'कभी खुशी कभी गम' में शाहरुख-काजोल का बेटा बन दिखा था एक क्यूट बच्चा, अब बन चुका है हैंडसम हंक

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Sep 2025 06:31 PM (IST)
2001 में रिलीज हुई फिल्म कभी खुशी कभी गम में जिबरान खान ने शाहरुख खान के ऑनस्क्रीन बेटे की भूमिका निभाई थी. लेकिन अब 24 साल बाद उनका जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है और अब उनकी पर्सनैलिटी और लुक्स देख आप भी दंग रह जाएंगे.

1/7
2001 में करण जौहर की फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में काजोल और शाहरुख के ऑनस्क्रीन बेटे जिबरान खान ने महज 7 साल की उम्र में अपनी क्यूटनेस और मासूमियत से सभी लोगों को दीवाना बना दिया था. अब जिबरान खान 31 साल के हो गए हैं और उनकी पर्सनैलिटी और लुक्स भी काफी बदल गया है.
2/7
अब 'कृष' की तस्वीरें देख आप अपनी नजरें उनसे हटा नहीं पाएंगे. जबरदस्त फिटनेस और पर्सनैलिटी से वो सभी का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेते हैं. हर बार उनके फोटोज यूजर्स का दिल भी चुरा लेते हैं.
3/7
शाहरुख खान की फिल्म का ये चाइल्ड आर्टिस्ट आज भी इंडस्ट्री में एक्टिव है और अपनी फिल्मों से दर्शकों को इंप्रेस भी करता है. सोशल मीडिया पर भी जिबरान खान बहुत एक्टिव रहते हैं और आए दिन अपनी तस्वीरों से यूजर्स की तारीफें अपने नाम कर लेते हैं.
4/7
24 साल में जिबरान खान का लुक काफी बदल गया है. कैजुअल से लेकर फॉर्मल वेयर तक, उनका हर अंदाज फैंस के लिए स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है. उनकी फिटनेस भी कमाल की है.
5/7
अपने जिम फोटोज और अलग-अलग फोटोशूट की वजह से जिबरान खान लाइमलाइट में रहते हैं. उनका चार्मिंग अंदाज और पर्सनैलिटी दीवाना ही बना देती है.
6/7
जिबरान खान का स्टाइल और फैशन सेंस बहुत बढ़िया है जिसे यंग लड़के जरूर ट्राय कर सकते हैं. उनके स्टाइलिश लुक्स को रीक्रिएट कर आप भी पार्टीज या इवेंट की स्पॉटलाइट अपनी ओर खींच सकते हैं.
7/7
सोशल मीडिया पर जिबरान खान की तगड़ी फैन फॉलोविंग हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 400K लोग फॉलो करते हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो आखिरी बार उन्हें 'इश्क विश्क रिबाउंड' में देखा गया था. इसके बाद अब फैंस फिर से उन्हें पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं.
Published at : 27 Sep 2025 06:31 PM (IST)
