हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड51 की उम्र में बेहद खूबसूरत हैं काजोल, जब 25 की थीं तब कैसी दिखती थीं, देखें 10 तस्वीरें

51 की उम्र में बेहद खूबसूरत हैं काजोल, जब 25 की थीं तब कैसी दिखती थीं, देखें 10 तस्वीरें

Kajol Gorgeous Pics: 51 की उम्र में काजोल आज भी अपने खूबसूरती और स्टाइल से सभी को दीवाना बना रही हैं. जब वह 25 की थीं, तब उनका ग्लैमरस और यंग लुक हर किसी का ध्यान खींचता था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Oct 2025 05:37 PM (IST)
Kajol Gorgeous Pics: 51 की उम्र में काजोल आज भी अपने खूबसूरती और स्टाइल से सभी को दीवाना बना रही हैं. जब वह 25 की थीं, तब उनका ग्लैमरस और यंग लुक हर किसी का ध्यान खींचता था.

51 की उम्र में काजोल आज भी अपने अंदाज और स्टाइल से सभी को दीवाना बना रही हैं. उनकी खूबसूरती और कॉन्फिडेंस आज भी वैसा ही दमकता है जैसा 25 की उम्र में था.

1/10
काजोल बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हैं. वो 51 साल की उम्र में भी अपनी खूबसूरती और स्टाइल से लोगों का दिल जीत रही हैं.
काजोल बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हैं. वो 51 साल की उम्र में भी अपनी खूबसूरती और स्टाइल से लोगों का दिल जीत रही हैं.
2/10
एक्टिंग और खूबसूरती के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाली काजोल ने बॉलीवुड में लंबे समय तक अपने करियर में कई यादगार फिल्में दी हैं. उनकी हर फिल्म में एक्टिंग और व्यक्तित्व की अलग छाप देखने को मिलती है.
एक्टिंग और खूबसूरती के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाली काजोल ने बॉलीवुड में लंबे समय तक अपने करियर में कई यादगार फिल्में दी हैं. उनकी हर फिल्म में एक्टिंग और व्यक्तित्व की अलग छाप देखने को मिलती है.
3/10
काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 को मुंबई में हुआ था. उनके माता-पिता और परिवार का फिल्म इंडस्ट्री से गहरा संबंध रहा है.
काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 को मुंबई में हुआ था. उनके माता-पिता और परिवार का फिल्म इंडस्ट्री से गहरा संबंध रहा है.
4/10
काजोल ने अपने करियर की शुरुआत बहुत कम उम्र में ही की थी. उन्होंने 1992 में फिल्म बेखुदी से बॉलीवुड में कदम रखा. लेकिन उन्हें असली पहचान बाजीगर (1993) और 1995 में आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से मिली.
काजोल ने अपने करियर की शुरुआत बहुत कम उम्र में ही की थी. उन्होंने 1992 में फिल्म बेखुदी से बॉलीवुड में कदम रखा. लेकिन उन्हें असली पहचान बाजीगर (1993) और 1995 में आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से मिली.
5/10
इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया जैसे - कुछ कुछ होता है, फना और माई नेम इज खान.
इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया जैसे - कुछ कुछ होता है, फना और माई नेम इज खान.
6/10
काजोल की खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज आज भी लोगों को उसी तरह अट्रैक्ट करता है जैसे पहले करता था.
काजोल की खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज आज भी लोगों को उसी तरह अट्रैक्ट करता है जैसे पहले करता था.
7/10
51 की उम्र में भी उनका चेहरा और स्टाइल आज भी फैंस को इंस्पायर करता है. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती हैं और फैंस उनके लुक की तारीफ करते नहीं थकते.
51 की उम्र में भी उनका चेहरा और स्टाइल आज भी फैंस को इंस्पायर करता है. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती हैं और फैंस उनके लुक की तारीफ करते नहीं थकते.
8/10
जब काजोल 25 साल की थीं, तब उनका ग्लैमरस और यंग लुक सभी का ध्यान खींचता था. उस समय उनकी हर तस्वीर में एक खास कॉन्फिडेंस और अट्रैक्शन झलकता था. उनके बालों का स्टाइल, फैशन सेंस . सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट नजर आता था. इस समय भी उनका वही अंदाज देखने को मिलता है.
जब काजोल 25 साल की थीं, तब उनका ग्लैमरस और यंग लुक सभी का ध्यान खींचता था. उस समय उनकी हर तस्वीर में एक खास कॉन्फिडेंस और अट्रैक्शन झलकता था. उनके बालों का स्टाइल, फैशन सेंस . सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट नजर आता था. इस समय भी उनका वही अंदाज देखने को मिलता है.
9/10
काजोल ने अपने करियर में सिर्फ खूबसूरती और स्टाइल से ही नहीं, बल्कि अपनी अदाकारी और मेहनत से भी सबको इंस्पायर किया है. उन्होंने यह साबित किया कि उम्र केवल एक नंबर है और असली खूबसूरती कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व में होती है. काजोल की ये तस्वीरें और उनका फैशन सेंस हर उम्र के लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं.
काजोल ने अपने करियर में सिर्फ खूबसूरती और स्टाइल से ही नहीं, बल्कि अपनी अदाकारी और मेहनत से भी सबको इंस्पायर किया है. उन्होंने यह साबित किया कि उम्र केवल एक नंबर है और असली खूबसूरती कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व में होती है. काजोल की ये तस्वीरें और उनका फैशन सेंस हर उम्र के लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं.
10/10
कुल मिलाकर, काजोल 51 की उम्र में भी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं. उनके 25 की उम्र की तस्वीरें उनके जीवन के उस समय की यादें ताजा कर देती हैं और यह दिखाती हैं कि काजोल हमेशा से ही स्टाइल,और खूबसूरती की मिसाल रही हैं.
कुल मिलाकर, काजोल 51 की उम्र में भी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं. उनके 25 की उम्र की तस्वीरें उनके जीवन के उस समय की यादें ताजा कर देती हैं और यह दिखाती हैं कि काजोल हमेशा से ही स्टाइल,और खूबसूरती की मिसाल रही हैं.
Published at : 05 Oct 2025 05:37 PM (IST)
Tags :
Kajol Kuch Kuch Hota Hai Dilwale Dulhania Le Jayenge

