'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' में जूही चावला को शाहरुख खान के साथ देखा गया. 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म की कहानी दो पत्रकारों के इर्द–गिर्द घूमती है जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते. लेकिन एक शख्स की बेटी को न्याय दिलाने के लिए दोनों साथ में काम करते हैं. मूवी की कहानी ऐसी है जो आपको अंत तक बांधे रखेगी. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय करें.