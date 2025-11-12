हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Birthday Special: जूही चावला की ये 5 हिट फिल्में ओटीटी पर देख आएगा मजा, बॉक्स ऑफिस पर गाड़ दिए थे झंडे

Birthday Special: जूही चावला की ये 5 हिट फिल्में ओटीटी पर देख आएगा मजा, बॉक्स ऑफिस पर गाड़ दिए थे झंडे

Juhi Chawla Hit Films: जूही चावला बॉलीवुड के सफल एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं. अपने करियर में उन्होंने कई हिट्स दिए जिन्हें आप घर बैठे ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं. देखें हिट फिल्मों की लिस्ट.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Nov 2025 08:37 PM (IST)
Juhi Chawla Hit Films: जूही चावला बॉलीवुड के सफल एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं. अपने करियर में उन्होंने कई हिट्स दिए जिन्हें आप घर बैठे ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं. देखें हिट फिल्मों की लिस्ट.

जूही चावला का नाम 90 के दशक की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस के लिस्ट में की जाती है. अदाकारा 13 नवंबर को अपना जन्मदिन मनाएंगी. इस मौके पर आप भी अपनी फेवरेट एक्ट्रेस की फिल्मों को अपने घर पर एंजॉय कर सकते हैं. यहां जानिए उनकी 5 सुपर हिट फिल्मों के बारे में.

1/7
जूही चावला ने 90 के दशक में सबको अपनी ब्यूटी और टैलेंट से दीवाना बना लिया था. अब उनकी गिनती बॉलीवुड के सफल एक्ट्रेसेस की लिस्ट में की जाती है. अदाकारा 13 नवंबर को अपना 58वां जन्मदिन मनाने वाली हैं.
जूही चावला ने 90 के दशक में सबको अपनी ब्यूटी और टैलेंट से दीवाना बना लिया था. अब उनकी गिनती बॉलीवुड के सफल एक्ट्रेसेस की लिस्ट में की जाती है. अदाकारा 13 नवंबर को अपना 58वां जन्मदिन मनाने वाली हैं.
2/7
इस खास मौके पर हम आपको एक्ट्रेस की कुछ चुनिंदा हिट फिल्में और उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताएंगे. इन सभी फिल्मों ने जूही चावला के करियर की एक नया आयाम दिया और पॉपुलैरिटी भी सातवें आसमान पर पहुंच गई. भले एक्ट्रेस को अब कम ही फिल्मों में देखा जाता है लेकिन आज भी वो अपने बेहतरीन किरदारों के वजह से ऑडियंस के दिल में बसी हुई हैं.
इस खास मौके पर हम आपको एक्ट्रेस की कुछ चुनिंदा हिट फिल्में और उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताएंगे. इन सभी फिल्मों ने जूही चावला के करियर की एक नया आयाम दिया और पॉपुलैरिटी भी सातवें आसमान पर पहुंच गई. भले एक्ट्रेस को अब कम ही फिल्मों में देखा जाता है लेकिन आज भी वो अपने बेहतरीन किरदारों के वजह से ऑडियंस के दिल में बसी हुई हैं.
3/7
जूही चावला की हिट फिल्मों की लिस्ट में सबसे पहला नाम 'कयामत से कयामत तक' का है. 1988 में रिलीज हुई इस फिल्म में एक्ट्रेस ने आमिर खान के साथ स्क्रीन शेयर किया और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई. आज भी इस फिल्म को जूही चावला के करियर की सबसे बेस्ट फिल्मों की लिस्ट में गिना जाता है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
जूही चावला की हिट फिल्मों की लिस्ट में सबसे पहला नाम 'कयामत से कयामत तक' का है. 1988 में रिलीज हुई इस फिल्म में एक्ट्रेस ने आमिर खान के साथ स्क्रीन शेयर किया और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई. आज भी इस फिल्म को जूही चावला के करियर की सबसे बेस्ट फिल्मों की लिस्ट में गिना जाता है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
4/7
इस लिस्ट के अगले नंबर पर 'इश्क' का नाम है. ये मूवी 1997 में रिलीज हुई थी और इसमें जूही चावला ने आमिर खान, अजय देवगन और काजोल जैसे कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर किया. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को ऑडियंस समेत क्रिटिक्स ने भी भरभर के प्यार दिया. आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
इस लिस्ट के अगले नंबर पर 'इश्क' का नाम है. ये मूवी 1997 में रिलीज हुई थी और इसमें जूही चावला ने आमिर खान, अजय देवगन और काजोल जैसे कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर किया. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को ऑडियंस समेत क्रिटिक्स ने भी भरभर के प्यार दिया. आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
5/7
'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' में जूही चावला को शाहरुख खान के साथ देखा गया. 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म की कहानी दो पत्रकारों के इर्द–गिर्द घूमती है जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते. लेकिन एक शख्स की बेटी को न्याय दिलाने के लिए दोनों साथ में काम करते हैं. मूवी की कहानी ऐसी है जो आपको अंत तक बांधे रखेगी. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय करें.
'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' में जूही चावला को शाहरुख खान के साथ देखा गया. 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म की कहानी दो पत्रकारों के इर्द–गिर्द घूमती है जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते. लेकिन एक शख्स की बेटी को न्याय दिलाने के लिए दोनों साथ में काम करते हैं. मूवी की कहानी ऐसी है जो आपको अंत तक बांधे रखेगी. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय करें.
6/7
'येस बॉस' में भी जूही चावला और शाहरुख खान को साथ देखा गया. ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 1997 में रिलीज हुई जिसमें शाहरुख खान और जूही चावला की जोड़ी को खूब पसंद किया और दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर अपने कमाल के परफॉर्मेंस से खूब नोट छापे. ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
'येस बॉस' में भी जूही चावला और शाहरुख खान को साथ देखा गया. ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 1997 में रिलीज हुई जिसमें शाहरुख खान और जूही चावला की जोड़ी को खूब पसंद किया और दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर अपने कमाल के परफॉर्मेंस से खूब नोट छापे. ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
7/7
1997 में जूही चावला की रॉमकॉम फिल्म दीवाना मस्ताना रिलीज हुई. इसमें जूही चावला के साथ अनिल कपूर और गोविंदा को भी लीड रोल्स में देखा गया. साथ ही जॉनी लीवर, सलमान खान और रवीना टंडन जैसे कलाकरों ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई. इस फिल्म को आप जी 5 पर एंजॉय करें.
1997 में जूही चावला की रॉमकॉम फिल्म दीवाना मस्ताना रिलीज हुई. इसमें जूही चावला के साथ अनिल कपूर और गोविंदा को भी लीड रोल्स में देखा गया. साथ ही जॉनी लीवर, सलमान खान और रवीना टंडन जैसे कलाकरों ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई. इस फिल्म को आप जी 5 पर एंजॉय करें.
Published at : 12 Nov 2025 08:37 PM (IST)
Tags :
Ishq Juhi Chawla Qayamat Se Qayamat Tak

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

