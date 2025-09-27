एक्सप्लोरर
'कभी खुशी कभी गम' में शाहरुख-काजोल का बेटा बन दिखा था एक क्यूट बच्चा, अब बन चुका है हैंडसम हंक
Kabhi Khushi Kabhie Gham: शाहरुख खान की इस फिल्म में उनके ऑनस्क्रीन बेटे कृष का किरदार निभाने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट का अब तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है. 24 साल बाद बेहद हैंडसम दिखने लगे हैं एक्टर.
2001 में रिलीज हुई फिल्म कभी खुशी कभी गम में जिबरान खान ने शाहरुख खान के ऑनस्क्रीन बेटे की भूमिका निभाई थी. लेकिन अब 24 साल बाद उनका जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है और अब उनकी पर्सनैलिटी और लुक्स देख आप भी दंग रह जाएंगे.
Published at : 27 Sep 2025 06:31 PM (IST)
'कभी खुशी कभी गम' में शाहरुख-काजोल का बेटा बन दिखा था एक क्यूट बच्चा, अब बन चुका है हैंडसम हंक
'थामा' से पहले डर के साथ चाहिए हंसी की डोज, तो ओटीटी पर मौजूद इन 6 फिल्मों को फौरन देख डालें
चप्पल और मोजों में बाहर आ गईं फातिमा सना शेख, लेकिन पैप्स के कैमरों से नहीं बच पाईं
