एक्सप्लोरर
बॉलीवुड की वो स्टार किड, जो एक्ट्रेस नहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनीं, हुस्न से करती हैं यूजर्स को घायल
Alaavia jaaferi Photos: आज हम आपको एक ऐसी स्टारकिड से मिलवा रहे हैं. जिन्होंने एक्टिंग की राह नहीं चुनी. लेकिन सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरती हैं.
बॉलीवुड स्टार्स को लेकर माना जाता है कि उनके बच्चे पैदाइशी ही सेलिब्रिटी होते हैं. कई मामलों में ऐसा देखा भी गया है कि फैन्स में स्टारकिड्स को लेकर भी काफी दीवानगी रहती है. आज बात कर रहे हैं एक ऐसे फिल्मस्टार की बेटी की, जो फिल्मों में तो नहीं आईं लेकिन किसी स्टार से भी कम नहीं है.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 02 Nov 2025 03:25 PM (IST)
Tags :Javed Jaaferi Bollywood Alavia Jaaferi
बॉलीवुड
10 Photos
तब्बू की 10 तस्वीरें: 53 की उम्र में यंग हसीनाओं को मात देती हैं एक्ट्रेस, अदाएं चुरा लेंगी दिल
बॉलीवुड
8 Photos
शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान की 8 तस्वीरें: अदाएं देख आप भी कहेंगे यूं ही नहीं दिल हारे थे एक्टर
बॉलीवुड
9 Photos
बेहद खूबसूरत टिस्का चोपड़ा की ग्लैमरस तस्वीरें देखें, साथ में नोट कर लें उनकी मस्ट वॉच फिल्में
बॉलीवुड
7 Photos
सोनम बाजवा ने ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन दिए ऐसे-ऐसे पोज, तस्वीरें देख आहें भर रहे फैंस
बॉलीवुड
7 Photos
रेगिस्तान में बिकिनी पहने दिखीं सारा अली खान, सिर्फ 7 तस्वीरों से इंटरनेट का माहौल गर्म हो गया
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
टेलीविजन
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
क्रिकेट
LIVE: नवी मुंबई में शुरू हो गई तेज बारिश, पहले से थी खराब आउटफील्ड; अब समय पर नहीं शुरू होगा फाइनल
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
तब्बू की 10 तस्वीरें: 53 की उम्र में यंग हसीनाओं को मात देती हैं एक्ट्रेस, अदाएं चुरा लेंगी दिल
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion