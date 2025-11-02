जावेद जाफरी बॉलीवुड के जानेमाने एक्टर हैं और कई दशकों से अपने एक्टिंग कौशल का जलवा दिखा रहे हैं. जावेद जाफरी की बेटी अलाविया जाफरी ने अपने पिता की तरह बॉलीवुड का रुख तो नहीं किया लेकिन उनके फैन्स किसी से कम नहीं हैं.