में उन्हें अपने बच्चों के साथ-साथ भतीजी निसा के साथ देखा जा सकता है.
5/10
नीलम के दो बेटे- दानिश देवगन और अमन देवगन हैं. दानिश एक फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं.
नीलम के दो बेटे- दानिश देवगन और अमन देवगन हैं. दानिश एक फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं.
6/10
वहीं नीलम के छोटे बेटे अमन देवगन ने इसी साल रिलीज हुई फिल्म 'आजाद' से बॉलीवुड डेब्यू किया है.
वहीं नीलम के छोटे बेटे अमन देवगन ने इसी साल रिलीज हुई फिल्म 'आजाद' से बॉलीवुड डेब्यू किया है.
7/10
नीलम देवगन अपनी भाभी काजोल के साथ बहुत क्लोज बॉन्ड शेयर करती हैं. वो अक्सर उनके साथ सेल्फी लेती दिखाई देती हैं.
नीलम देवगन अपनी भाभी काजोल के साथ बहुत क्लोज बॉन्ड शेयर करती हैं. वो अक्सर उनके साथ सेल्फी लेती दिखाई देती हैं.
8/10
वहीं नीलम ने अपनी मां के साथ भी खूब पोज दिए हैं. हर तस्वीर में नीलम का एक अलग लुक देखने को मिलता है.
वहीं नीलम ने अपनी मां के साथ भी खूब पोज दिए हैं. हर तस्वीर में नीलम का एक अलग लुक देखने को मिलता है.
9/10
ये फोटो दिवाली की है जिसमें ब्लैक कलर का काफ्तान पहने वो काफी प्यारी दिख रही हैं.
ये फोटो दिवाली की है जिसमें ब्लैक कलर का काफ्तान पहने वो काफी प्यारी दिख रही हैं.
10/10
यहां नीलम ग्रीन कलर की हॉल्टर नेक ड्रेस में बेहद ग्लैमरस दिख रही हैं. फोटो में उनके साथ उनके बेटे और भाभी काजोल दिखाई दे रही हैं.
यहां नीलम ग्रीन कलर की हॉल्टर नेक ड्रेस में बेहद ग्लैमरस दिख रही हैं. फोटो में उनके साथ उनके बेटे और भाभी काजोल दिखाई दे रही हैं.
Published at : 29 Sep 2025 05:34 PM (IST)
Tags :
Kajol Ajay Devgn Neelam Devgan

Photo Gallery

