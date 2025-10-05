51 की उम्र में बेहद खूबसूरत हैं काजोल, जब 25 की थीं तब कैसी दिखती थीं, देखें 10 तस्वीरें

काजोल ने अपने करियर में सिर्फ खूबसूरती और स्टाइल से ही नहीं, बल्कि अपनी अदाकारी और मेहनत से भी सबको इंस्पायर किया है. उन्होंने यह साबित किया कि उम्र केवल एक नंबर है और असली खूबसूरती कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व में होती है. काजोल की ये तस्वीरें और उनका फैशन सेंस हर उम्र के लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं.