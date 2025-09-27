'कभी खुशी कभी गम' में शाहरुख-काजोल का बेटा बन दिखा था एक क्यूट बच्चा, अब बन चुका है हैंडसम हंक

2001 में करण जौहर की फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में काजोल और शाहरुख के ऑनस्क्रीन बेटे जिबरान खान ने महज 7 साल की उम्र में अपनी क्यूटनेस और मासूमियत से सभी लोगों को दीवाना बना दिया था. अब जिबरान खान 31 साल के हो गए हैं और उनकी पर्सनैलिटी और लुक्स भी काफी बदल गया है.