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
क्रिकेट
गौतम गंभीर को सुननी पड़ी खरी-खोटी, भारत के इस दिग्गज ने हर्षित राणा के सेलेक्शन पर उठाए सवाल
गौतम गंभीर को सुननी पड़ी खरी-खोटी, भारत के इस दिग्गज ने हर्षित राणा के सेलेक्शन पर उठाए सवाल
बॉलीवुड
'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

बाबी देओल बालीवुड के खलनायकों की सफलता पर | आर्यन खान का डायरेक्टर के रूप में सफर और बहुत कुछ
स्वाति चौहान और करण राजदान इंटरव्यू सायरा खान केस तीन तलाक और अधिक
एक और बार किशोर कुमार शान की म्यूजिकल जर्नी फेमस डुएट्स और बहुत कुछ
Cough Syrup Deaths: MP में जहरीले 'Cough Syrup' से 15 बच्चों की मौत, Congress का प्रदर्शन
Fake Godman: PMO का फर्जी ID, Yogi-Ramdev संग नकली फोटो... चैतन्यनन्द का पूरा सच

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
क्रिकेट
गौतम गंभीर को सुननी पड़ी खरी-खोटी, भारत के इस दिग्गज ने हर्षित राणा के सेलेक्शन पर उठाए सवाल
गौतम गंभीर को सुननी पड़ी खरी-खोटी, भारत के इस दिग्गज ने हर्षित राणा के सेलेक्शन पर उठाए सवाल
बॉलीवुड
'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
विश्व
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
patna
जीतनराम मांझी को मनाने में जुटे बीजेपी नेता, 'हम' चीफ से मिले धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी
जीतनराम मांझी को मनाने में जुटे बीजेपी नेता, 'हम' चीफ से मिले धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी
ट्रेंडिंग
नन्ही बच्ची ने हाथी को झुककर किया प्रणाम तो गजराज ने बुजुर्गों की तरह दे डाला आशीर्वाद- वीडियो वायरल
नन्ही बच्ची ने हाथी को झुककर किया प्रणाम तो गजराज ने बुजुर्गों की तरह दे डाला आशीर्वाद- वीडियो वायरल
शिक्षा
राहुल द्रविड़ या केएल राहुल, पढ़ाई-लिखाई के मामले में किसकी बीवी सबसे आगे?
राहुल द्रविड़ या केएल राहुल, पढ़ाई-लिखाई के मामले में किसकी बीवी सबसे आगे?
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget