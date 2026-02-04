शाहरुख खान को लोग भले ही रोमांस का किंग कहते हों लेकिन जब वो एक्शन और थ्रिलर में आते हैं तो स्क्रीन पर आग लगा देते हैं. डॉन से लेकर जवान तक शाहरुख ने ऐसी कई फिल्में दी हैं जिन्हें देखकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं. दमदार डायलॉग और जबरदस्त एक्शन के तगड़े ट्विस्ट इन फिल्मों की पहचान हैं. अच्छी बात ये है कि अब आप इन फिल्मों को घर बैठे ओटीटी पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं.