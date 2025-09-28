काजोल ने धूमधाम से किया दुर्गा मां का स्वागत, भव्य आयोजन में नजर आईं रानी मुखर्जी और पूरा परिवार

इसके साथ ही उन्होंने अपने ब्लाउज के मैचिंग कलर की चूड़ियां भी पहनी हैं. सटल मेकअप में अभिनेत्री बेहद खूबसूरत लग रही हैं. इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से काजोल को देख सभी की निगाहें अटक गई हैं. इन वायरल फोटोज में आप देख सकते हैं कि सादगी भरे अंदाज में एक्ट्रेस कितनी हसीन नजर आ रही हैं. काजोल की इन्हीं अदाओं पर तो हर बार फैंस अपना दिल हार बैठते हैं.