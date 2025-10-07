जिया शंकर की बिकिनी में 10 तस्वीरें, मायकोनोस में वेकेशन मना रहीं एक्ट्रेस

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजिया शंकर की बिकिनी में 10 तस्वीरें, मायकोनोस में वेकेशन मना रहीं एक्ट्रेस

Jiya Shankar 10 Photos: जिया शंकर ने बिकिनी में सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए सबका ध्यान खींच लिया है. तस्वीरों में 'बिग बॉस ओटीटी' फेम एक्ट्रेस बेहद स्टनिंग नजर आ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Oct 2025 09:58 PM (IST)
टीवी एक्ट्रेस जिया शंकर इन दिनों मायकोनोस में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस उनके लुक पर फिदा हो गए. हर तस्वीर में उनकी कॉन्फिडेंस और फैशन सेंस झलक रहा है.

1/10
जिया शंकर अपने लुक्स को लेकर काफी चर्चा में रहती है. वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव है हाल ही में उन्होंने इंस्ट्राग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसे देख फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
2/10
एक्ट्रेस ने अपनी लेटेस्ट वेकेशन फोटोज शेयर की हैं, जो फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रही हैं.
3/10
जिया इन दिनों ग्रीस के खूबसूरत टापू मायकोनोस में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं.
4/10
समुंदर किनारे रिलैक्स करते जिया का ये स्टाइलिश लुक फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
5/10
जिया के लुक कि बात करें तो उन्होनें बिकिनी के साथ सारोंग पहना हुआ है.
6/10
साथ ही सिंपल मेकअप और खुले बालों में वो बेहद खूबसूरत दिख रही हैं.
7/10
वेकेशन मूड में जिया ने काफी कूल अंदाज में भर-भरकर पोज दिए.
8/10
इस तस्वीर में जिया क्यूट पोज देती नजर आ रही हैं. फैंस को भी उनका ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है.
9/10
उनकी ये तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. फैंस भी अलग अलग तरह के कॉमेंट्स करके उनकी इन तस्वीरों पर प्यार बरसा रहे हैं.
10/10
जिया की ये फोटोज देख कोई उन्हें ग्लैमरस तो कोई उन्हें क्यूट बता रहा है.
Published at : 07 Oct 2025 09:56 PM (IST)
