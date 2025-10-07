जवानी में कैसी दिखती थी जया बच्चन? 10 तस्वीरों में खूबसूरती देख आप भी कहेंगे बच्चन साहब ने सही फैसला लिया

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजवानी में कैसी दिखती थी जया बच्चन? 10 तस्वीरों में खूबसूरती देख आप भी कहेंगे बच्चन साहब ने सही फैसला लिया

Jaya Bachchan 10 Photos: जया बच्चन अपने सादगीभरे अंदाज के लिए जानी जाती हैं. वो बहुत सलीके से अपने लुक को कैरी करती हैं. जया बच्चन जवानी में भी बहुत खूबसूरत हुआ करती थीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Oct 2025 02:19 PM (IST)
जया बच्चन और अमिताभ बच्चन ने साथ में फिल्मों में भी काम किया है

1/10
जया जवानी में भी साड़ी पहना करती थीं. साड़ी में वो बेहद गॉर्जियस लगती थीं.
2/10
इस व्हाइट साड़ी के साथ उन्होंने झुमके पहने हैं और चोकर नेकलेस पहना है. लाल बड़ी बिंदी उनके लुक को निखार रही है.
3/10
जया बच्चन के बाल बहुत बड़े और घने थे. उन्होंने बताया था कि उनके बाल घुटने तक आते थे. जया अपने बालों को ज्यादातर बांधकर रखती थीं.
4/10
इस फोटो में जया लगा मंगेशकर के साथ दिख रही हैं. जया ने स्कर्ट और कुर्ता पहना हुआ है.
5/10
स्कर्ट और शर्ट का फैशन उस दौर में भी काफी ट्रेंडी था. जया बच्चन भी स्कर्ट और शर्ट में बेहद सुंदर लग रही हैं.
6/10
जया बच्चन को प्यार से निहारते हुए अमिताभ बच्चन की ये फोटो काफी वायरल रहती हैं. कपल इसमें प्यार में डूबा नजर आ रहा है.
7/10
इस फोटो में जया छोटी सी नथ भी पहने दिख रही हैं. इसमें वो बहुत सुंदर लग रही हैं.
8/10
जया बच्चन, अमिताभ का काफी ख्याल रखती हैं. कौन बनेगा करोड़पति में उन्होंने बताया था कि वो रोज अमिताभ से पूछकर खाना बनवाती हैं.
9/10
अमिताभ और जया ने 3 जून 1973 में शादी की थी. उनकी शादी प्राइवेट सेरेमनी में हुई थी.
10/10
कपल के दो बच्चे हैं एक बेटा और एक बेटी. बेटे का नाम अभिषेक बच्चन हैं और बेटी का नाम जया बच्चन है.
Published at : 07 Oct 2025 02:02 PM (IST)
Amitabh Bachchan Jaya Bachchan

Photo Gallery

Embed widget