जूही चावला की देवरानी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती देख कोई नहीं लगा पाएगा उम्र का अंदाजा

जूही चावला की देवरानी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती देख कोई नहीं लगा पाएगा उम्र का अंदाजा

Madhoo 10 Photos: जूही चावला की देवरानी भी बॉलीवुड का हिस्सा रही हैं. बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक शानदार एक्ट्रेस हैं औरकई बड़े सितारों के साथ काम कर चुकी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Oct 2025 08:26 AM (IST)
Madhoo 10 Photos: जूही चावला की देवरानी भी बॉलीवुड का हिस्सा रही हैं. बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक शानदार एक्ट्रेस हैं औरकई बड़े सितारों के साथ काम कर चुकी हैं.

जूही चावला ने बॉलीवुड में अपनी शानदार एक्टिंग से साथ खूूबसूरती से लोगों का दिल जीता है. जूही चावला की देवरानी भी किसी से कम नहीं है. बहुत कम लोगों को पता है कि वो भी एक एक्ट्रेस हैं. वो कोई और नहीं बल्कि मधू हैं.

1/10
मधू की शादी जूही चावला के देवर आनंद शाह से हुई है.
मधू की शादी जूही चावला के देवर आनंद शाह से हुई है.
2/10
90 के दशक में मधू ने बॉलीवुड में खूब धमाल मचाया था. अपनी शानदार एक्टिंग के लिए वो जानी जाती हैं.
90 के दशक में मधू ने बॉलीवुड में खूब धमाल मचाया था. अपनी शानदार एक्टिंग के लिए वो जानी जाती हैं.
3/10
मधू ने अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया है.
मधू ने अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया है.
4/10
मधू बॉलीवुड में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाईं और उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी. अब एक बार फिर मधू वापसी कर चुकी हैं.
मधू बॉलीवुड में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाईं और उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी. अब एक बार फिर मधू वापसी कर चुकी हैं.
5/10
मधू 56 साल की हैं और कोई भी उन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता है.
मधू 56 साल की हैं और कोई भी उन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता है.
6/10
मधू हाल ही में दिवाली पार्टी में गई थीं, जहां पर पैपराजी की नजरें सिर्फ उनपर ही टिकी हुई थीं.
मधू हाल ही में दिवाली पार्टी में गई थीं, जहां पर पैपराजी की नजरें सिर्फ उनपर ही टिकी हुई थीं.
7/10
गोल्डन कलर के आउटफिट में मधू बहुत प्यारी लग रही थीं. उन्होंने खुद को मेंटेन करके रखा हुआ है.
गोल्डन कलर के आउटफिट में मधू बहुत प्यारी लग रही थीं. उन्होंने खुद को मेंटेन करके रखा हुआ है.
8/10
मधू के दिवाली लुक की फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. उनका नया लुक देखकर फैंस बेहद खुश हो गए हैं.
मधू के दिवाली लुक की फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. उनका नया लुक देखकर फैंस बेहद खुश हो गए हैं.
9/10
मधू ने भी पैपराजी के लिए जमकर पोज दिए. सोशल मीडिया पर इस समय एक्ट्रेस ही छाई हुई हैं.
मधू ने भी पैपराजी के लिए जमकर पोज दिए. सोशल मीडिया पर इस समय एक्ट्रेस ही छाई हुई हैं.
10/10
बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि मधू का रिलेशन हेमा मालिनी से भी है. मधू हेमा मालिनी की कजिन हैं.
बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि मधू का रिलेशन हेमा मालिनी से भी है. मधू हेमा मालिनी की कजिन हैं.
Published at : 16 Oct 2025 08:26 AM (IST)
Tags :
Juhi Chawla Madhoo

Photo Gallery

View More
Embed widget