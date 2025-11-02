हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बॉलीवुड की वो स्टार किड, जो एक्ट्रेस नहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनीं, हुस्न से करती हैं यूजर्स को घायल

बॉलीवुड की वो स्टार किड, जो एक्ट्रेस नहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनीं, हुस्न से करती हैं यूजर्स को घायल

Alaavia jaaferi Photos: आज हम आपको एक ऐसी स्टारकिड से मिलवा रहे हैं. जिन्होंने एक्टिंग की राह नहीं चुनी. लेकिन सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरती हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 02 Nov 2025 03:25 PM (IST)
Alaavia jaaferi Photos: आज हम आपको एक ऐसी स्टारकिड से मिलवा रहे हैं. जिन्होंने एक्टिंग की राह नहीं चुनी. लेकिन सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरती हैं.

बॉलीवुड स्टार्स को लेकर माना जाता है कि उनके बच्चे पैदाइशी ही सेलिब्रिटी होते हैं. कई मामलों में ऐसा देखा भी गया है कि फैन्स में स्टारकिड्स को लेकर भी काफी दीवानगी रहती है. आज बात कर रहे हैं एक ऐसे फिल्मस्टार की बेटी की, जो फिल्मों में तो नहीं आईं लेकिन किसी स्टार से भी कम नहीं है.

1/9
जावेद जाफरी बॉलीवुड के जानेमाने एक्टर हैं और कई दशकों से अपने एक्टिंग कौशल का जलवा दिखा रहे हैं. जावेद जाफरी की बेटी अलाविया जाफरी ने अपने पिता की तरह बॉलीवुड का रुख तो नहीं किया लेकिन उनके फैन्स किसी से कम नहीं हैं.
जावेद जाफरी बॉलीवुड के जानेमाने एक्टर हैं और कई दशकों से अपने एक्टिंग कौशल का जलवा दिखा रहे हैं. जावेद जाफरी की बेटी अलाविया जाफरी ने अपने पिता की तरह बॉलीवुड का रुख तो नहीं किया लेकिन उनके फैन्स किसी से कम नहीं हैं.
2/9
अलाविया जाफरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. अलाविया एक्टर मीजान जाफरी की छोटी बहन हैं और उनका एक छोटा भाई अब्बास भी है. अलाविया को लेकर फैन्स बेहद उत्सुक तो रहते हैं लेकिन कुछ खास जानकारी किसी के पास नहीं है.
अलाविया जाफरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. अलाविया एक्टर मीजान जाफरी की छोटी बहन हैं और उनका एक छोटा भाई अब्बास भी है. अलाविया को लेकर फैन्स बेहद उत्सुक तो रहते हैं लेकिन कुछ खास जानकारी किसी के पास नहीं है.
3/9
अलाविया जाफरी ने धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क के पारसंस स्कूल ऑफ डिजाइन से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा किया है.
अलाविया जाफरी ने धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क के पारसंस स्कूल ऑफ डिजाइन से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा किया है.
4/9
अलाविया सोशल मीडिया पर अपने फैशन स्टेटमेंट और शानदार लुक्स को लेकर मशहूर हैं. अलाविया जाफरी एक फैशन इन्फ्लुएंसर हैं और सोशल मीडिया पर लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं.
अलाविया सोशल मीडिया पर अपने फैशन स्टेटमेंट और शानदार लुक्स को लेकर मशहूर हैं. अलाविया जाफरी एक फैशन इन्फ्लुएंसर हैं और सोशल मीडिया पर लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं.
5/9
अलाविया ने आलिया कश्यप और अनन्या पांडे के साथ मिलकर कोलैब ट्राइब के नाम से एक वेबसाइट की भी शुरुआत की और इस प्लेटफॉर्म पर नए आइडियाज को लेकर बात होती है.
अलाविया ने आलिया कश्यप और अनन्या पांडे के साथ मिलकर कोलैब ट्राइब के नाम से एक वेबसाइट की भी शुरुआत की और इस प्लेटफॉर्म पर नए आइडियाज को लेकर बात होती है.
6/9
अलाविया के इंस्टाग्राम पर 3.27 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं, जहां वे मेकअप टिप्स, स्किनकेयर रूटीन, आउटफिट्स और लाइफस्टाइल कंटेंट शेयर करती हैं.
अलाविया के इंस्टाग्राम पर 3.27 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं, जहां वे मेकअप टिप्स, स्किनकेयर रूटीन, आउटफिट्स और लाइफस्टाइल कंटेंट शेयर करती हैं.
7/9
अलाविया ने शुरुआत में कई फैशन शूट्स और ब्रांड प्रमोशन्स में हिस्सा लिया. 2022 में खबरें आईं कि उन्हें बॉलीवुड से कई बड़े फिल्म ऑफर्स मिले थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद ही एक्टिंग में कदम रखने का फैसला किया.
अलाविया ने शुरुआत में कई फैशन शूट्स और ब्रांड प्रमोशन्स में हिस्सा लिया. 2022 में खबरें आईं कि उन्हें बॉलीवुड से कई बड़े फिल्म ऑफर्स मिले थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद ही एक्टिंग में कदम रखने का फैसला किया.
8/9
2024 में उनका करियर एक नए मोड़ पर आया जब अलाविया ने अमेज़न प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'द ट्राइब' में डेब्यू किया.
2024 में उनका करियर एक नए मोड़ पर आया जब अलाविया ने अमेज़न प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'द ट्राइब' में डेब्यू किया.
9/9
इस शो में अलाविया ने अनन्या पांडे, आर्याना गांधी, सृष्टि पोरे के साथ कंटेंट क्रिएशन की चुनौतियों का सामना किया. शो ने उनकी क्रिएटिविटी और टीमवर्क को हाइलाइट किया.
इस शो में अलाविया ने अनन्या पांडे, आर्याना गांधी, सृष्टि पोरे के साथ कंटेंट क्रिएशन की चुनौतियों का सामना किया. शो ने उनकी क्रिएटिविटी और टीमवर्क को हाइलाइट किया.
Published at : 02 Nov 2025 03:25 PM (IST)
Embed widget