काजोल ने धूमधाम से किया दुर्गा मां का स्वागत, भव्य आयोजन में नजर आईं रानी मुखर्जी और पूरा परिवार
Kajol Durga Puja Celebration: इस वक्त पूरा देश शारदीय नवरात्रि के रंग में रंगा हुआ है. इसी बीच काजोल ने भी धूमधाम से दुर्गा मां के आगमन की तैयारी की. तस्वीरें देख हटा नहीं पाएंगे आप भी नजरें.
देशभर में इस वक्त धूम–धाम से शारदीय नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है. बाकी लोगों के साथ बॉलीवुड के सितारों के बीच में नवरात्रि का उत्साह देखने को मिल रहा है. इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हुईं जिसमें काजोल अपने परिवार संग दुर्गा पूजा के भव्य आयोजन में नजर आईं.
Published at : 28 Sep 2025 08:50 PM (IST)
