Birthday Special: जूही चावला की ये 5 हिट फिल्में ओटीटी पर देख आएगा मजा, बॉक्स ऑफिस पर गाड़ दिए थे झंडे
Juhi Chawla Hit Films: जूही चावला बॉलीवुड के सफल एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं. अपने करियर में उन्होंने कई हिट्स दिए जिन्हें आप घर बैठे ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं. देखें हिट फिल्मों की लिस्ट.
जूही चावला का नाम 90 के दशक की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस के लिस्ट में की जाती है. अदाकारा 13 नवंबर को अपना जन्मदिन मनाएंगी. इस मौके पर आप भी अपनी फेवरेट एक्ट्रेस की फिल्मों को अपने घर पर एंजॉय कर सकते हैं. यहां जानिए उनकी 5 सुपर हिट फिल्मों के बारे में.
Published at : 12 Nov 2025 08:37 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
